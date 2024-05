Lãnh đạo xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên) theo dõi tình hình an ninh trật tự qua hệ thống Camera AI.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) áp dụng trong nhiều lĩnh vực như y tế, lao động, an ninh, giao thông. Từ năm 2020, Công ty CP Công nghệ Hanet đã nghiên cứu, sản xuất, ra mắt hệ thống camera AI. Đây là doanh nghiệp đầu tiên trong tỉnh ứng dụng AI vào camera. Hệ thống này cho phép người sử dụng nhận dạng khuôn mặt chính xác đến 99,9%, tốc độ nhận dạng 200ms, khoảng cách 1- 4m; hệ thống cũng tích hợp loa để phát cảnh báo khi phát hiện người lạ xâm nhập.

Tất cả dữ liệu được lưu trên đám mây đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật. Camera AI Công ty CP Công nghệ Hanet đang được sử dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành phố, như Hà Nội, Hải Phòng…, phát huy hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT...

Đại úy Nguyễn Đình Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Hải Lạng (huyện Tiên Yên), cho biết: Bằng nguồn kinh phí của huyện, đầu năm 2024, xã Hải Lạng đã lắp đặt trên 40 camera AI tại các điểm công cộng, trục đường liên xã, thôn và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, ANTT. Hệ thống camera AI kết nối và truyền dữ liệu về máy tính và điện thoại của cán bộ xã và lực lượng công an. Từ đầu năm đến nay, công an xã đã xử lý kịp thời trên 10 vụ việc liên quan đến tụ tập trái phép, TNGT...

Các chuyên gia, doanh nhân uy tín trao đổi với doanh nghiệp về chuyển đổi số.

Cùng với việc tiên phong trong việc nghiên cứu, sáng tạo, làm chủ công nghệ để đưa ra thị trường những sản phẩm chuyển đổi số, các doanh nghiệp cũng chủ động ứng dụng giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Điển hình: Công ty TNHH Dịch vụ đại lý thuế A&T, từ đầu năm 2023 đã đưa vào sử dụng nền tảng kế toán dịch vụ Misa ASP.

Bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất hiện nay như AI, Chat GPT, Big Data... nền tảng này kết nối trực tiếp với Tổng Cục Thuế để đồng bộ hàng loạt hóa đơn điện tử, ngân hàng điện tử, chữ ký số, phần mềm…; tự động nhập liệu, phân loại hàng hóa, dịch vụ, hóa đơn, kiểm tra đối chiếu số chứng từ sổ sách, cảnh báo rủi ro, giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ông Trịnh Xuân Đào, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đại lý thuế A&T, cho biết: Ngành Thuế đang chuyển đổi số mạnh mẽ đảm bảo công khai, minh bạch, hạn chế tối đa vi phạm. Công ty chúng tôi đang đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo chính xác tuyệt đối, cũng như kịp thời đưa ra những tư vấn chính xác về thuế cho trên 200 đơn vị là khách hàng.

Nhằm thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, tỉnh đã có nhiều quyết sách, nhất là: Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 5/2/2022) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; kế hoạch số 110/KH-UBND (ngày 26/4/2023) về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về chuyển đổi số năm 2023; kế hoạch 83/KH-UBND (ngày 21/3/2024) triển khai nghị quyết 155/NQ-HĐND (ngày 12/7/2023) của HĐND về một số giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững đến năm 2025…

Tỉnh quan tâm tổ chức các chương trình kết nối, hội thảo, tập huấn về chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực cụ thể nhằm nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp...

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Để thực hiện chuyển đổi số thành công, bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp tiếp tục tự học để không ngừng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số nhằm nâng cao năng suất lao động, gia tăng giá trị doanh nghiệp, đảm bảo lợi thế cạnh tranh.

Theo Cao Quỳnh (Báo Quảng Ninh)