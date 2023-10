Công điện gửi Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai; Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Công điện nhắc lại, vừa qua, tại một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ, sạt lở đất, lũ quét, thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, những ngày tới khả năng tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài, nhất là tại miền Trung; nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu tại vùng trũng thấp, ngập úng tại đô thị, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.

Thủ tướng yêu cầu chủ động sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn.

Lưu ý, hiện nay là thời điểm thường xảy ra mưa, bão tại miền Trung và Tây Nguyên, để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân và nhà nước, Thủ tướng yêu cầu không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai.

Trong đó, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành tổ chức rà soát, chủ động sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Các tỉnh tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; chủ động chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh, cơ sở giáo dục tại các khu vực xảy ra ngập lụt.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chủ động triển khai công tác đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập theo cấp báo động, nhất là các công trình xung yếu, đang thi công, hạn chế tối đa thiệt hại.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lũ, ngập lụt; hướng dẫn người dân tại các khu vực thường xuyên bị tác động của thiên tai dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm để chủ động đề phòng mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây chia cắt cục bộ, kéo dài nhiều ngày.

Cùng với đó là chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại khu vực trọng điểm để kịp thời tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán và cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Thủ tướng cũng lưu ý, các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung.

Trong đó, chú ý đến an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, nhất là đối với các hồ thuỷ điện nhỏ, hồ thuỷ lợi xung yếu, an toàn cho giáo viên, học sinh tại những khu vực bị ngập lũ; bảo đảm an toàn tính mạng cho giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và đồ dùng học tập tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ; kịp thời khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính...