Theo đó, từ 16h chiều nay (20/10), một số loại phương tiện sẽ được phép lưu thông qua cầu Trung Hà.

Cụ thể, tiếp tục cấm các xe tải 3 trục trở lên và xe khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông qua cầu. Các loại phương tiện còn lại sẽ được phép lưu thông qua cầu Trung Hà với tốc độ tối đa không quá 20 km/h.

Các phương tiện lưu thông qua cầu với tốc độ tối đa 20km/h. Ảnh: Đức Hoàng

Sở GTVT tỉnh Phú Thọ đề nghị Công an huyện Ba Vì (Hà Nội), Công an huyện Tam Nông phối hợp với thanh tra Sở GTVT tỉnh Phú Thọ tổ chức hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông qua cầu Trung Hà bảo đảm an toàn.

Trước đó, ngày 9/9, sau vụ sập cầu Phong Châu, Sở GTVT tỉnh Phú Thọ cấm toàn bộ các phương tiện xe cơ giới lưu thông qua cầu Trung Hà. Đến ngày 25/9, các phương tiện bao gồm ô tô từ 7 chỗ trở xuống, xe máy, xe gắn máy, phương tiện giao thông thô sơ, người tham gia giao thông được di chuyển trên 1 làn đường qua cây cầu này.

Từ cuối tháng 5 đến nay, cầu Trung Hà đang trong quá trình sửa chữa và gia cố 2 trụ T11 và T12.