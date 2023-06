Không chỉ sở hữu dàn sao đình đám như: Taeyang (BIGBANG), BoA, Kim Wooseok, DJ Raiden, Hyo (SNSD), aespa, KARD, Kihyun (MONSTA X) và TRINITY_TNT (Thái Lan); Seen Festival lần này hứa hẹn mang đến cho khán giả một sân khấu hoành tráng, dự kiến rộng tới 45m với hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn led “khủng”. Với mức giá chỉ từ 1,8 triệu đồng được bán trên TicketBOX, VinID và TicketGO, 2023 Seen Festival tại Hội An được xem là sự kiện âm nhạc đáng mong chờ nhất năm nay tại vùng đất di sản.

Chào đón thần tượng ngay tại quê nhà vốn là điều fan Kpop hằng mong ước. Bởi vậy, những ngày qua, cộng đồng mạng, tại các hội, nhóm, fandom không giấu sự phấn khích, hoạt động sôi nổi với hy vọng để lại ấn tượng đẹp cho các ca sĩ khi tới Việt Nam.

Phương Linh (Cần Thơ) cho biết: “Là một fan lâu năm của Hyoyeon (SNSD) nhưng chưa có dịp nhìn thấy thần tượng “bằng xương bằng thịt”, nên lần này mình quyết tham gia bằng được. Mình cũng mong rằng, nghệ sĩ quốc tế sẽ tổ chức các hoạt động tại Việt Nam nhiều hơn để đáp ứng mong mỏi của người hâm mộ”.

Ban tổ chức tiết lộ, ngoài 2 đêm nhạc chính, khán giả tham dự còn được trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại sự kiện như: cover vũ đạo của thần tượng, check-in, thưởng thức ẩm thực Hội An và ẩm thực Hàn Quốc…

Trong đó, người tham dự không thể bỏ lỡ gian hàng “Tiger Soju Infused Lager Zone” tại Seen Festival, thổi bùng đam mê K-pop với trải nghiệm đồ uống miễn phí, thả bước nhảy sành điệu trên nền nhạc Big Bang huyền thoại, hay tạo dáng tại khu chụp ảnh lấy liền… Tiger Soju Infused Lager là sản phẩm bia đồng hành cùng đại nhạc hội K-pop Seen Festival Hội An năm nay.

2023 Seen Festival tại Hội An Thời gian: Đêm 17, 18/6/2023 Địa điểm: Hoiana Resort & Golf Fanpage: https://www.facebook.com/seenfestival

Bích Đào