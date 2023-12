{"article":{"id":"2221717","title":"Quốc Trường 'Về nhà đi con': Độc thân, không có gia đình là một phước báu","description":"Diễn viên Quốc Trường nói: \"Độc thân, không có gia đình là một phước báu nhưng với góc nhìn của con người trong xã hội này không có gia đình là điều kém phước. Tôi dùng cả hai thế giới quan đó để sống nên dù thế nào cũng thấy vui\".","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-083e148ac8b861e638a9-1-789.jpg?width=768&s=W3sCCS_JYIpZZzJMBPXI3Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-083e148ac8b861e638a9-1-789.jpg?width=1024&s=FiqXPqWjOV84lKFVWciquA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-083e148ac8b861e638a9-1-789.jpg?width=0&s=HcG0P4LsNxT4Xn4UFR3mHA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-083e148ac8b861e638a9-1-789.jpg?width=768&s=W3sCCS_JYIpZZzJMBPXI3Q\" alt=\"W-083e148ac8b861e638a9-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/w-083e148ac8b861e638a9-1-789.jpg?width=260&s=xckQ6gqgzNt1NvGjyKtknQ\"></picture>

<p><strong>Tôi thấy khán giả bình luận đúng chứ người ta đâu có nói sai mà buồn </strong></p>

<p><em>- Dẫn chương trình 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' đứng giữa 30 người đẹp hình như mỹ nam như <a href=\"https://vietnamnet.vn/quoc-truong-tag11099977405734186589.html\">Quốc Trường</a> cũng khớp thì phải? </em></p>

<p>Khi dẫn <em>Chị đẹp,</em> thực sự là tôi còn thiếu tự tin và thiếu về nghề vì từ trước tới nay tôi chưa từng làm host dù ở chương trình nhỏ nhất. Do vậy khi làm host <a href=\"https://vietnamnet.vn/chi-dep-dap-gio-re-song-tag4252037559367002798.html\"><em>Chị đẹp</em></a> thực sự quá khớp với tôi. Khi đứng trước 30 chị đẹp tôi nghĩ ai cũng sẽ cảm thấy bối rối. Ngoài cuộc sống tôi ít quan hệ với các anh chị em đồng nghiệp trong nghề nên khi dẫn tôi khá khó khăn khi giao lưu hay quăng miếng với mọi người. </p>

<p><em>- Từ khi lên sóng, bên cạnh các chị đẹp, 2 MC cũng bị khán giả \"soi\" ác. Anh có buồn khi đọc những bình luận chê mình kiểu như ''dẫn đơ, chỉ được cái đẹp mã\" hay \"mờ nhạt\" khi dẫn show thực tế lớn đòi hỏi MC có nhiều kinh nghiệm như 'Chị đẹp'? </em></p>

<p>Khi đọc những bình luận đó chắc chắn tôi bị gợn nhẹ và có sự buồn nhưng nó lên rồi xuống ngay. Vì ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị tâm lý sẽ gặp bình luận trái chiều. Tôi đã sẵn sàng tư thế đón nhận, lắng nghe và thay đổi. Và tôi thấy khán giả bình luận đúng chứ người ta đâu có nói sai mà mình buồn.</p>

<p>Nếu khán giả cố tình chê mình vì ghét mình thì điều đó khiến tôi buồn hay nổi giận, đằng này khán giả lại nói quá đúng. Thêm nữa tôi không phải là MC chuyên nghiệp. Phải chi đây là nghề chính của tôi mà bị mọi người chê tôi sẽ rất buồn. Làm host là trải nghiệm hoàn toàn mới nên tôi đã chuẩn bị sẵn tư thế đón nhận các ý kiến.</p>

<p><em>- Quốc Trường mới đây được gọi với danh xưng MC bên cạnh doanh nhân trong khi khán giả biết đến anh nhiều với tư cách diễn viên, thực sự anh thấy mình giỏi và tự tin nhất ở mảng nào? </em></p>

<p>Tôi không dám nhận mình giỏi hay mạnh lĩnh vực nào. Tôi muốn dùng từ thích. Tôi thích làm kinh doanh hơn, thứ 2 mới là diễn xuất còn MC chỉ là trải nghiệm xem mình có duyên dẫn hay không. </p>

<p><strong>Với tất cả uy tín của mình, tôi xin khẳng định mình chưa có người yêu</strong></p>

<p><em>- Gần 5 năm sau '<a href=\"https://vietnamnet.vn/ve-nha-di-con-tag14666559606865877425.html\">Về nhà đi con</a>' - cú huých lớn để cái tên Quốc Trường phủ sóng khắp nơi, trở thành sao nam hạng A trên truyền hình, vì sao anh vẫn chưa quay lại đóng phim VTV? Có lý do gì đặc biệt \"nhạy cảm\" phía sau hay vì anh giờ đã quá nổi tiếng đến mức được quyền chỉ chọn kịch bản mình thích? </em></p>

<p>Lý do là vì tôi quá bận vì tập trung quá nhiều vào kinh doanh, có tháng mở 2 chi nhánh nhà hàng rồi thêm mảng mỹ phẩm nữa. Tôi không thể nào dành thời gian đóng phim truyền hình. Có phim điện ảnh nào thích lắm tôi mới bấm bụng tham gia.</p>

<p>Bỏ ra 4-5 tháng quay phim truyền hình với tôi lúc này là bất khả thi. Tuy vậy trong lòng tôi vẫn hướng về phim truyền hình bởi tôi biết từ đâu mình có ngày hôm nay. Tôi mãi mãi nhớ ơn những gì truyền hình mang lại cho mình và chắc chắn trong tương lai tôi nghĩ trước khi mình già tôi sẽ quay lại đóng phim truyền hình để tri ân khán giả. </p>

<p><em>- Đến giờ nhiều khán giả vẫn xem 'Về nhà đi con' và thích vai Vũ. Cả anh và Bảo Thanh sau phim này đều nổi tiếng và có thời gian dài không đóng phim truyền hình. Bảo Thanh bận chuyện gia đình con cái, sao anh độc thân mà \"lười\" đóng phim giờ vàng VTV? </em></p>

<p>Như đã nói với chị, thật sự là tôi quá bận. Cách đây 1 tuần khi đi ăn ở 1 quán vịt nướng ngoài Hà Nội, có 1 bé gái khoảng 6 tuổi chạy lại xin chụp hình chung và gọi \"chú Quốc Trường\". Tôi ngạc nhiên vì sao bé 6 tuổi mà biết mình. Nếu xem <em>Về nhà đi con</em> 4 -5 năm trước, khi đó bé mới 1-2 tuổi thì sao biết tôi là Quốc Trường. Khi hỏi ra thì cô bé nói biết tôi vì cả gia đình đang xem lại phim <em>Về nhà đi con. </em>Mẹ cô bé nói gia đình đã xem lại phim 4-5 lần. Tôi quá bất ngờ và hạnh phúc vì sau vài năm vẫn có thêm nhiều khán giả nhí. </p>

<p><em>- Sau 'Về nhà đi con', Quốc Trường đã đóng nhiều phim điện ảnh nhưng sức nóng chưa bằng bộ phim truyền hình quốc dân, anh có nghĩ mình khó vượt qua cái bóng quá lớn của nhân vật Vũ và 'Về nhà đi con'? Có khi nào anh nghĩ mình ăn may khi được trao vai diễn trong bộ phim có sức nóng khủng khiếp như 'Về nhà đi con'?</em></p>

<p>Sau <em>Về nhà đi con, Bẫy ngọt ngào </em>cũng là bộ phim khá thành công của tôi nhưng không thể nào so sánh với sức nóng của <em>Về nhà đi con</em> được. Người diễn viên muốn nổi tiếng may mắn quyết định tới 90%, tài năng chỉ có 10% thôi. Đã vào nghề diễn viên bắt buộc phải diễn giỏi nhưng có nổi hay không phải do may mắn. Tôi khẳng định mình 100% may. Vì trong cuộc đời có những vai tôi đóng còn nặng ký hơn nhiều Vũ trong <em>Về nhà đi con</em> và tôi diễn hay hơn nhưng không nổi tiếng được. </p>

<p><em>- Tài giỏi, nổi tiếng, giàu có, có đủ mọi yếu tố để trở thành chàng trai trong mơ của nhiều cô gái. Anh có nhiều fan nữ nữa, vì sao đến giờ Quốc Trường vẫn độc thân? Hay anh có bạn gái rồi mà vẫn giấu? </em></p>

<p>Đơn giản tôi chưa gặp người nào phù hợp hoặc chưa người nào làm cho mình rung động. Tóm lại cơ bản là duyên chưa tới. Vì nếu có bạn gái tôi cũng công khai thôi. Tôi không vướng mắc chuyện giấu hay công khai bạn gái. Dù là người nổi tiếng hay doanh nhân thì vẫn là có đời sống như một con người bình thường. Do vậy nếu có bạn gái tôi sẽ công khai, trừ khi bạn gái không muốn tôi mới không công khai thôi. Với tất cả uy tín của mình, tôi xin khẳng định mình chưa có người yêu. </p>

