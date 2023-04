Chính xác

Tử vong do dùng quá liều caffeine rất hiếm, nhưng vẫn có thể xảy ra do co giật hoặc nhịp tim không đều. Lượng caffeine được coi là quá liều thay đổi tùy theo thể trạng, độ tuổi và giới tính của một người, nhưng nói chung, liều lượng lớn hơn 10g có thể gây tử vong. Một tách cà phê có khoảng 115mg caffeine, vì vậy bạn cần uống hơn 85 cốc để hấp thụ 10g.