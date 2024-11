Ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ TT&TT) trao giấy phép cho Tạp chí Quản trị, An ninh và Công nghệ. Ảnh: TK

Ngày 26/11, đã diễn ra sự kiện kỷ niệm 5 năm thành lập Viện An ninh phi truyền thống và ra mắt Tạp chí Quản trị, An ninh và Công nghệ. Đây là một cột mốc vô cùng quan trọng, đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển và khẳng định vai trò của Viện trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống và quản trị an ninh phi truyền thống, đồng hành cùng với sự phát triển bền vững của đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam.

Sự kiện ra mắt Tạp chí Quản trị, An ninh và Công nghệ ghi nhận bước phát triển mới trong công tác nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực quản trị, an ninh và công nghệ của Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong những năm qua, Viện An ninh phi truyền thống đã chủ động đề xuất và triển khai thực hiện nhiều đề tài khoa học có giá trị về an ninh kinh tế, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh biển và cảng biển… tại các tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Dương, An Giang, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Đà Nẵng, Bình Định, Bắc Ninh, Hưng Yên… được các địa phương ghi nhận, đánh giá cao, vận dụng hiệu quả vào thực tế của địa phương.

Cùng với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học- công nghệ, Viện đã phối hợp với nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương tổ chức gần 50 hội thảo khoa học về lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Trong 5 năm qua, Viện đã xuất bản được 15 cuốn sách chuyên khảo được các nhà khoa học, nhà giáo và cán bộ nghiên cứu cũng như lãnh đạo các địa phương đón nhận và đánh giá cao như sách “An ninh phi truyền thống của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế” do Tổng Bí thư, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm và Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm làm chủ biên; sách “Quản trị An ninh kinh tế” của tác giả PGS.TS Hoàng Đình Phi; sách “An ninh phi truyền thống trong đảm bảo an ninh quốc gia - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn; sách “Quản trị an ninh tài chính, tiền tệ Việt Nam trong hội nhập quốc tế” của tác giả GS.TS Bùi Minh Thanh… và một số đầu sách tiêu biểu khác.

Theo PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đã, đang và sẽ xảy ra nhiều nguy cơ đe dọa an ninh phi truyền thống đòi hỏi cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội; năng lực quản trị, phòng ngừa, ứng phó của các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp cán bộ lãnh đạo quản lý của cả khu vực công và khu vực tư trong việc đảm bảo an ninh phi truyền thống, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới của đất nước - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Sự ra đời của Tạp chí Quản trị, An ninh và Công nghệ là sự kiện quan trọng, minh chứng cho sự cam kết của nhà trường đối với công tác nghiên cứu, đào tạo và phát triển trong các lĩnh vực nói trên. Tạp chí Quản trị, An ninh và Công nghệ sẽ chuyên đăng tải các thông tin về các hoạt động khoa học của Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Phạm Bảo Sơn cho rằng, Tạp chí Quản trị, An ninh và Công nghệ cần tập trung chuẩn bị xuất bản tốt ngay từ số đầu tiên để Tạp chí có chất lượng tốt, sớm được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính điểm công trình khoa học và được xếp vào nhóm các tạp chí uy tín quốc tế.

Tạp chí đã được Bộ TT&TT cấp giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử. Hội đồng Ban biên tập là tập hợp các nhà khoa học đầu ngành, có trình độ chuyên môn cao, đến từ các cơ sở đào tạo và nghiên cứu uy tín. Tổng Biên tập Tạp chí là PGS.TS Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tạp chí hoạt động với hai loại hình tạp chí in và tạp chí điện tử, được xuất bản định kỳ 3 tháng một lần có phiên bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt; định kỳ cập nhật thông tin theo quy định đối với loại hình tạp chí điện tử để giới thiệu, công bố kết quả nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực đào tạo, giảng dạy của Trường Quản trị và Kinh doanh.