<p><strong>Nếu ngày mai gặp người mình yêu tôi sẽ cưới luôn </strong></p>

<p><em>- Anh có đặt mục tiêu cho mình khi nào sẽ kết hôn để làm tròn chữ hiếu với cha mẹ? Có khi nào Quốc Trường lấy cha mẹ mình làm hình mẫu cho hôn nhân sau này? </em></p>

<p>Nếu có gia đình, tôi muốn hướng đến cuộc sống như cha mẹ chứ không lấy đó là hình mẫu vì nếu vậy mình sẽ rất khổ. Tôi chỉ mơ ước được như cha mẹ nhưng cuộc sống của Trường và vợ sau này sẽ có hạnh phúc khác. Tôi không đặt mục tiêu gì cả. Nếu ngày mai có gặp người mình yêu tôi sẽ cưới luôn. </p>

<p><em>- Mới đây Quốc Trường đưa bố mẹ đi chụp ảnh cưới, vì sao anh có quyết định này? Khi nào thì Quốc Trường sẽ là nhân vật chính trong bộ ảnh cưới của chính mình? </em></p>

<p>Một người bạn cùng học cấp 3 có đề nghị chụp hình kỷ niệm cho cha mẹ Trường theo concept của bạn ấy và nói nếu hôm đó rảnh thì mời tôi qua. Dù ban đầu chỉ chụp cha mẹ nhưng tôi xin tham gia với ý tưởng đứng ngắm cha mẹ từ xa trong bức hình. Tôi hy vọng nếu có duyên nợ với người con gái nào đó thì trong năm sau sẽ chụp ảnh cưới. Vì tôi cũng lớn tuổi rồi và không muốn chờ đợi gì nữa. Nhưng hiện tại chưa có người con gái nào khiến tôi muốn dừng lại vì duyên chưa đủ.</p>

<p>Tôi luôn chờ đợi mỗi ngày nhưng quan niệm nếu có cũng tốt mà không có cũng không sao. Tôi không đặt nặng chuyện có gia đình. Trong Phật pháp có câu: \"Độc thân là một phước báu\". Người nào hiểu thì hoan hỷ, không hiểu thì đem ra trách móc và nhiều khi có lời không hay. Độc thân, không có gia đình là một phước báu nhưng với góc nhìn của con người trong xã hội này không có gia đình là điều kém phước. Tôi dùng cả hai thế giới quan đó để sống nên dù thế nào cũng thấy vui. Tôi muốn để mọi thứ tự nhiên. </p>

<p><strong>Diễn viên Quốc Trường trong trích đoạn phim 'Về nhà đi con'</strong></p>

