Ra mắt chuỗi nhà hàng The Noodle House - Phở Tràng An

Không gian lịch lãm, chất lượng thoả mãn người “sành” phở

Bước chân vào quán, thực khách sẽ cảm nhận ngay một không gian thoáng mát, sạch sẽ, hiện đại. Bàn ghế, bát đĩa, màu sơn tường… với tông màu chủ đạo là đen và trắng. Trên tường là những bức tranh về Hà Nội xưa.

Quầy bếp là không gian hoàn toàn mở, đội ngũ đầu bếp với trang phục chuyên nghiệp, được đào tạo hướng tới chuẩn quốc tế. Không có bàn ghế cáu bẩn, nhớp nháp dầu mỡ, không có sàn nhà trơn trượt và những mùi hôi, mùi gây gây khiến thực khách phải cau mày khó chịu. Thứ mùi hấp dẫn khi bước chân vào The Noodle House là mùi nước dùng thơm lừng.

Không gian sạch sẽ, hiện đại khác biệt của The Noodle House

Đại diện đơn vị sở hữu The Noodle House chia sẻ, cơ sở đầu tiên của The Noodle House được mở ở Khu Ngoại giao đoàn (Embassy Garden) vào tháng 1/2022, khi mà Hà Nội vẫn chưa hết căng thẳng bởi đại dịch Covid-19. “Tuân thủ các quy định chống dịch của thành phố, có những ngày khách hàng duy nhất của quán là chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc của chúng tôi. Nhiều nồi nước dùng với công thức gia truyền, được ninh nấu kỳ công tới 18 tiếng, để rồi cuối ngày chúng tôi chia cho nhân viên mang về”.

Nhưng chỉ 4 tháng sau, các cơ sở của The Noodle House đã lần lượt ra đời, được hàng ngàn thực khách đến thử do tò mò, rồi yêu thích và giới thiệu cho bạn bè, người thân. Không chỉ có khách Việt, nhiều thực khách quốc tế cũng đã đến thưởng thức và tỏ rõ sự hài lòng.

Thực khách quốc tế hài lòng khi thưởng thức Phở Tràng An

Ngày 10/5, cơ sở thứ 6 của The Noodle House và là cơ sở đầu tiên ở TP.HCM đã được cắt băng khai trương tại địa chỉ số 76 đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình. Với việc đi vào vận hành và phục vụ khách hàng chỉ sau 7 ngày setup đã cho thấy sự quyết tâm, đồng lòng của toàn hệ thống cũng như sự chuyên nghiệp ở khâu tổ chức, điều hành. Qua những lượt khách tấp nập trong ngày khai trương tại cơ sở TP.HCM, phở Tràng An của The Noodle House ngày càng ghi điểm với thực khách phương Nam.

Cơ sở đầu tiên ở TP.HCM tấp nập thực khách trong ngày khai trương

The Noodle House - khát vọng trở thành thương hiệu quốc tế

Ông Đặng Hà Lâm - Chủ tịch HĐQT công ty, người sáng lập chuỗi chia sẻ: “Với sự đón nhận của thực khách trong thời gian qua, chúng tôi tin tưởng rằng, The Noodle House - Phở Tràng An sẽ thực hiện thành công khát vọng đưa phở Việt trở thành thương hiệu mang tầm quốc tế”.

Cũng trong ngày khai trương, nhiều nhà đầu tư quyết định ký hợp đồng hợp tác nhượng quyền thương hiệu The Noodle House - Phở Tràng An. Ông Đặng Hà Lâm cho biết, tháng 5 này sẽ có ít nhất 4 cơ sở của The Noodle House được mở tại các thành phố lớn trên cả nước.

Các nhà đầu tư ký quyết định hợp tác nhượng quyền thương hiệu

Ông Lâm cũng cho biết, theo kế hoạch và lộ trình phát triển của công ty, trong năm 2022 sẽ có 81 cơ sở của The Noodle House đi vào hoạt động bằng việc hợp tác đầu tư và nhượng quyền thương hiệu.

Minh Ngọc