Ronaldo đòi rời MU: Khi tham vọng đặt trên tình yêu

Khi Ronaldo muốn rời ngôi nhà Old Trafford

Trong lúc quá trình chuyển nhượng chưa được như mong đợi, một tin không mấy vui vẻ đến với MU: Cristiano Ronaldo yêu cầu ra đi vì bản thân không tin rằng câu lạc bộ có thể vô địch Premier League mùa tới, cũng như muốn được tham dự Champions League.

Ronaldo thông báo muốn rời MU

Kể từ khi Ronaldo đến MU lần đầu tiên năm 2003, Ronaldo luôn góp mặt ở Champions League mỗi mùa giải và có 5 lần nâng cao danh hiệu cao quý nhất châu Âu (1 với MU, 4 lần cùng Real Madrid).

Ronaldo đã hy vọng được chứng kiến một MU tham vọng hơn khi bước vào nhiệm kỳ mới cùng Erik ten Hag, một trong những huấn luyện viên thành công nhất châu Âu trong khoảng 5 năm trở lại đây.

Sự chờ đợi ấy không được MU đáp lại, hoặc phản ứng quá chậm trên thị trường chuyển nhượng. Một tuần kể từ khi chính thức tập trung hướng đến mùa bóng mới, trung tâm Carrington vẫn chưa đón tân binh nào, khiến Ronaldo không hài lòng.

Cho đến nay, Ronaldo vẫn chưa chính thức thỏa thuận với bất kỳ đội bóng nào. Người đại diện của anh, Jorge Mendes, được cho là sớm tìm hiểu một số lựa chọn về điểm đến mới từ nhiều tuần nay.

Theo The Guardian, Chelsea và Bayern Munich là hai CLB mà Jorge Mendes đã liên hệ. Dù vậy, chưa có cuộc đàm phán chính thức nào được thực hiện giữa các bên.

Mùa trước, khi trở lại Old Trafford, Ronaldo gánh vác khối lượng công việc rất lớn. Dù hiệu suất cá nhân giảm đáng kể so với trước, anh ghi 24 bàn thắng cho "Quỷ đỏ", nhiều hơn 14 bàn so với đồng đội có thành tích tốt thứ hai trong đội - Bruno Fernandes.

Ronaldo gánh MU mùa trước, với 14 bàn hơn người có thành tích tốt thứ hai trong đội

Khi MU mua lại Ronaldo từ Juventus vào năm ngoái, đội bóng giàu nhất và thành công nhất trong bóng đá Anh kể từ khi Premier League được thành lập (1992-93) muốn chấm dứt 8 mùa giải không vô địch. Giờ đây, thời gian trắng tay của họ đã tăng lên 9 mùa liên tục.

Thậm chí, sau những sai lầm với Ole Gunnar Solskjaer và Ralf Rangnick, MU trải qua mùa giải tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League. Điều này khiến Ronaldo thất vọng và khi kế hoạch mới cùng Ten Hag khởi đầu chậm chạp, anh lựa chọn ra đi.

Tham vọng và tình yêu

Chu kỳ thứ hai của Ronaldo với MU bắt đầu từ trận tiếp Newcastle ngày 11/9/2021, với 72.732 khán giả đến sân Old Trafford cùng bầu không khí sôi động bên ngoài sân. Trên thị trường chợ đen, những chiếc vé bán lại có giá vượt quá 1.700 bảng.

Trong trận đấu ra mắt, Ronaldo ghi cú đúp mang về chiến thắng 4-1 cho đội nhà (Bruno Fernandes và Lingard ghi 2 bàn còn lại).

Quá nhiều vấn đề ở MU khiến Ronaldo không vui

Nhưng sự tích cực kéo dài không lâu. Những thất bại trên sân cỏ, sự bất ổn trong phòng thay đồ, chiếc băng đội trưởng trao nhầm người (Harry Maguire) và môi trường thiếu chuyên nghiệp khiến CR7 trải qua những tháng với tâm lý nặng nề.

Hồi tháng Hai, Ronaldo công khai chỉ trích đội nhà thiếu tâm lý chiến đấu và khát vọng chiến thắng. Anh gặp riêng Rangnick để tìm cách tháo gỡ các vấn đề nhưng không như ý muốn. Không lâu sau đó, MU bị Atletico loại khỏi vòng 1/8 Champions League.

MU là tình yêu, Old Trafford là ngôi nhà của Ronaldo. Nhưng hiện tại tham vọng của anh quan trọng hơn.

Cầu thủ 37 tuổi người Bồ Đào Nha muốn duy trì tham vọng và phong độ đỉnh cao, nhất là khi World Cup đang đến gần. Qatar cuối năm nay là cơ hội cuối để anh có một giải đấu vô địch thế giới với dấu ấn riêng của cá nhân.

Vì lẽ đó, Ronaldo muốn rời MU. Champions League luôn là khao khát và động lực đặc biệt cho anh, với kỷ lục thi đấu nhiều trận nhất - 183 trận, với MU (59), Real Madrid (101) và Juventus (23); cũng như kỷ lục về số bàn thắng - 140 bàn, cho MU (21), Real Madrid (105) và Juventus (14).

Lần đầu tiên từ mùa 2009-10, Ronaldo không có danh hiệu nào

"Cristiano có cái tôi rất lớn", Sami Khedira, người chia sẻ phòng thay đồ với Ronaldo từ Real Madrid đến Juventus, giải thích trên La Gazzetta dello Sport về tham vọng của cầu thủ từng 5 lần giành Quả bóng Vàng. "Anh ấy không giỏi khi đóng vai hậu vệ và thường không phòng ngự. Nhưng đôi khi phòng ngự tốt nhất là vai trò số 9 của anh ấy để đổi lấy các bàn thắng. Điều đó giúp bạn chiến thắng và điểm".

"Tôi không đi nghỉ, tôi đến đây để giành các danh hiệu", Ronaldo tuyên bố khi "quay xe" với Man City và trở lại MU. Kết quả, lần đầu tiên kể từ mùa giải 2009-10, CR7 không được nâng bất kỳ chiếc cúp nào.

Ronaldo rất thất vọng nên đòi ra đi. MU hiểu rằng cách tốt nhất để siêu sao của mình thay đổi động thái là thể hiện tham vọng bằng những bản hợp đồng quan trọng.

Tyrell Malacia chỉ còn chờ kiểm tra y tế rồi ký hợp đồng. Những đề nghị chính thức với Lisandro Martinez (41 + 4 triệu euro) và Frenkie de Jong (65 + 20 triệu euro) cũng đã được gửi đến Ajax và Barca. Tất cả vì hy vọng thuyết phục Ronaldo ở lại Old Trafford.