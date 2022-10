Rác thải ngập công viên Hội An giữa lòng TP Thanh Hóa

Công viên Hội An nằm ở trung tâm TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), trên tuyến đại lộ Lê Lợi kéo dài, với diện tích lên tới 24ha. Đây được xem là công trình xanh rộng nhất thành phố này.C

Công viên được biết đến là dấu ấn thể hiện sự kết giao giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An (Quảng Nam). Chính vì vậy trong khuôn viên công viên Hội An Thanh Hóa có rất nhiều biểu tượng và cảnh sắc của phố cổ Hội An và trở thành điểm đến yêu thích của người dân nơi đây.

Công viên Hội An cũng là địa điểm picnic cực xanh tươi và mộng mơ của nhiều gia đình và các bạn trẻ. Trong khuôn viên công viên có các bãi cỏ xanh mướt có thể dừng chân nghỉ ngơi.

Tuy vậy, theo ghi nhận của VietNamNet, hiện quanh khu vực công viên có rất nhiều các loại rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường. Nhiều vị trí rác thải, túi bóng ni lông… còn chất thành đống.

“Về tổng thể công viên rất đẹp, tuy nhiên một số nơi còn nhếch nhác, cỏ mọc um tùm, các loại rác thải chất thành đống, hôi thối”, một người dân cho biết.

Theo một lãnh đạo TP Thanh Hóa, toàn bộ khu công viên là do Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa quản lý. Về vấn đề trên, thành phố sẽ chỉ đạo xử lý ngay.

Một số hình ảnh về rác thải bủa vây công viên xanh lớn nhất TP Thanh Hóa.

Công viên Hội An thể hiện mối tình kết giao giữa TP Thanh Hóa và TP Hội An (Quảng Nam)

Phiên bản Chùa Cầu và phố cổ Hội An tại công viên Hội An TP Thanh Hóa

Đủ các loại rác thải bủa vây trong khuôn viên công viên Hội An

Cỏ dại mọc um tùm

Các ổ điện, dây điện "lộ thiên" rất nguy hiểm

Nhiều đồ vật trong công viên đã hư hỏng, xuống cấp

Biển thông tin nội quy công viên bị hư hỏng, mất chữ

