Dẫn đầu Bẳng xếp hạng PCI 2021 là Quảng Ninh với 73,02 điểm, giảm gần 3 điểm so với năm 2020. Đây là lần thứ 5 liên tiếp, tỉnh này dẫn đầu toàn quốc về điểm số PCI. Quảng Ninh là tỉnh duy nhất được xếp hạng chất lượng điều hành kinh tế "rất tốt".

Theo VCCI, kết quả này có được là nhờ những nỗ lực đặc biệt của địa phương, khi chính quyền tỉnh này đã luôn duy trì tinh thần chủ động, quyết liệt và đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành.

Hải Phòng lần đầu vươn lên vị trí thứ hai, với 70,61 điểm, sau nhiều năm trong top 10. Đồng Tháp ở vị trí thứ ba, tiếp theo là Đà Nẵng, Vĩnh Phúc. Các địa phương xếp ở top 10 còn có Bình Dương, Bắc Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội, Cần Thơ và Bình Định. Đây đều là các địa phương được cộng đồng DN đánh giá tích cực ở chỉ số cắt giảm thủ tục hành chính, giảm gánh nặng tuân thủ các thủ tục cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện, giải quyết khó khăn cho DN...

Điều tra PCI năm qua diễn ra trong bối cảnh khó khăn chưa từng có do dịch Covid-19, nhưng các doanh nghiệp vẫn đánh giá có thay đổi tích cực trong các chỉ số thành phần, phát triển kinh tế. Cùng đó, các địa phương cũng nỗ lực phòng, chống tham nhũng để giảm gánh nặng chi phí không chính thức cho DN. Số DN phải trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra giảm so với trước, chỉ còn gần 21%, giảm khoảng 7,7% so với 2020. Tỷ lệ DN phải trả chi phí không chính thức trong đấu thầu còn 36,8%, giảm hơn 3% so với 2020.

Các DN FDI, cũng ghi nhận những cải thiện tích cực trong môi trường kinh doanh của Việt Nam. Gánh nặng thanh, kiểm tra, chi phí không chính thức đã giảm. Chất lượng lao động, cơ sở hạ tầng cải thiện rõ rệt theo thời gian.

Tuy nhiên, VCCI cho rằng các địa phương vẫn cần đẩy mạnh hơn nữa trong giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, cải cách các lĩnh vực thuế, đất đai, bảo hiểm, môi trường, xây dựng và quản lý thị trường.

PCI là bộ chỉ số hợp thành bởi các chỉ số thành phần, như chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, môi trường kinh doanh...được sử dụng để đánh giá mức độ thuận lợi của thủ tục hành chính tại các cơ quan Nhà nước cấp tỉnh khác nhau và mức độ hỗ trợ của chính quyền theo đánh giá của các DN đang hoạt động tại địa phương.

Trần Thủy