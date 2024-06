Sau xác nhận của Real Madrid, những thổ lộ của Mbappe kèm hình ảnh của 12 năm trước lần đầu đến thăm CLB, thu hút lượng ‘yêu thích’ cao nhất trong các bài đăng của anh – lúc này là chuẩn bị chạm mốc 23 triệu like, bao gồm cả Erling Haaland.

Ngoài Ronaldo, các tên tuổi lớn khác trong lịch sử Real Madrid như cựu đội trưởng Sergio Ramos, David Beckham,... cũng đồng loạt gửi lời chúc mừng cũng như chia sẻ niềm vui Mbappe đến chơi bóng ở Bernabeu

Tuy nhiên, so với kỷ lục Messi tạo ra với hình ảnh biểu tưởng ôm cúp vàng thế giới, vẫn chưa là gì – hơn 56 triệu like, cao nhất 2022 và là kỷ lục trên instagram cũng như hiện đã lên tới 75,3 triệu lượt like.

Và người tạo kỷ lục liên quan ‘bom tấn’ chuyển nhượng Mbappe đến Real Madrid lại là… Ronaldo, với 13 từ gửi đàn em!

Những lời nhắn của Ronaldo đến Mbappe được gửi ngay dưới bài đăng của chính chủ, về niềm hạnh phúc được khoác áo Real Madrid, một giấc mơ đã thành hiện thực.

Cũng cần nói thêm, Mbappe vốn thần tượng Ronaldo từ thuở nhỏ, và trong hình ảnh anh đăng tải lần đầu đến Real Madrid, bao gồm cả bức hình được chụp chung với số 7 huyền thoại.

“Đến lượt tôi dõi theo cậu. Hào hứng chờ cậu thắp sáng Bernabeu”, 13 từ Ronaldo dành cho Mbappe, giờ cũng theo bước chân anh đến với Real Madrid. Theo Daily Sports, những lời nhắn của Ronaldo đến Mbappe hiện là bình luận được yêu thích (like) nhiều nhất trong lịch sử instagram, với lúc này đã đạt tới con số xấp xỉ 4,6 triệu và sẽ còn tiếp tục tăng lên.

Bình luận của Ronaldo lập kỷ lục thế giới về lượng like nhiều nhất trong lịch sử Instagram

Ronaldo từng có 9 năm chơi cho Real Madrid (2009-2018), giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của anh, gặt hái mọi vinh quang tập thể lẫn cá nhân, trước khi chuyển đến Juventus.

Trong khi đó, Mbappe quyết định thực hiện giấc mơ khoác áo Real Madrid sau lần đầu ‘bội ước’ vào 2022, với hợp đồng có thời hạn 5 năm, lương 30 triệu euro/mùa chưa thuế, kèm tiền ‘lót tay’ được cho là 100 triệu euro.

Gã khổng lồ La Liga cài điều khoản giải phóng 1 tỷ euro vào hợp đồng với Mbappe hòng dập tắt ý đồ các đối thủ muốn ve vãn chân sút tuyển Pháp.