Trong lúc Táo Quân 2024 đang tăng nhiệt, Xuân Bắc bất ngờ tung clip hậu trường chưa từng hé lộ từ các chương trình trước. Theo đó, để tập hợp được hết các nghệ sĩ, họ đều phải quay xuyên đêm. Địa điểm tập ở VTV luôn có một góc nhỏ để các nghệ sĩ tranh thủ nấu ăn.

Trong clip vừa được Xuân Bắc chia sẻ, Quang Thắng đang rán khô cá dứa, đặc sản TP.HCM do nghệ sĩ Hoài Linh gửi ra tặng cho các nghệ sĩ tập Táo Quân. NSND Xuân Bắc và Tự Long đều hào hứng ra xem Quang Thắng trổ tài nấu nướng.

Sau khi thưởng thức, cả Tự Long và Quốc Khánh đều khen ngợi Quang Thắng rán cá "trình độ cao" khi không cần đợi rã đông đã chế biến rất tài tình.

Khi Quang Thắng đang say trong lời khen của đồng nghiệp, Xuân Bắc quay sang hỏi móc máy đàn anh: "Anh Thắng ơi em hỏi thật: Do anh được khen nên mũi hay nở hay nó to thế sẵn rồi?". Quang Thắng chỉ cười mà không nói gì.

Hơn 20 năm Táo Quân lên sóng đều đặn vào đêm Giao thừa, Quốc Khánh, Tự Long, Xuân Bắc, Quang Thắng, Vân Dung là những gương mặt không thể thiếu. Khán giả chờ đợi Xuân Bắc sẽ tiếp tục cho ra lò nhiều clip hậu trường trong các buổi tập Táo Quân 2024 sắp tới trên kênh YouTube của mình.

Quỳnh An

Clip: Xuân Bắc