Trong 6 năm hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, The Smith là đơn vị luôn nỗ lực để đáp ứng các nhu cầu của thị trường phim cách nhiệt. Những dòng phim được cải tiến công nghệ liên tục ngày càng vượt trội, dịch vụ được nâng cấp để trải nghiệm khách hàng ngày càng ấn tượng hơn.

The Smith đặt sự tập trung lớn vào chất lượng sản phẩm, do đó trong những năm qua ở thị trường Việt Nam sản phẩm Smith Vega là ngôi sao sáng trong phân khúc phim cách nhiệt cao cấp, Smith High End là phim chuyên dụng cho các dòng siêu xe.

Ở phân khúc phim cách nhiệt tầm trung T series cũng được khách hàng đón nhận và hài lòng với mức giá vừa phải.

“Điều The Smith tự hào nhất là các phản hồi của khách hàng bao gồm đại lý, nhà phân phối, và khách lẻ đều tích cực. Đó vừa là động lực vừa là niềm tin để The Smith nghiên cứu và cho ra đời dòng phim mới dành cho phân khúc xe phổ thông - Smith Bella”, đại diện The Smith cho biết.

Ông Lưu Bá Vương - Giám đốc Kinh doanh The Smith Việt Nam phát biểu

Theo The Smith, vẫn mang trong mình các đặc tính kỹ thuật tiên tiến đã mang lại thành công cho những dòng phim trước đây như Tseries hay Vega, giá thành của Bella được tinh giảm nhờ vào các tiến bộ trong sản xuất trên dây chuyền công nghiệp. Dù là phim dành cho phân khúc phổ thông, nhưng Bella vẫn được sản xuất tại Hàn Quốc. Với việc phân phối dòng phim Bella tại thị trường Việt Năm từ năm 2024, The Smith mong muốn đa dạng hoá sản phẩm của mình để đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách hàng hơn, mang thêm cho thị trường phim cách nhiệt một sản phẩm tốt với giá cả phải chăng. Đây hứa hẹn là lựa chọn hàng đầu dành cho nhiều hãng xe hiện nay và các garage trên toàn Việt Nam.

Youtuber Khoa Pug và anh Xuân Hoàn, chủ xưởng Master Care, tham gia sự kiện

Bên cạnh đó, The Smith là công ty chú trọng đến các hoạt động thiện nguyện với tâm niệm “Kinh doanh từ tâm”. Do đó, nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, The Smith cũng giới thiệu gương mặt đại diện thương hiệu Lương Thuỳ Linh và thực hiện chiến dịch thiện nguyện "Chiếc ô cho em", hướng tới các học sinh khó khăn để phần nào giúp đỡ cho các em có sự chuẩn bị tốt hơn cho năm mới, mang cho các em những món quà nhỏ, góp phần mang lại nụ cười trẻ thơ.

CEO The Smith Việt Nam Huỳnh Tiên và Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà

"Chiếc ô cho em" là chương trình tặng 2000 phần quà gồm cặp học sinh, tập vở, dụng cụ học tập cho các em học sinh khó khăn, ngoài việc nhận quà các em còn có thời gian giao lưu với Hoa hậu Lương Thuỳ Linh để được truyền thêm động lực để học tập.

Thông qua tất cả hoạt động, The Smith mong được sự đồng hành và đóng góp của tất cả các khách hàng, đối tác. The Smith cũng cam kết hướng tới các hoạt động mang ý nghĩa nhân văn "kinh doanh từ tâm" mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Bích Đào