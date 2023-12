Kết thúc tháng 11, giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE ghi nhận mức tăng 11,6% so với tháng trước. Kể từ đầu năm, quỹ đã duy trì tăng trưởng 18,8% so với cuối năm trước, vượt 10,2% so với chỉ số VN-Index (+8.6%) trong cùng kỳ.

Ảnh minh hoạ: Dragon Capital

Theo DCDE, điểm nhấn trong chiến lược đầu tư mới của quỹ là việc ưu tiên lựa chọn các công ty có lịch sử chi trả cổ tức thuộc các ngành tăng trưởng ổn định, trọng yếu của nền kinh tế.

Sự tăng trưởng nổi bật của quỹ trong tháng 11 được hỗ trợ bởi những thông tin tích cực từ thị trường, bao gồm tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong 11 tháng đầu năm, ước đạt hơn 619 tỷ USD, và nguồn vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 22,9 tỷ USD, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: DCDE

Cũng theo DCDE, một trong những khoản đầu tư nổi bật của quỹ là cổ phiếu CTCP Gemadept (GMD) với mức tăng 19%. Theo DCDE, với kết quả kinh doanh tích cực từ hoạt động khai thác cảng và logistics trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng so với cùng kỳ, GMD hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động xuất nhập khẩu khi sở hữu và khai thác hệ thống cảng và logistics lớn tại nhiều địa phương trong cả nước và khu vực. Với lịch sử chi trả cổ tức đều đặn, mức chi trả năm nay của GMD đạt 20%, cao hơn mức trung bình 12% hằng năm.

Trong thời gian tới, quỹ DCDE tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư, tìm kiếm cổ phiếu các công ty với lịch sử chia cổ tức đều đặn và được đánh giá thấp trong thời gian qua, nhằm gia tăng nguồn lợi nhuận từ cổ tức. Quỹ này cho biết đặc biệt quan tâm đến các ngành có mức chi trả cổ tức cao hiện tại như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, và năng lượng.

Tính đến ngày 30/11/2023, quỹ này có 10 khoản đầu tư lớn vào: FPT với tỷ trọng 9,9%, VCB là 6,1%, PNJ là 5,8%, DGC là 4,9%, ACB là 4%, GMD là 3,4%; MBB là 3,2%, PVS là 2,7%, NKG là 2,7% và VNM là 2,6%.

Nguồn: DCDE

Kết thúc tháng 10, giá trị tài sản ròng/CCQ của quỹ DCDE giảm 11,8% do chịu ảnh hưởng từ thị trường chung. Tính từ đầu năm, Quỹ vẫn duy trì tăng trưởng 6.5% so với cuối năm trước, vượt 4.4% so với chỉ số VNIndex trong cùng kỳ. Các cổ phiểu thuộc ngành Tiêu dùng, Bán lẻ, BĐS và Chứng khoán giảm điểm trong danh mục trong tháng qua như VCI, MWG, VCG, VHC,...

Trong thời gian tới, quỹ DCDE cho biết sẽ tập trung cơ cấu lại danh mục theo chiến lược gia tăng thu nhập. Theo đó, quỹ sẽ loại các cổ phiếu không chia cổ tức ra khỏi danh mục và tìm kiếm cổ phiếu các công ty có lịch sử chia cổ tức đều đặn và bị bán mạnh trong thời gian qua nhằm gia tăng nguồn lợi tức này.

Đặng Nhung