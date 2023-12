{"article":{"id":"2223610","title":"Sẵn 2 tỷ, chốt mua nhà vùng ven hay ‘ôm tiền’ chờ chung cư giảm giá?","description":"Có sẵn tài chính 2 tỷ, tổng thu nhập hàng tháng 40 triệu đồng, vợ chồng tôi băn khoăn không biết nên tiếp tục ở nhà thuê hay vay mượn thêm 1 – 2 tỷ đồng để mua chung cư.","contentObject":"<p>Vợ chồng tôi có một bé lớp 2 và một mẫu giáo. Tổng thu nhập hàng tháng khoảng 40 triệu đồng.</p>

<p>Từ khi kết hôn, hai vợ chồng vẫn ở nhà thuê tại Hà Nội. Sau một vài lần chuyển chỗ ở, chúng tôi đang thuê một <a href=\"https://vietnamnet.vn/mua-chung-cu-gan-1-nam-loi-800-trieu-dong-co-nen-chot-lai-2221237.html\">căn hộ chung cư</a> cũ tại quận Cầu Giấy, giá 9 triệu đồng/tháng. </p>

<p>Nhiều năm tích cóp, vợ chồng tôi có 2 tỷ đồng đang gửi ngân hàng. Chúng tôi gửi tiết kiệm đầu năm 2023 khi lãi suất huy động cao, hơn 9%/năm. Tiền lãi tiết kiệm được hơn 15 triệu đồng/tháng, ngoài trả tiền thuê nhà, vẫn còn dư ra một khoản để chi tiêu. </p>

<p>Tuy nhiên, khoản tiền tiết kiệm này chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đáo hạn. Hiện lãi suất huy động ở mức rất thấp, chỉ khoảng 5%/năm, nên nếu tiếp tục gửi tiết kiệm, tiền lãi chỉ đủ để bù vào tiền thuê nhà. Các hình thức đầu tư khác như vàng, chứng khoán thì vợ chồng tôi đều không có kinh nghiệm nên chỉ lo rót tiền vào không có lời mà còn thâm hụt vốn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-bat-dong-san-vietnamnet-1-812.jpg?width=768&s=42veNql-tf8UXA0-9_-Hmg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-bat-dong-san-vietnamnet-1-812.jpg?width=1024&s=oUwFRTtPy39MQuliOvdu6g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-bat-dong-san-vietnamnet-1-812.jpg?width=0&s=OLuMMHvVzqADa1hu6yjaCA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-bat-dong-san-vietnamnet-1-812.jpg?width=768&s=42veNql-tf8UXA0-9_-Hmg\" alt=\"W-bat-dong-san-vietnamnet-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/w-bat-dong-san-vietnamnet-1-812.jpg?width=260&s=T1LvdcbNGC2badHhCC1llg\"></picture>

<figcaption>Giá bán chung cư có “hạ nhiệt” trong 1 – 2 năm tới? (Ảnh: Hồng Khanh)</figcaption>

</figure>

<p>Bình thường chúng tôi khá thoải mái với việc ở nhà thuê, vì căn chung cư đang sống gần nơi làm việc của cả hai vợ chồng. Con cái cũng được học tập ở những ngôi trường chất lượng giảng dạy tốt, lại gần nhà, thuận tiện việc đưa đón.</p>

<p>Thế nhưng với bài toán lãi suất huy động thấp, các hình thức đầu tư khác rủi ro cao, chúng tôi đang tính đến chuyện dốc hết tiền tiết kiệm để <a href=\"https://vietnamnet.vn/do-khoc-do-cuoi-ban-chung-cu-lai-dam-chat-vat-mua-can-ho-moi-2222662.html\">mua nhà</a>. Vợ chồng tôi đã khảo sát giá cả, một số chung cư ở nội đô đưa vào hoạt động 15 năm như căn hộ chúng tôi đang thuê cũng có giá hơn 3 tỷ đồng. Các dự án mới tại Cầu Giấy, giá lên tới hơn 50 triệu đồng/m2, để mua một căn hộ 2 phòng ngủ cũng phải bỏ ra ít nhất hơn 4 tỷ.</p>

<p>Như vậy, muốn mua chung cư nội đô, chúng tôi phải vay từ 1-2 tỷ đồng. Gia đình nội ngoại hai bên đều không có điều kiện nên sẽ chỉ hỗ trợ hoặc cho vay không đáng kể. </p>

<p>Nếu vay toàn bộ từ ngân hàng, hiện lãi suất cho vay đang thấp, khoảng 8-9% năm. Song, lãi suất ưu đãi thường chỉ duy trì trong 1-2 năm đầu, các năm sau sẽ thả nổi nên với khoản vay trên, áp lực trả nợ khi lãi suất thả nổi là không nhỏ. Nhất là khi gia đình tôi có 2 con nhỏ rất nhiều khoản phải chi tiêu, thu nhập của hai vợ chồng cũng không cao lắm.</p>

