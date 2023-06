Ngày 19/6, tờ The Guardian đưa tin, nam rapper Big Pokey đột tử khi đang biểu ở một quán bar tại Beaumont, Texas, Mỹ tối 18/6. Một người thân trong gia đình xác nhận với truyền thông: “Thật đau buồn khi chúng tôi phải thông báo về sự ra đi của Big Pokey".

Đại diện quán bar - nơi Big Pokey qua đời - cũng gửi lời chia buồn đến gia đình rapper. "Vì tôn trọng những người liên quan, chúng tôi sẽ không phát ngôn điều gì để gia đình và bạn bè của Big Pokey tập trung lo hậu sự. Đây là bi kịch không ai mong đợi", người này bày tỏ.

Nam rapper Big Pokey qua đời ở tuổi 48.

Thị trưởng thành phố Houston - ông Sylvester Turnercũng gửi lời chia buồn: “Thành phố Houston và tôi xin gửi lời cầu nguyện và chia buồn tới gia đình và bạn bè rapper Big Pokey. Sự hiện diện của anh đã góp phần tạo ra nền tảng hip hop trên toàn quốc”.

Sau khi sự cố xảy ra, cảnh sát khu vực có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân nam rapper qua đời. Haley Morrow - nhân viên của sở cảnh sát Beaumont - cho biết nhận được cuộc gọi lúc 23h57. Sau 10 phút, lực lượng chức năng tới nơi và phát hiện Big Pokey đã qua đời. Thi thể của rapper 48 tuổi đang được khám nghiệm để tìm nguyên nhân.

Big Pokey là ca sĩ chuyên về Chopped & Screwed. Năm 1999, anh phát hành album đầu tay Hardest pit in the litter. Anh còn là thành viên của nhóm Screwed Up Click. Anh được khán giả biết đến qua các sản phẩm solo như Da sky's da limit, Sensei, Southside royalty freestyle.

Ca khúc 'Play tha game' của Big Pokey: