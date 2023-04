Đọc sách mọi lúc mọi nơi khi có thể

RM hoạt động nghệ thuật với tư cách là rapper và nhà sản xuất âm nhạc. Dù lịch trình dày đặc, người hâm mộ không khó để bắt gặp hình ảnh RM chăm chú đọc sách trong hậu trường. Anh luôn tranh thủ thời gian trang điểm hay nghỉ giải lao để duy trì thói quen đọc.

RM (BTS) tranh thủ đọc sách trong hậu trường.

Trong chương trình thực tế BTS In the Soop, ngoài các hoạt động chung, chàng trưởng nhóm luôn dành một khoảng thời gian và không gian mỗi ngày để đọc sách. Trong vòng 4-5 ngày, anh đọc được 5-6 quyển sách.

Nam ca sĩ sinh năm 1994 đọc đa dạng các thể loại như: tiểu thuyết, sách về nghệ thuật, tâm lý học và triết học. Rapper còn là một fan lớn của tiểu thuyết gia người Nhật Murakami. Anh từng giới thiệu đến người hâm mộ những quyển sách của tác giả này như Rừng Nauy, 1Q84, Kafka bên bờ biển,...

Trưởng nhóm BTS và niềm đam mê đọc sách trong In the Soop.

Niềm đam mê từ thủa nhỏ

Trong một buổi phỏng vấn, RM chia sẻ có thói quen đọc sách từ khi còn nhỏ. Anh nói: “Thư viện công cộng rất tuyệt, cuối tuần tôi thường đi cùng gia đình đến mượn 10 cuốn sách mỗi lần".

Nam nghệ sĩ có niềm đam mê với sách từ nhỏ.

Nam nghệ sĩ tự hào với thành tích học tập đáng nể. Sở hữu IQ 148 cùng thói quen đọc sách lành mạnh, RM có điểm thi TOEIC 900/990, luôn đứng thứ hạng cao ở các kỳ thi trong trường. Với khả năng nói lưu loát cả tiếng Anh và tiếng Nhật, RM thường xuyên là người đại diện phát ngôn của BTS trong những buổi phỏng vấn. Vì vậy, khi lưu diễn nước ngoài, hiếm khi BTS cần sự hỗ trợ của phiên dịch.

Nguồn cảm hứng từ sách với những thông điệp tích cực

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, RM luôn tìm đến sách như một nguồn cảm hứng vô tận.

Sách là nguồn cảm hứng cho âm nhạc của BTS.

Âm nhạc của BTS lấy cảm hứng từ những quyển sách nổi tiếng nói về quá trình trưởng thành, với những khó khăn, định kiến mà người trẻ gặp phải trên con đường tìm kiếm bản thân, phá vỡ chiếc kén an toàn để bước ra ngoài xã hội. Có thể kể đến như Demian: Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair là cuốn sách truyền cảm hứng cho MV Blood, Sweat & Tears và album Wings, the ones who walk away from omelas (Những người rời khỏi Omelas) xuất hiện trong MV Spring day, hay Bản đồ tâm hồn con người của Jung có tầm ảnh hưởng lớn tới chuỗi album Map of the Soul.

Là nhà sản xuất âm nhạc, viết lời cho nhiều ca khúc của BTS, việc đọc sách nhiều giúp RM tích lũy vốn từ, rèn luyện lối tư duy tinh tế, từ đó viết nên những lời bài hát sâu sắc, đồng cảm và duy mỹ.

Trưởng nhóm Kim Nam Joon luôn dành sự yêu thích cho những quyển sách.

RM cùng với các thành viên BTS khéo léo lồng ghép những câu chuyện trong từng quyển sách đã đọc vào sản phẩm âm nhạc chất lượng. Tâm hồn và tính cách được nuôi dưỡng qua những trang sách nên nam rapper luôn sống với thái độ tích cực.

Tháng 9/2018, RM đại diện BTS và là nghệ sĩ Kpop duy nhất được vinh dự phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc - một bài thuyết trình được đánh giá có sức lan tỏa và khích lệ giới trẻ.

RM (BTS) đại diện phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trà Duyên