Những thiết kế mang đậm bản sắc dân tộc

Để có những thành quả như hiện nay, vị “thuyền trưởng” sáng lập nên thương hiệu Quạt trần Mr.Vũ - chị Lê Lan Hương cùng đội ngũ cũng trải qua muôn vàn thử thách cùng những quyết định táo bạo.

Là những người yêu thích văn hóa Việt, bằng tất cả tâm huyết, đội ngũ Quạt trần Mr.Vũ đã nghiên cứu và lên ý tưởng thiết kế những mẫu quạt trần mang đậm bản sắc dân tộc.

Được biết, đầu năm 2014, chị Lan Hương bay đến Đài Loan, tìm gặp đối tác sản xuất mẫu quạt mang tên Lotus, sản phẩm tự thiết kế nên nhà máy yêu cầu đặt ít nhất 500 chiếc cho một lần gia công, chi gần 2 tỷ đồng để “sen nở” trên quạt. Chấp nhận rủi ro và tốn kém chi phí, chị thực hiện hàng loạt kiểm tra thử nghiệm để tối ưu thiết kế của mình.

Hơn 1 năm làm việc cùng 3 nhà máy mới ở Đài Loan chị Lan Hương mới cho ra đời được động cơ DC với kích thước nhỏ hơn 2 lần thông thường. Quả ngọt cho sự đầu tư ấy, thế hệ động cơ mới giúp giảm trọng lượng của quạt trần đến 2 lần, chỉ còn 3-4kg, tiết kiệm điện, chỉ tiêu hao 30W/giờ (quạt thường 120W/giờ, máy lạnh 1.200W/giờ - khảo sát của Quạt trần Mr.Vũ).

Từ bản thiết kế đến thành phẩm

Qua nhiều lần nghiên cứu, năm 2017, quạt Lotus ra đời. Đội ngũ thiết kế chú ý đến yếu tố tay cánh quạt trên thị trường đa phần đều có sẵn, theo khuôn mẫu chung nên đây sẽ là điểm nhấn mới cho sản phẩm. Lotus ra đời với kiểu dáng cổ điển gồm 5 cánh gỗ cao cấp có vân, sải dài 1,42m, trang bị 5 đèn, tay cánh hình bông sen bung nở, màu nâu đồng, động cơ Aluminium quay 2 chiều.

Quạt điều khiển bằng dây giật, hoặc điều khiển từ xa, hay hộp số gắn tường. Tính năng quay 2 chiều tiên tiến dùng cho cả mùa hè và mùa đông. Ngoài phiên bản có đèn chum thì còn có phiên bản Lotus không đèn, thêm lựa chọn cho khách hàng.

Đa dạng sản phẩm cho khách hàng lựa chọn

Dần dần được thị trường yêu thích và đón nhận, Quạt trần Mr.Vũ vẫn luôn không ngừng đổi mới sáng tạo, đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm độc đáo và chất lượng.

Người làm quạt như những nghệ nhân điêu luyện và tâm huyết với nghề. Các sản phẩm của Quạt trần Mr.Vũ đều được đánh giá cao về tính thẩm mỹ và chất lượng, bền đẹp với thời gian, tô điểm cho không gian sống đẹp hơn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người sử dụng.

Mẫu quạt trần Lotus qua từng năm

Năm 2019, Quạt trần Mr.Vũ đã thêm thiết kế đèn Lotus với chao đèn trong suốt hiện đại. Chao đèn trong suốt giúp ánh sáng được lan toả khắp phòng khi đèn bật và bỏ 2 dây giật để tăng thẩm mỹ cho quạt, tiện lợi cho khách hàng khi sử dụng.

Năm 2020, tiếp tục đánh dấu một năm thay đổi của quạt Lotus. Lotus thêm một phiên bản mới, tông màu ưu chuộng của nội thất Việt màu đồng vàng tượng trưng cho vẻ đẹp sang trọng kết hợp với chao đèn vân vàng. Quạt trần Mr.Vũ nâng cấp động cơ DC 6 cấp động gió, rồi 8 cấp độ gió… tiết kiệm 70% điện năng; nhưng lưu lượng gió của quạt không thay đổi.

Năm 2021, thương hiệu tiếp tục thêm phiên bản Lotus Gold 1 đèn led. Với khách hàng đam mê vẻ đẹp của mẫu Lotus, lại thích gu hiện đại thì Lotus Gold 1 đèn led là lựa chọn tối ưu.

Tới năm 2022, Quạt trần Mr.Vũ phát triển thêm phiên bản Lotus động cơ lớn AC (188*22mm) Aluminum và sẵn nhiều tùy chọn chao đèn cho khách hàng (chao thủy tinh trong suốt; chao vân trắng; chao vân vàng; hoặc 1 chao đèn tinh giản). Điểm đặc biệt của phiên bản Lotus động cơ Aluminum lớn là: tính siêu bền, tải nhiệt tốt và tiết kiệm điện năng khi vận hành, lưu lượng gió tốt hơn 10%, phù hợp với khí hậu ngày càng nóng lên tại tất cả các vùng miền.

Đặc biệt, năm 2023, thương hiệu Quạt trần Mr.Vũ chào hè với sự ra đời của Lotus Plus. Lotus Plus sở hữu động cơ Aluminium rất lớn, đường kính cánh 1,48m kết hợp với 5 chao đèn to hơn, dày dặn đẳng cấp hơn. Họa tiết trên tay cánh với tạo hình hoa sen đã được chỉnh sửa sắc nét và tối giản, tinh tế hơn, là điểm nhấn dễ nhận diện của phiên bản này. Ngoài ra, màu cánh hoài cổ điểm xuyết dấu ấn xám khói của thời gian là nét đặc sắc của của phiên bản mới Lotus Plus.

Mẫu quạt trần Lotus Plus - phiên bản chào hè 2023

Với khả năng tạo gió vượt trội, cùng với vẻ đẹp truyền thống, các sản phảm Quạt trần Mr.Vũ đem lại cho người dùng một cảm giác sang trọng mà ấm áp, vừa cổ điển vừa hiện đại, gần gũi và thân thuộc, giống như cách họ đi tìm hồn văn hóa Việt trong các câu chuyện kể về từng mẫu quạt vậy. Nào là hoa sen, nào là Cúc họa mi Hà Nội, nào là Legend huyền thoại…tất cả những điều ấy góp phần tạo nên một dấu ấn rất Việt Nam trên thương trường quốc tế.

Lê Phương