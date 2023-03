Năm 2023, Bộ Công an dự kiến sẽ có điều chỉnh với kỳ tuyển sinh đại học trong việc xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải cao tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế.

Theo dự kiến, các học viện, trường đại học khối ngành công an chỉ tuyển thẳng thí sinh đạt giải Nhất các cuộc thi chọn học sinh giỏi/khoa học kỹ thuật quốc gia, quốc tế (bỏ không chọn giải Nhì, giải Ba so với năm 2022).

Những thí sinh đạt giải Nhì, giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) quốc gia chỉ được xét tuyển thẳng khi đăng ký vào hệ trung cấp của khối trường công an.

Những thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi KHKT cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia được Học viện Tài chính xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải (với điều kiện thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển).

Các thí sinh này nếu không dùng quyền xét tuyển thẳng thì cũng sẽ được Học viện ưu tiên xét tuyển trong năm tốt nghiệp THPT.

Thí sinh đoạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải Tư thi KHKT cấp quốc gia được ưu tiên xét tuyển vào học viện theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải (thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển).

Việc ưu tiên xét tuyển theo nguyên tắc:

+ Xét tuyển vào ngành đúng trước, sau đó xét tuyển vào ngành phù hợp.

+ Ưu tiên cộng điểm thưởng vào điểm xét tuyển của thí sinh dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 căn cứ theo giải thí sinh đạt được: Giải Nhất được ưu tiên cộng thêm 2 điểm, giải Nhì ưu tiên cộng 1,5 điểm, giải Ba ưu tiên cộng 1 điểm và giải Khuyến khích/giải Tư ưu tiên cộng 0,5 điểm.

Các thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia được ĐH Bách khoa Hà Nội xét tuyển thẳng vào các ngành học phù hợp với môn đạt giải.

Còn các thí sinh trong đội tuyển quốc gia tham dự cuộc thi KHKT quốc tế hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức được xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với lĩnh vực đề tài dự thi.

Ngoài ra, thí sinh được chọn tham dự kỳ thi học sinh giỏi/KHKT quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố do Sở GD-ĐT tổ chức (hoặc tương đương do các ĐH quốc gia, ĐH vùng tổ chức) các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin, Ngoại ngữ, Tổ hợp trong thời gian học THPT cũng là những điều kiện được ĐH Bách khoa Hà Nội cho phép xét tuyển theo hình thức xét Hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.

Các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi KHKT cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia cũng được Trường ĐH Giao thông vận tải xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi (thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng đã tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, thí sinh có các giải về môn/nội dung dự thi liên quan đến Toán, Vật lý, Hóa học được xét tuyển thẳng vào tất cả các ngành. Thí sinh có các giải về môn/nội dung dự thi liên quan đến Tin học được xét tuyển thẳng vào các ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Khoa học máy tính, Kỹ thuật robot và trí tuệ nhận tạo, Kỹ thuật cơ điện tử. Riêng có giải về môn/nội dung dự thi liên quan đến Sinh học được tuyển thẳng vào ngành Kỹ thuật môi trường.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng xác định đối tượng ưu tiên xét tuyển là các thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong cuộc thi KHKT cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, với điều kiện có kết quả thi tốt nghiệp THPT đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào.

Các thí sinh đoạt giải Khuyến khích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải Tư KHKT cấp quốc gia đã tốt nghiệp THPT cũng được Học viện ưu tiên xét tuyển theo ngành phù hợp với môn thi và nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.

Ngoài ra, rất nhiều trường đại học khác đưa ra những ưu tiên xét tuyển đối với các học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh/thành... Do đó các thí sinh cần theo dõi và đọc kỹ đề án tuyển sinh của các trường năm 2023 để có cơ hội trúng tuyển vào ngành học yêu thích cao nhất.