Ngày 23/7, Ryoko Hirosue - nữ diễn viên được mệnh danh là Ngọc nữ Nhật Bản tuyên bố ly hôn chồng là Jun Izutsu thông qua trang web của công ty quản lý. "Sau khi thảo luận với Jun, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ly hôn và cũng đã nộp các tài liệu cần thiết cho quá trình này".

Ryoko Hirosue tuyên bố đã đạt thỏa thuận ly hôn với chồng.

Cũng theo thông báo, quyền nuôi con sẽ thuộc về Ryoko Hirosue. Cô chia sẻ: “Với tư cách là người nuôi con, tôi sẽ tiếp tục sống với bọn trẻ như hiện tại. Tôi băn khoăn không biết có nên thông báo ly hôn hay không vì sợ đời tư lại bị bàn tán. Tuy nhiên, với quyết định này, tôi hy vọng các con không bị ảnh hưởng thêm nữa”.

Trước đó, tạp chí Weekly Bunshun của Nhật Bản đưa tin Ryoko Hirosue ngoại tình với đầu bếp nổi tiếng Toba Shusaku. Theo đó, Ryoko Hirosue đã đến một nhà hàng do Toba Shusaku điều hành vào giữa tháng 5. Cả hai bị bắt gặp ở cùng một khách sạn. Vụ bê bối ngày càng gia tăng khi những tin nhắn họ trao đổi với nhau bị công khai.

Đây là lần ly hôn thứ 2 của nữ diễn viên.

Vào thời điểm đó, công ty quản lý của Ryoko Hirosue đã thừa nhận chuyện ngoại tình của nữ diễn viên.

Trước đó, Ryoko Hirosue kết hôn với nhà thiết kế thời trang Takahiro Okazawa vào năm 2003 và ly hôn 5 năm sau đó. Cô tái hôn với Jun Izutsu vào năm 2010.

Ryoko Hirosue là một nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng tại Nhật Bản. Cô xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Departures, The Beach Boys, Seija no koushin, The Secret.... Nữ diễn viên cũng có lượng fan hùng hậu tại Nhật.

Clip Ryoko Hirosue trong phim 'Departures':