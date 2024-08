Từ ngày 22 - 25/8, TP Hội An phối hợp cùng Arabesque Vietnam tổ chức vở diễn Rơm trên cánh đồng lúa chín Trái tim lúa Hội An (khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu).

Đây là lần đầu tiên du khách được thưởng thức trình diễn nghệ thuật múa đương đại trên cánh đồng bát ngát, nơi ánh hoàng hôn tắm đẫm phong cảnh trong một sắc vàng ấm áp.

Vở diễn Rơm tôn vinh vẻ đẹp bình dị, hiền hòa của làng quê Hội An vào mùa gặt hái, thông qua âm nhạc dân gian kết hợp cùng nghệ thuật múa đương đại đẳng cấp quốc tế dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn, giám đốc nghệ thuật Nguyễn Tấn Lộc và giám đốc âm nhạc Đức Trí.

Với lòng yêu mến Hội An cùng kinh nghiệm biên đạo đẳng cấp quốc tế, biên đạo Nguyễn Tấn Lộc đã mang đến một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng cho làng quê Hội An.

Rơm còn là nỗ lực của UBND TP Hội An nhằm xây dựng và phát triển Hội An theo định hướng thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch, theo đó chú trọng việc phát huy và sáng tạo các tiềm năng, lợi thế sẵn có, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật nhằm khẳng định và phát huy danh hiệu Hội An - thành phố sáng tạo của UNESCO.

Một số hình ảnh về vở diễn “Rơm” trong lễ ra mắt:

Biểu diễn “Rơm" trên nền phong cảnh là cánh đồng lúa chín vào mùa gặt, Arabesque lần đầu tiên giới thiệu hình thức kết hợp giữa nghệ thuật múa đương đại và thiên nhiên (ambiance dance) đến với Hội An.

Trên nền cảnh cánh đồng lúa bát ngát những ngày tháng tám, vở diễn tôn vinh vẻ đẹp thanh bình, hiền hòa của làng quê mùa gặt.

Với chất liệu rơm, kết hợp nghệ thuật múa đương đại, trống, nhạc cụ dân tộc, nhạc công biểu diễn trực tiếp cùng diễn viên múa, "Rơm" có thời lượng 60 phút, được tổ chức vào thời điểm lúc mặt trời vừa lặn.

“Rơm” kể về tình cảm bình dị và chân chất của gia đình nông dân Việt Nam.

Ụ rơm mộc mạc, quen thuộc chính là một “chứng nhân” quan trọng bên cạnh ngôi nhà: Kể từ ngày ông bà còn trẻ, quen nhau, cưới nhau rồi sinh con đến khi những đứa trẻ chào đời và trải qua thời thơ ấu chơi đùa, tinh nghịch dưới những ụ rơm.

Theo thời gian, những đứa trẻ lớn lên, ông bà lại ra ngồi dưới ụ rơm tính chuyện dựng vợ gả chồng cho chúng.

Cứ thế, từng thế hệ rời đi, ụ rơm vẫn đứng đấy như là chứng nhân của tình cảm gắn kết gia đình. Ụ rơm có lúc vơi lúc đầy cũng như tình cảm lúc sâu lắng, lúc đầy vơi…

Giữa nhịp điệu đều đặn của việc trồng trọt và thu hoạch, “Rơm” giản dị hiện lên như một biểu tượng của sự kiên cường, sáng tạo và bền vững của làng quê Hội An.

Ambiance dance vốn là hình thức biểu diễn kết hợp ngôn ngữ múa với không gian ngoài trời, âm thanh, bối cảnh... rất phổ biến trên thế giới, đặc biệt ở các thành phố văn hóa và du lịch.

Vở diễn "Rơm" khiến du khách được say đắm với cảnh sắc làng quê, cánh đồng lúa chín và được cảm nhận đầy đủ hương vị, sắc màu và không khí của mùa gặt hái.

Ảnh: DAINGO