Thông tin nam người mẫu đẹp trai nhất nước Ý Edoardo Santini giải nghệ để đi làm cha xứ khiến cộng đồng mạng bất ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/edoardo-santini-nguoi-mau-dep-trai-nhat-nuoc-y-tuyen-bo-giai-nghe-de-lam-cha-xu-2223417.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nguoi-mau-dep-trai-nhat-nuoc-y-giai-nghe-de-lam-cha-xu-o-tuoi-21-1262.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T21:11:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223352","title":"Mai Phương Thúy đẹp xứng danh 'đại mỹ nhân', Lý Hùng đi Mỹ","description":"Dù ít tham gia hoạt động giải trí, Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn luôn được người hâm mộ khen xinh đẹp xứng tầm \"đại mỹ nhân\".","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-5-12-2023-mai-phuong-thuy-dep-xung-danh-dai-my-nhan-ly-hung-di-my-2223352.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/mai-phuong-thuy-dep-xung-danh-dai-my-nhan-ly-hung-di-my-1135.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T18:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223336","title":"Ca sĩ Thanh Lam, Mai Hoa được phong tặng NSND","description":"Thanh Lam, Mai Phương (Mai Hoa) là 2 cái tên quen thuộc được khán giả yêu mến có mặt trong danh sách đợt 2 lần xét tặng danh hiệu NSND thứ 10.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-lam-mai-hoa-duoc-phong-tang-nsnd-2223336.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thanh-lam-mai-hoa-duoc-phong-tang-nsnd-1063.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:36:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223301","title":"Nghệ sĩ Quang Tèo trượt danh hiệu NSND","description":"Một ủy viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Quang Tèo thiếu 1 phiếu bầu nên \"trượt\" xét tặng danh hiệu NSND.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-teo-truot-danh-hieu-nsnd-2223301.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nghe-si-quang-teo-truot-danh-hieu-nsnd-958.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:31:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223232","title":"Xuân Bắc được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân","description":"NSƯT Xuân Bắc vừa có tên trong danh sách phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) đợt 2.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xuan-bac-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-2223232.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/xuan-bac-co-ten-trong-danh-sach-duoc-phong-tang-nghe-si-nhan-dan-872.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T14:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223041","title":"Diễn viên Lê Phương: Khi tôi đóng 'cảnh nóng', chồng sẽ tránh đi nơi khác","description":"\"Trong quá trình làm việc, khi tôi quay những cảnh nhạy cảm, anh Kiên không bao giờ xuất hiện ở phim trường mà sẽ tránh đi chỗ khác\" - Diễn viên Lê Phương nói.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-le-phuong-khi-toi-dong-canh-nong-chong-se-tranh-di-noi-khac-2223041.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/dien-vien-le-phuong-khi-toi-dong-canh-nong-chong-se-tranh-di-noi-khac-163.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T08:52:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220630","title":"Hotboy 1m86 Quốc Anh: Ngoài đời tôi không giỏi ‘thả thính’","description":"Vào vai hotboy được yêu thích trong 'Chúng ta của 8 năm sau', Quốc Anh chia sẻ ngoài đời anh không giỏi ‘thả thính’ như nhân vật Lâm của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-anh-chung-ta-cua-8-nam-sau-toi-khong-gioi-tha-thinh-nhu-tren-phim-2220630.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/hotboy-1m86-quoc-anh-ngoai-doi-toi-khong-gioi-tha-thinh-623.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222893","title":"Đức Tiến bất ngờ nhận giải thưởng Nghệ sĩ vì cộng đồng 2023","description":"Diễn viên Đức Tiến bất ngờ về nước nhận giải thưởng 'Nghệ sĩ có trái tim nhân ái' 2023 sau một thời gian tích cực thực hiện các dự án thiện nguyện ở khắp mọi miền Tổ quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/duc-tien-bat-ngo-nhan-giai-thuong-nghe-si-vi-cong-dong-2023-2222893.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/duc-tien-bat-ngo-nhan-giai-thuong-nghe-si-vi-cong-dong-2023-1838.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T23:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222848","title":"MC Thanh Bạch xuất hiện sau thẩm mỹ, xúc động nhắc về danh ca Ngọc Lan","description":"Ở tuổi 64, Thanh Bạch thấy an yên với cuộc sống hiện tại. Anh cậy nhờ thẩm mỹ để giữ vẻ ngoài trẻ trung hoạt động nghệ thuật, gặp gỡ khán giả.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mc-thanh-bach-xuat-hien-sau-tham-my-xuc-dong-nhac-ve-danh-ca-ngoc-lan-2222848.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/mc-thanh-bach-xuat-hien-sau-tham-my-xuc-dong-nhac-ve-danh-ca-ngoc-lan-1537.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T19:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222823","title":"Diva Hồng Nhung trẻ đến khó tin, Bảo Thanh chia sẻ bí quyết nhanh gầy","description":"Diễn viên Bảo Thanh chia sẻ bí quyết nhanh gầy là ngày đi làm, tối về chăm con ốm. Còn diva Hồng Nhung vào 'vai' con gái trẻ đến khó tin.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-4-12-2023-hong-nhung-tre-den-kho-tin-bao-thanh-chia-se-cach-nhanh-gay-2222823.