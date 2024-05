Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện kế hoạch thi đua hàng tuần của UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tỉnh, theo số liệu đánh giá trích xuất từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tỉnh đạt được kết quả khả quan so với kỳ đánh giá trước.

Hai chỉ số tăng điểm là: Công khai, minh bạch tăng 0,1 điểm; Số hóa hồ sơ tăng 0,2 điểm.

Theo đó, số liệu Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam do Văn phòng UBND tỉnh công bố (số liệu được trích xuất trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia ngày 20/5) cho thấy, Sở Công thương dẫn đầu bảng tổng điểm, phân loại, xếp hạng sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2024 với 91,18, xếp loại xuất sắc.

7 sở được xếp loại tốt gồm: Sở Ngoại vụ (85,82 điểm), Sở Khoa học và Công nghệ (85,32 điểm), Sở Giao thông vận tải (83,47 điểm), Sở NN&PTNT (83,07 điểm), Sở GD&ĐT (82,72 điểm), Sở Tư pháp (81,92 điểm); Sở VH,TT&DL (80,19 điểm).

Đối với chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp cấp huyện, có 12 địa phương được xếp loại tốt, gồm: Nam Giang (88,35 điểm), Hiệp Đức (87,35 điểm), Đại Lộc (87,29 điểm), Tiên Phước (86,47 điểm), Hội An (86,12 điểm), Nam Trà My (85,19 điểm), Điện Bàn (82,65 điểm), Núi Thành (82,14 điểm), Duy Xuyên (81,64 điểm), Đông Giang (80,87 điểm), Bắc Trà My (80,73 điểm), Phước Sơn (80,73 điểm) và 6 huyện xếp loại khá.

Theo kết quả này, so với tuần trước UBND tỉnh Quảng Nam đã tăng thêm 0,2 điểm đạt 78,8 (bình quân cả nước 71,7), tiếp tục giữ vị trí 16/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các chỉ số cụ thể:

Công khai, minh bạch đạt 12,5/18 điểm, bình quân cả nước là 10,4 điểm; tăng 0,1 điểm.

Tiến độ giải quyết 18,1/20 điểm, bình quân cả nước là 18,2; không tăng điểm.

Dịch vụ công trực tuyến đạt 7,8/12 điểm, bình quân cả nước là 6 điểm; không tăng điểm.

Thanh toán trực tuyến đạt 7,6/10 điểm, bình quân cả nước là 6,2 điểm; không tăng điểm.

Mức độ hài lòng tỉnh đạt 17,6/18 điểm, bình quân cả nước là 17,4 điểm; không tăng điểm.

Số hóa hồ sơ 15,3/22 điểm, bình quân cả nước là 13,4; tăng 0,2 điểm.

Theo số liệu công bố tuần trước, chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đến ngày 15/4 đang giữ 77,2 điểm (bình quân cả nước 69,3 điểm), xếp vị trí 16/63 tỉnh, thành phố.

Ở cấp sở, đứng đầu là Sở Công thương đạt 91,17, xếp loại xuất sắc; Ở cấp huyện, đứng đầu là Nam Giang 88,31 điểm.

Theo Quyết định 766 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử (gọi tắt là Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp) gồm 5 chỉ số thành phần: Công khai, minh bạch; Tiến độ, kết quả giải quyết; Số hóa hồ sơ; Cung cấp dịch vụ trực tuyến; Mức độ hài lòng.

Các tiêu chí đánh giá của từng nhóm chỉ số thành phần được quy định chi tiết. Việc đánh giá thực hiện dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. Kết quả đánh giá được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh).

An Nhiên