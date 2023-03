Tháng 8/2018, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) mở phiên tòa xét xử 2 vợ chồng bị cáo Trần Hoài Nam (SN 1983, ở Cầu Giấy, Hà Nội) và Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội Hành hạ con và Cố ý gây thương tích. Nạn nhân của hai bị cáo là cháu Trần Nguyên Khánh (SN 2008).

Sau khi bản cáo trạng được công bố tại tòa, vị hội thẩm nhân dân từng phải thốt lên rằng: "Chúng tôi đọc cáo trạng mà trào nước mắt. Thực lòng đáng thương cho đứa trẻ...".

Theo cáo trạng, năm 2007 anh Nam kết hôn với chị Nguyễn Thúy Ngân (SN 1983), rồi lần lượt có 2 người con chung là cháu Trần Nguyên Khánh (SN 2008) và cháu Trần Khánh Đan (SN 2001).

Phạm Thị Tú Trinh tại tòa

Sau những rạn nứt trong hôn nhân, năm 2014 anh Nam và vợ ly hôn, cháu Khánh ở với bố. Hai năm sau đó, Khánh phải sống chung với mẹ kế khi anh Nam kết hôn với Phạm Thị Tú Trinh. Và cánh cửa “địa ngục trần gian” bắt đầu mở ra với cậu bé học lớp 2.

Cáo trạng cho rằng, trung bình khoảng 1-2 lần/tuần, Nam đều đánh con. Việc này một phần do anh ta phát hiện cháu Khánh hư, còn lại do Trinh kể.

Khoảng tháng 10/2017, Nam nhiều lần dùng muôi inox đánh vào đầu con; dùng mắc áo nhôm duỗi ra, gấp lại, cuốn băng dính tạo thành roi đánh cháu Khánh vào tay, chân, người; dùng tay tát vào mặt, dùng chân đá, đạp... vào người con.

Những trận đòn Khánh phải gánh chịu từ cha, mẹ kế đều có mặt và biết sự việc. Chính Trinh cũng thường xuyên chửi mắng, dùng đũa vụt và tát vào mặt con chồng. Ngoài những trận đòn dành cho đứa con nhỏ, Nam còn chửi mắng, phạt cháu Khánh phải đứng ngoài ban công đến tối mới cho vào nhà ngủ.

Vào ngày 29/8/2017, và cuối tháng 9/2017, khi phát hiện cháu Khánh nghịch ngợm, Trinh cầm muôi múc canh inox đánh trúng đầu khiến Khánh bị rách da, chảy máu, để lại 2 vết sẹo nằm ngang thái dương, trên vành tai bên phải.

Dường như đánh đập, chửi bới con chưa khiến vợ chồng Nam thỏa mãn, cả hai còn thống nhất không cho Khánh cắt tóc, không được ra ngoài, phải ngủ ở phòng khách, thậm chí bỏ mặc con ngủ dưới nền nhà. Hình phạt mà Nam dành cho con còn oái oăm đến mức bắt đứa trẻ phải uống nước mắm…

Lần cuối cùng Khánh bị bố và mẹ kế đánh là vào chiều 5/12/2017. Hôm đó Nam phát hiện con tự ý vào phòng ngủ của mình nghịch ngợm và đã tát con. Trước khi ra khỏi nhà, anh ta dọa khi quay về sẽ xử lý tiếp.

Từ trong nhà tắm bước ra, thấy chồng đánh con, Trinh cũng cầm đũa vụt vào mặt đứa trẻ khiến Khánh bị rách da. Khi bố và mẹ kế ra khỏi nhà, sợ những trận đòn mà bố đã "hứa", Khánh tìm cách bỏ trốn, bắt xe bus về nhà ông nội ở Ba Đình, Hà Nội. Nhờ thế cậu bé được thoát thân.

Bé gái 8 tuổi bị đoạt mạng

Một câu chuyện tương tự xảy ra ở TP HCM. Vào tháng 7/2022, từ sáng sớm, người dân đã có mặt rất đông tại TAND TP với mong muốn theo dõi phiên xét xử người cha và "dì ghẻ" hành hạ bé gái 8 tuổi đến chết. Mẹ ghẻ trong vụ án này là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, quê Gia Lai), còn bố bé gái xấu số là Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM.

Nguyễn Võ Quỳnh Trang

Theo truy tố, cháu A. là con của Thái và chị Nguyễn Thị H. Tháng 8/2020, Thái và chị H. ly hôn, A. về ở với bố. Chỉ sau đó 1 tháng, Thái đưa người tình là Nguyễn Võ Quỳnh Trang về sống chung như vợ chồng. Từ đó, bắt đầu chuỗi ngày khổ đau của cháu A.

Cáo buộc cho rằng, từ ngày 7- 22/12/2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (ống nối của máy hút bụi) đánh đập, hành hạ dã man cháu A. Rất nhiều lần Thái chứng kiến người tình hành hạ con gái nhưng anh ta không can ngăn mà còn cùng tình nhân đánh đập, hành hạ bé A.

Đỉnh điểm là ngày 22/12/2021, sau nhiều tiếng bị “dì ghẻ” hành hạ, bé gái 8 tuổi đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Kết luận giám định pháp y cho thấy, bé gái tử vong do phù phổi cấp, sốc chấn thương.

Mới đây nhất, ngày 9/3/2023, Công an huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã khởi tố bị can đối với Hà Mộng Nghi (ngụ xã Lợi An) để điều tra về tội “Hành hạ người khác”.

Trước đó, vào ngày 22/2, giáo viên của Trường tiểu học 2 Lợi An phát hiện trên cơ thể bé L.M.T (học sinh lớp 1, Trường tiểu học 2 Lợi An) có hơn 20 vết thương bầm tím. Nhà trường đã báo cáo vụ việc với chính quyền địa phương.

Chính quyền xã Lợi An cử cán bộ và công an xã đến nhà Hồ Mộng Nghi (mẹ kế của bé T.) để xác minh vụ việc. Mộng Nghi khai, bé T. lấy trộm 20.000 đồng nên chị ta đã lấy cây tre đánh vào tay, lưng, mông và chân của bé T. Công an xã đã lập biên bản vụ việc và đưa bé T. đi giám định thương tích. Kết quả, bé bị thương tật 4%.