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/diva-hong-nhung-tre-den-kho-tin-bao-thanh-chia-se-bi-quyet-nhanh-gay-1435.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222819","title":"Vân Trang xin lỗi sau khi bị chỉ trích quảng cáo 'lố'","description":"Diễn viên Vân Trang cho biết sẽ cẩn trọng nội dung đăng trên mạng xã hội sau khi bị khán giả chỉ trích quảng cáo 'lố', thổi phồng công dụng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/van-trang-xin-loi-sau-khi-bi-chi-trich-quang-cao-lo-2222819.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/van-trang-xin-loi-sau-khi-bi-chi-trich-quang-cao-lo-1369.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T17:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222774","title":"Đan Trường và vợ cũ doanh nhân 8X: Chia tay vẫn đón sinh nhật cùng nhau","description":"Đan Trường và vợ cũ doanh nhân 8X Thủy Tiên dù đã ly hôn nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Cặp đôi thường xuyên gặp nhau, thậm chí là tổ chức sinh nhật cùng người cũ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dan-truong-va-vo-cu-doanh-nhan-8x-chia-tay-van-don-sinh-nhat-cung-nhau-2222774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dan-truong-va-vo-cu-doanh-nhan-8x-chia-tay-van-don-sinh-nhat-cung-nhau-1270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222666","title":"Hoa hậu Đàm Lưu Ly đọ sắc 'nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai","description":"Hoa hậu Áo dài Đàm Lưu Ly hội ngộ “nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai tại buổi tiệc của nhà thiết kế Võ Việt Chung. Hoa hậu Đại dương Việt Nam Thu Uyên diện váy đen sang trọng dự sự kiện.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-hau-ao-dai-dam-luu-ly-do-sac-nu-hoang-anh-lich-hien-mai-2222666.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/hoa-hau-dam-luu-ly-do-sac-nu-hoang-anh-lich-hien-mai-1245.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:53:32","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222606","title":"Quốc Trí giành á vương 3 tại Nam vương Du lịch Thế giới 2023","description":"MC Quốc Trí - đại diện Việt Nam giành danh hiệu á vương 3 cuộc thi Mister Tourism World – Nam vương Du lịch Thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-tri-gianh-a-vuong-3-tai-nam-vuong-du-lich-the-gioi-2023-2222606.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/quoc-tri-gianh-a-vuong-3-tai-nam-vuong-du-lich-the-gioi-2023-813.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T11:41:23","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222564","title":"Vĩnh Thụy bí mật tổ chức đám cưới ở Đà Lạt cùng ái nữ đại gia","description":"Vĩnh Thụy và bà xã nắm tay tình tứ, chính thức tổ chức hôn lễ tại Đà Lạt trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vinh-thuy-bi-mat-to-chuc-dam-cuoi-o-da-lat-cung-ai-nu-dai-gia-2222564.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/vinh-thuy-bi-mat-to-chuc-dam-cuoi-o-da-lat-cung-ai-nu-dai-gia-680.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T10:40:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222471","title":"Nhan sắc khó tin của nữ diễn viên vụt sáng thành sao nhờ lộ ảnh nóng","description":"TRUNG QUỐC - Hoắc Tư Yến từng được mệnh danh là \"tiên nữ của màn ảnh Trung Quốc\" nhưng lại có sự nghiệp không mấy thuận lợi.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-sac-cua-hoac-tu-yen-dien-vien-noi-tieng-nho-lo-anh-nong-nam-17-tuoi-2222471.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/nhan-sac-kho-tin-cua-nu-dien-vien-vut-sang-thanh-sao-nho-lo-anh-nong-149.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T07:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222397","title":"Bức ảnh của hotgirl hào môn Tiên Nguyễn, mẹ Thủy Tiên và con dâu tương lai","description":"Bức hình xuất hiện mới đây của thành viên gia đình quyền lực này ngay lập tức gây chú ý.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buc-anh-cua-hotgirl-hao-mon-tien-nguyen-thuy-tien-va-con-dau-tuong-lai-2222397.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/buc-anh-cua-hotgirl-hao-mon-tien-nguyenthuy-tien-va-con-dau-tuong-lai-773.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222355","title":"Không nhận ra Hoa hậu H'hen Niê, Lam Trường trẻ trung ở tuổi 49","description":"Ca sĩ Lam Trường được nhận xét trẻ trung như thanh niên dù đã 49 tuổi. Hoa hậu H'hen Niê thật khác lạ khi hoá thân mẹ ruột mình khi còn trẻ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-3-12-2023-khong-nhan-ra-h-hen-nie-lam-truong-tre-trung-o-tuoi-49-2222355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/khong-nhan-ra-hoa-hau-hhen-nie-lam-truong-tre-trung-o-tuoi-49-721.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222327","title":"Con trai nuôi cao 1,82m của danh hài Minh Nhí thay đổi ra sao sau 8 năm?","description":"Từ một cậu bé nhút nhát, ngại giao tiếp, Minh Khải - con trai danh hài Minh Nhí gặt hái được nhiều thành tích sau 8 năm theo đuổi nghệ thuật.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-trai-nuoi-cao-1-82m-cua-danh-hai-minh-nhi-thay-doi-ra-sao-sau-8-nam-2222327.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/con-trai-nuoi-cao-182m-cua-danh-hai-minh-nhi-thay-doi-ra-sao-sau-8-nam-752.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:10:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222360","title":"Shark Bình nhiệt tình tác nghiệp giữa lúc Phương Oanh chụp ảnh cưới","description":"Phương Oanh vừa tung loạt ảnh cô dâu cực xinh đẹp được thực hiện cách đây không lâu. 