Rapper 34 tuổi tử vong vì bị bắn vào ngực

Rapper Trouble tên thật là Mariel Semonte Orr vừa qua đời ở tuổi 34. Hãng thu âm Def Jam xác nhận và thông báo tin buồn này lên phương tiện truyền thông: “Những suy nghĩ và lời cầu nguyện của chúng tôi đến từ những người thân yêu và những người hâm mộ của Trouble. Anh ấy là tiếng nói thực sự của thành phố và là nguồn cảm hứng cho cộng đồng mà anh ấy tự hào đại diện. Hãy yên nghỉ”.

Rapper Trouble

Trang Deadline đưa tin, văn phòng cảnh sát trưởng hạt Rockdale cho biết ngôi sao bị bắn vào ngực sáng 5/6. Ngôi sao 34 tuổi sau đó được tìm thấy nằm gục trên mặt đất bên ngoài căn hộ. Anh được chở đến bệnh viện và sau đó qua đời tại đây.

Văn phòng này cho biết nghi phạm Jamichael Jones (33 tuổi, ở Atlanta) đang bị truy nã dựa trên các cáo buộc giết người, xâm nhập nhà và hành hung. Jones dường như đã đột nhập vào nơi ở của người phụ nữ mà Trouble đến thăm và nổ súng trúng ngực Trouble. Người này và Trouble không biết nhau.

Tin tức về cái chết của Trouble lập tức lan rộng trên mạng xã hội, nhiều tài khoản Twitter và người hâm mộ không khỏi bàng hoàng gửi lời chia buồn tới rapper xấu số.

Mariel Semonté Orr sinh 4/11/1987 ở Atlanta, Georgia. Anh bắt đầu hát rap từ khi mới 14 tuổi và ra mắt album tự thu năm 2011. Năm 2017, Trouble đã ký hợp đồng thu âm với hãng thu âm Mike Will Made It, Ear Drummer Records và Interscope Records. Nam rapper từng hợp tác với Drake và The Weeknd.

Phan Hòa