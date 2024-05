Theo đó, Sở Y tế TP.HCM nhận được công văn của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An về việc yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án hình sự loạn luân phát hiện năm 2021 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (vụ án Tịnh thất Bồng Lai).

Nhằm phối hợp, hỗ trợ Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An, Sở Y tế TP.HCM đề nghị thủ trưởng các bệnh viện công lập, ngoài công lập, trung tâm y tế, phòng y tế quận huyện, TP Thủ Đức tiến hành rà soát thông tin khám chữa bệnh các đối tượng theo yêu cầu của cơ quan công an.

Ông Lê Tùng Vân được người thân đưa đến tòa sáng ngày 30/6/2022. Ảnh: Đình Tuyến

Theo đó, có 3 người liên quan vụ án loạn luân nêu trên, bao gồm L.T.H.T. và L.T.K.D. (sinh năm 1993), V.K.X. (sinh năm 1995) đã từng sinh sống ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế TP.HCM cung cấp thông tin, tài liệu từ năm 2006 đến nay, 3 đương sự trên có khám, chữa bệnh hoặc có khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn TP.HCM hay không.

Công an tỉnh Long An cũng đã ra quyết định truy tìm một trong ba đương sự là L.T.K.D., được xác định là con của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân.

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Lê Tùng Vân về tội loạn luân với con ruột khi sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

Năm 2022, ông Vân đã bị kết án 5 năm tù về tội "lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".