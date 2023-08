Peggy Jones bị thương ở cánh tay sau vụ tấn công bất ngờ.

Peggy Jones ở Silsbee, bang Texas (Mỹ) vừa có trải nghiệm đáng sợ ngay trong vườn nhà khi bị 2 con vật hung dữ tấn công. Khi Peggy Jones đang cắt cỏ ngoài vườn thì bỗng nhiên một con rắn rơi từ trên trời xuống, trúng vào người cô, theo Insider.

Con rắn quấn chặt cánh tay Peggy. Cô cố gắng gỡ con rắn ra nhưng nó siết mỗi lúc một chặt hơn. Trong lúc cô vung tay để làm cho con rắn văng ra thì một con diều hâu xuất hiện.

Nó lao tới, dùng móng vuốt cào liên tục vào cánh tay cô để giành lại con rắn. Con rắn vẫn quấn chặt vào cánh tay cô, còn con diều hâu càng lúc càng tấn công dữ dội hơn. Cô sợ hãi chỉ biết kêu ầm lên: "Cứu tôi với! Cứu tôi với!".

Một lúc sau, con diều hâu kéo được con rắn ra và cắp con mồi bay đi. Cánh tay Peggy thì trầy xước, chảy máu.

Chồng cô vội đưa đến bệnh viện. May mắn, cô không có vết thương nào nghiêm trọng. Cô bị vết bầm do rắn quấn và vết cắt do móng diều hâu cào. "Tôi cảm thấy mình là người may mắn nhất khi sống sót được sau vụ tai nạn", cô nói.

Bryan Hughes, chủ công ty Rattlesnake Solutions, cho biết nhiều khả năng diều hâu bắt rắn và làm rơi trong lúc bay. Con rắn bám vào người Peggy vì nó đang bị thương và sợ hãi.

Theo Bryan Hughes, diều hâu thường bắt rắn, nhưng đôi khi nó tham con mồi to. Khi bay, diều hâu dễ làm rơi con mồi, hoặc thậm chí bị con rắn siết ngược. Anh từng bắt gặp một con rắn rơi từ trên trời xuống, cách chỗ anh đứng chỉ 6m. Khi đó, anh nhìn lên trời và trông thấy một con diều hâu bay ngang qua.