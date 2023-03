Trong tập 3 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam, HLV Quỳnh Châu loại thí sinh Huỳnh My đội huấn luyện viên Thủy Tiên vì thái độ không tốt. Đoạn video loại thí sinh gây bão trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận của khán giả, đa phần chỉ trích thí sinh Huỳnh My vì cư xử thiếu tôn trọng với HLV.

Huấn luyện viên Quỳnh Châu khẳng định diễn biến tập 3 Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam không dàn dựng, cắt ghép.

Tại một sự kiện chiều 5/3, chia sẻ với VietNamNet, Quỳnh Châu khẳng định diễn biến chương trình không phải cắt ghép. Nội dung khán giả theo dõi ghi lại cảnh quay thực tế, không có kịch bản hay dàn dựng. Cảm xúc của thí sinh, huấn luyện viên và giám khảo đều được phản ánh chân thực.

Quỳnh Châu nói: "Sau phần loại thí sinh, Huỳnh My tỏ thái độ tức giận, rời khỏi trường quay. Kết thúc buổi ghi hình, tôi ra về, My hỏi thăm có buồn không, tôi trả lời: "Buồn chứ". Trên trường quay, tôi nghĩ sự im lặng của mình hợp lý vì có thể My không cố tình làm tổn thương người khác, chỉ là sự cố lỡ lời".

Trong phần thử thách ở tập 3, đội HLV Quỳnh Châu giành được chiến thắng và cô nắm giữ quyền loại trừ. 4 thí sinh Huỳnh My, Hà Đan (đội Thủy Tiên) và Shinsa Phạm, Lê Kỳ Hân (đội Quỳnh Hoa) bước vòng loại, phải thuyết phục Quỳnh Châu và ban giám khảo.

Huỳnh My yếu về tạo dáng, bị HLV chê mất tập trung.

Khác với Hà Đan, Shinsa Phạm, Lê Kỳ Hân, thí sinh Huỳnh My tỏ thái độ bị rơi vào vòng loại. Huỳnh My tố ban tổ chức thường xuyên trang điểm cho cô chậm hơn thí sinh khác.

Về vấn đề này, Quỳnh Châu giải thích: "Điều đầu tiên đi thi quốc tế là bạn phải biết tự trang điểm, nếu bạn chủ động thì không cần nhờ vào ê-kíp. Khi ê-kíp hỗ trợ, bạn không tự chỉnh sửa được thì đừng đổ lỗi cho họ".

Huỳnh My hỏi ngược lại Quỳnh Châu: "Vậy bạn đã từng thi quốc tế chưa?", Quỳnh Châu im lặng và lắc đầu. Kết quả, Huỳnh My của đội Thủy Tiên phải dừng chân ở tập 3.

VietNamNet đã liên hệ Huỳnh My về sự việc nhưng chưa nhận được phản hồi.

Diệu Thu - Thanh Phi