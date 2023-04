Ở thời điểm hiện tại, Rock đang nhường sân cho các thể loại âm nhạc trẻ trung và dễ nghe hơn đối với khán giả đại chúng, nhưng những người yêu Rock vẫn âm thầm tận hưởng thứ âm nhạc đặc biệt này. Đó cũng là một lý do thôi thúc, để RockFest chào sân với mục tiêu “đưa Rock trở lại sân khấu lớn”.

Ảnh: RockFest Vietnam

RockFest 2023 là lần thứ hai chương trình được tổ chức tại TP.HCM. Với hình ảnh tượng trưng về WhiteBird và thông điệp tự do, MC Hoài Vũ kêu gọi tất cả khán giả hãy thoải mái thể hiện mình, phá bỏ những rào cản để tự do sống thật trọn vẹn, “ít nhất trong ngày hôm nay”. Và đúng như thế, 7 tiếng đồng hồ với 9 ban nhạc, RockFest đã giúp khán giả hòa mình trọn vẹn vào âm nhạc, bùng nổ năng lượng và bản sắc riêng của mình.

Có thể gọi RockFest 2023 là bữa tiệc của âm nhạc và cảm xúc. Chương trình khiến khán giả sống lại những hoài niệm khi UnlimiteD xuất hiện và chiêu đãi loạt bản hit gắn với bao thế hệ yêu Rock như Nối vòng tay lớn, Hòn vọng phu, The Phantom of the Opera,... Tự do của Cá Hồi Hoang hay Nhất bái thiên địa của The Flob cũng là điểm nhấn truyền tải hoàn hảo thông điệp của chương trình, hào hùng, xúc động và thực sự “chạm”.

Những giai điệu vui nhộn đã thành thương hiệu của 7 Uppercuts khiến những khán giả U50 cũng phải nhún nhảy theo, năng lượng trẻ trung với các ca khúc bắt tai của Giấy Gấp, The Mèo là sự lựa chọn chuẩn chỉnh để khuấy động không khí ngay từ lúc mở màn. District 105 mang đến tinh thần nổi loạn và mạnh mẽ, và những khách mời từ xứ sở Kim Chi - Synsnake & End These Days góp thêm những gia vị đậm đà, đầy bùng nổ để đẩy năng lượng đến đỉnh điểm.

Ảnh: RockFest Vietnam

Cùng với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, khói lửa hay những chiếc lông chim được thả bay lững lờ, mọi thứ kết hợp hoàn hảo tạo nên sự thỏa mãn và phấn khích cho khán giả: “Lâu rồi mới có một show vui đến thế này” là câu cảm thán của nhiều người, và hẳn đó cũng là điều mà RockFest mong đợi nhất.

Ảnh: RockFest Vietnam

Có thể sẽ không sớm thấy Rock Việt trở lại đỉnh cao như thời kỳ trước, nhưng cộng đồng Rock Việt vẫn chưa bao giờ vơi bớt ngọn lửa cuồng nhiệt, chỉ chờ những sân chơi như RockFest như cơn mưa đến giải tỏa cơn khát, để họ đắm chìm trong tình yêu lớn của mình. RockFest kỳ vọng tiếp tục là điểm hẹn thường niên được những người yêu Rock mong chờ, và tinh thần Rock Việt sẽ luôn được giữ lửa và phát triển mạnh mẽ hơn nhờ khán giả và các thế hệ nghệ sĩ Rock đầy tài năng và đam mê cháy bỏng.

Bích Đào