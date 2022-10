Quảng Trị lên phương an di dời hơn 14.000 người để tránh lũ

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới do bão số 5 suy yếu, tại Quảng Trị đã mưa to và kéo dài gây ngập lụt khắp nơi. Chính quyền đã lên phương án di dời hơn 14.000 người dân đến nơi an toàn.

Từ ngày 14 đến 15/10, khu vực Quảng Trị có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến đạt 100- 250 mm. Hiện, lũ trên sông Ô Lâu, Thạch Hãn đang lên ở mức báo động 2 đến trên báo động 3. Mưa lũ làm chia cắt nhiều điểm trong toàn tỉnh. Nhiều nhất là huyện Đakrông, đường Hồ Chí Minh bị chia cắt 2 điểm ở Km 265, Km 273 với mực nước ngập khoảng 0,5-1m; tuyến đường 588a bị chia cắt tại ngầm tràn Ba Lòng ngập sâu trên 3m. Nước sông Đakrông ở Quảng Trị dâng cao. Ảnh CTV Đường quốc lộ 15D bị chia cắt cầu tràn A Ngo – A Bung; ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo, A Rồng Trên, A Đeng xã A Ngo; ngầm tràn Ly Tôn xã Tà Long; cầu tràn La Tó, Húc Nghì xã Húc Nghì; cầu Chân Rò xã Đakrông; cầu tràn Đá Đỏ xã Ba Nang ngập từ 0,5- 2,5m. Làm chia cắt vào trung tâm các xã Ba Lòng, Ba Nang, A Vao. Mực nước tại các thủy điện trên sông ĐaKrông đã vượt ngưỡng từ 2- 6m. Lực lượng chức năng chốt chặn để đảm bảo an toàn. Ảnh CTV Ở huyện Hướng Hóa, một số tuyến đường xảy thường xuyên bị ngập lụt làm tạm thời chia cắt giao thông như ngầm tràn Bản 2, Bản 3, Bản Giai, Úp Ly 2, Bản 1 Cũ xã Thuận; (Cầu tràn Xa Doan, xã A Dơi; Cầu tràn thôn Thanh 1, Bản 10 xã Thanh; Cầu tràn thôn A Xóc-Lìa xã Lìa; Cầu tràn thôn Ván-Ry xã Húc; Cầu tràn thôn Cha Lỳ xã Hướng Lập, Cầu tràn thôn Loa xã Ba Tầng), với mức nước ngập khoảng gần 1m. Tuyến đường Hồ Chí Minh qua xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) bị sạt lở. Ảnh CTV Tại đồng bằng, một số tuyến đường thôn xóm của các xã: Hải Phong, Hải Sơn (huyện Hải Lăng) bị ngập. Nhiều tuyến đường tỉnh bị ngập sâu gây ách tắc giao thông, ngập sâu từ 0,3m đến 1,2m. Theo kế hoạch, các địa phương sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân, số lượng người dự kiến cần sơ tán toàn tỉnh là 14.341 hộ với 53.005 nhân khẩu. Khu vực thôn Trại Cá, xã Tà Long nước dâng cao gây chia cắt. Ảnh CTV Hiện Quảng Trị đã sơ tán, di dời được 161 hộ với 567 người, cụ thể 14 hộ, 15 người thuộc huyện Hải Lăng; 122hộ/449 khẩu ở huyện Đakrông và 25/103 khẩu ở huyện Hướng Hóa. Tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh là 2.302 chiếc với 6.136 thuyền viên, hiện tại tất cả chủ các phương tiện, tàu thuyền đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.