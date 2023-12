{"article":{"id":"2223561","title":"Quảng Ngãi triển khai áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về nông thôn mới","description":"UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch về tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.","contentObject":"<p>Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt, giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu có thêm 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 31 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 138/229 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực miền núi được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí do UBND tỉnh quy định.</p>

<p>Kế hoạch do UBND tỉnh ban hành đề ra 4 nội dung trọng tâm, đó là: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; Triển khai áp dụng hệ thống cơ sở dữ liệu về nông thôn mới; Xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và các hướng dẫn liên quan đến chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-chup-man-hinh-2023-12-07-luc-093218-363.png?width=768&s=kscJYc05txiLGz9wMv5v6w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-chup-man-hinh-2023-12-07-luc-093218-363.png?width=1024&s=-UdWl2yK2OOf0g2Fbmf2sg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-chup-man-hinh-2023-12-07-luc-093218-363.png?width=0&s=_15cXC-6ojJCElvX2atQSQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-chup-man-hinh-2023-12-07-luc-093218-363.png?width=768&s=kscJYc05txiLGz9wMv5v6w\" alt=\"anh chup man hinh 2023 12 07 luc 093218.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/anh-chup-man-hinh-2023-12-07-luc-093218-363.png?width=260&s=Xu1SwLJYmcUGISjs0PFj6g\"></picture>

<figcaption>Nét đẹp nông thôn mới ở Quảng Ngãi.</figcaption>

</figure>

<p>Hưởng ứng phong trào chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Chương trình bồi dưỡng về kỹ năng số, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn dân trên địa bàn tham gia Chương trình bồi dưỡng và làm bài trắc nghiệm để hoàn thành khóa học.</p>

<p>Điển hình mới đây, gần 100 học viên là đại diện các hộ kinh doanh, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi đã tham gia tập huấn bán hàng, kinh doanh trực tuyến trên mạng xã hội Facebook và website thương mại điện tử. </p>

<p>Các học viên đã được chuyên gia triển khai, hướng dẫn một số nội dung về xây dựng, vận hành kênh bán hàng chuyên nghiệp trên Facebook, website; Cách tăng lượt tương tác, thu hút khách hàng tiềm năng khi quảng cáo trên Facebook và chỉ ra các lợi ích, rủi ro khi bán hàng, xây dựng kênh trực tuyến. Qua đó hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, phân phối các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương, của tỉnh.</p>

<p>Theo ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính… các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tăng cường làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương của Nhà nước về sự cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.</p>

<p>Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh, tới đây, tỉnh tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình chuyển đổi số, đặc biệt là triển khai các nền tảng số đến 100% cán bộ, công chức, viên chức để hình thành các công chức số, thúc đẩy chính quyền số mạnh mẽ hơn. Đẩy mạnh việc sử dụng, cung cấp các nền tảng số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý của cơ quan, địa phương nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng các cấp trong tỉnh, xem đây là lực lượng quan trọng để thực hiện hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu về chuyển đổi số năm 2023.</p>

<p>Được biết, Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2030 nằm trong nhóm 20 địa phương đứng đầu trong cả nước về chuyển đổi số, vì vậy đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành để đẩy nhanh và toàn diện hơn trong chuyển đổi số, bắt kịp với xu thế chung của cả nước. </p>

