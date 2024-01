Ukraine đang có nhu cầu cấp thiết trong việc tái thiết hệ thống thông tin và truyền thông quốc gia.

Ukraine và Romania đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển lĩnh vực truyền thông điện tử, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực số hóa và an ninh mạng.

Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov đã ký kết thỏa thuận với người đồng cấp Romania.

Một trong những mục tiêu chính của thỏa thuận là triển khai mạng thế hệ thứ năm hiện tại ở Ukraine, cũng như phát triển hành lang 5G tại khu vực biên giới giữa Ukraine và Romania.

Với sự hỗ trợ của thỏa thuận mới, cả Ukraine và Romania sẽ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm có được trong quá trình hoạt động chung.

Ngoài ra, kế hoạch sẽ giới thiệu các dự án chung giữa Ukraine và Romania nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng viễn thông, số hóa và bảo mật máy tính.

Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine đặc biệt chú trọng đến việc khôi phục và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đã bị phá hủy do các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine; tạo ra các công nghệ thông tin và truyền thông linh hoạt, an toàn hơn; tăng cường an ninh mạng quốc gia và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số; phát triển cơ sở hạ tầng đám mây cho các dịch vụ điện tử của chính phủ; sớm ra mắt công nghệ 5G tại Ukraine.

(theo OL)