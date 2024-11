Như VietNamNet đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.

Trong vụ án này, ông Nguyễn Cao Trí, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh (SGĐN) bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ. Số tiền đưa hối lộ được xác định là 7,05 tỷ đồng.

Danh sách những người mà Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh đã đưa tiền được CQĐT làm rõ. Đó là: Ông Lê Quốc Khanh (cựu Phó Cục trưởng Cục II, Thanh tra Chính phủ (TTCP), Tổ trưởng tổ công tác) 450 triệu đồng; Hoàng Văn Xuân (cựu Thanh tra viên Cục II, TTCP, thành viên tổ công tác): 130 triệu đồng; Nguyễn Nho Định (cựu Thanh tra viên Cục II, TTCP, thành viên tổ công tác): 70 triệu đồng (thông qua 2 người khác); Nguyễn Ngọc Ánh (cựu Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, thành viên tổ công tác): 100 triệu đồng.

Việc đưa tiền của ông Trí nhằm mục đích để được tổ công tác: Hướng dẫn thủ tục liên quan xác minh tình hình tài chính của Công ty SGĐN, lập biên bản làm việc, báo cáo xác minh đơn theo hướng thống nhất với tỉnh Lâm Đồng và kết luận theo hướng kiến nghị cho gia hạn, giãn tiến độ dự án, gia hạn sử dụng đất dự án Đại Ninh.

Việc đưa tiền cũng nhằm để được tổ công tác tham mưu, đề xuất ban hành báo cáo số 715 và kết luận số 1033 điều chỉnh, sửa đổi Kết luận thanh tra số 929 hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.

Theo CQĐT, đại gia Nguyễn Cao Trí còn đưa 2,1 tỷ đồng cho ông Trần Đưa Quận (cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng); đưa 4,2 tỷ đồng cho ông Trần Văn Hiệp (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) để được cho thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty SGĐN, thay đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí; đồng thuận với báo cáo số 715 của Thanh tra Chính phủ hủy bỏ kiến nghị thu hồi dự án Đại Ninh.

Hành vi của bị can Nguyễn Cao Trí cùng với sai phạm của các bị can khác đã gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước là giá trị toàn bộ Dự án Đại Ninh, phạm vào tội “Đưa hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 364 BLHS.

Về việc ông Nguyễn Cao Trí đưa ông Trần Văn Minh (khi đó là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) số tiền 10 tỷ đồng. Do ông Minh đã chết nên CQĐT không xem xét hành vi đưa hối lộ về số tiền này của ông Trí.

Tại CQĐT, Tổng Giám đốc Công ty SBĐN khai: Theo hướng dẫn của ông Trần Văn Minh và Lê Quốc Khanh (khi đó là Tổ trưởng tổ công tác TTCP) về việc chứng minh, bổ sung năng lực tài chính để làm căn cứ cho gia hạn dự án thì Công ty SGĐN phải có vốn thực hiện dự án gần 4.000 tỷ đồng (tương đương 15% của tổng mức đầu tư dự án 25.000 tỷ đồng, tối thiểu số tiền khoảng 3.786 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Công ty SGĐN cần chứng minh vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng và số dư tiền mặt khoảng trên 1.800 tỷ đồng.

Do vậy, ông Trí đã thông qua môi giới để Công ty DFK xác nhận báo cáo kiểm toán giá trị vốn điều lệ Công ty SGĐN 2.000 tỷ đồng và ký hợp đồng kiểm toán với phí kiểm toán 50 triệu đồng. Ngoài ra, ông Trí còn huy động nguồn tiền mặt của Công ty Văn Lang và Công ty Grand Riverside số tiền 600 tỷ đồng chuyển sang Công ty SGĐN và vay Sacombank 1.400 tỷ đồng để Saccombank xác nhận số dư 2.000 tỷ đồng.

Tổng cộng, cổ phần góp vốn và số dư tiền mặt trên tài khoản của Công ty SGĐN là 4.000 tỷ đồng, đạt yêu cầu hợp thức tài liệu, số liệu chứng minh năng lực tài chính theo hướng dẫn của ông Minh và Khanh.

Các bị can, cá nhân liên quan đã nộp khắc phục tổng số tiền 109,05 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, gồm: 9,05 tỷ đồng do các bị can, người liên quan trong vụ án nộp khắc phục và 100 tỷ đồng thu hồi từ nguồn tiền 2.700 tỷ đồng mà ông Trí hưởng lợi, sử dụng để mua cổ phần Hệ thống nhà hàng tiệc cưới Adora.