<p>Nếu muốn giảm bớt khoản vay, vợ chồng tôi buộc phải tìm kiếm các dự án ở ngoại thành, không chỉ đi làm xa xôi mà con cái cũng phải chuyển trường, xáo trộn việc học.</p>

<p>Một điều nữa chúng tôi lo lắng là mấy năm nay do dịch bệnh Covid-19 rồi ngành bất động sản khó khăn, hạn chế về nguồn cung, giá chung cư ở Hà Nội đã tăng “phi mã”. Chúng tôi mua bây giờ vào đúng thời điểm thị trường chung cư đang neo ở vùng giá cao. Trong thời gian một vài năm tới, có thêm các dự án mới, nguồn cung dồi dào hơn, có thể <a href=\"https://vietnamnet.vn/san-5-ty-dong-nen-dau-tu-can-ho-chung-cu-hay-mua-dat-nen-ven-ha-noi-2215672.html\">giá chung cư</a> sẽ giảm đi so với hiện nay.</p>

<p>Đứng trước những sự lựa chọn, vợ chồng tôi rất băn khoăn. Tiếp tục ở nhà thuê, gửi tiết kiệm lấy lãi, làm lụng tích cóp thêm vài năm để vừa có thêm tiền, vừa đợi giá chung cư “hạ nhiệt” rồi mua là phương án không gặp áp lực tài chính và cuộc sống không bị xáo trộn. Tuy nhiên, nếu giá chung cư không hạ mà tiếp tục tăng, thì khoản tiền vợ chồng tôi cố gắng tiết kiệm chưa chắc đã bù lại được tốc độ tăng giá căn hộ. </p>

<p>Còn quyết tâm mua nhà bây giờ, nếu mua chung cư nội đô sẽ phải chịu áp lực tài chính lớn, nếu mua ở các quận huyện ngoại thành thì chắc chắn cuộc sống sẽ xáo trộn. Rất mong mọi người cho vợ chồng tôi lời khuyên để đưa ra quyết định sáng suốt nhất. </p>

<p><strong>Bùi Trường</strong> <em>(Nam Định)</em></p>

Tôi muốn bán để chốt lãi, nhưng chồng tôi không đồng ý vì lo bán rồi sẽ khó tìm được căn khác có mức giá, vị trí ưng ý.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mua-chung-cu-gan-1-nam-loi-800-trieu-dong-co-nen-chot-lai-2221237.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mua-chung-cu-gan-1-nam-loi-800-trieu-dong-co-nen-chot-lai-1423.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T07:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208777","title":"An toàn phòng cháy chữa cháy - ưa tiên hàng đầu khi chọn mua nhà","description":"An toàn phòng cháy chữa cháy đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của người dân khi chọn mua nhà, đặc biệt là sau nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra thời gian qua.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/an-toan-phong-chay-chua-chay-ua-tien-hang-dau-khi-chon-mua-nha-2208777.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/30/an-toan-phong-chay-chua-chay-ua-tien-hang-dau-khi-chon-mua-nha-1033.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-31T08:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2109134","title":"Bảo quản sàn gỗ khi thời tiết nồm ẩm không thể bỏ qua những cách đơn giản nhất này","description":"Một trong những cách bảo quản sàn gỗ khi thời tiết nồm ẩm mà ai cũng có thể làm được đó là nên đóng cửa sẽ giúp trong nhà được khô thoáng, sàn gỗ tránh bị đổ mồ hôi, tránh ẩm mốc.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-bao-quan-san-go-khi-thoi-tiet-nom-am-2109134.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/2/11/san-go-1-478.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-02-11T14:03:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2103134","title":"4 hướng nhà xấu năm Quý Mão 2023 và cách hóa giải theo phong thuỷ","description":"Trong năm Quý Mão 2023, 4 hướng nhà sẽ có các hung tinh, mang theo năng lượng xấu. Gia chủ có thể áp dụng một số cách hóa giải theo phong thủy để “xua rủi, đón may”.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/4-huong-nha-xau-nam-quy-mao-2023-va-cach-hoa-giai-theo-phong-thuy-2103134.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/27/1-huong-nha-xau-2023-1103.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-01-28T06:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2103125","title":"Tuổi phạm đại kỵ nên tránh xây nhà năm Quý Mão 2023 theo phong thuỷ","description":"Theo phong thủy, những người có tuổi phạm 1 trong 3 hạn Kim lâu – Hoang ốc – Tam tai thì không nên tiến hành xây dựng nhà cửa. Năm Quý Mão 2023, có những tuổi phạm cả 3 đại hạn trên nên cần tránh việc làm nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuoi-pham-dai-ky-nen-tranh-xay-nha-nam-quy-mao-2023-theo-phong-thuy-2103125.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/26/anh-2-653.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-01-27T06:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2103120","title":"Lưu ý quan trọng khi mượn tuổi làm nhà năm 2023 theo phong thủy","description":"Theo quan niệm phong thủy, gia chủ có nhu cầu xây nhà vào năm 2023 nhưng không được tuổi thì nên mượn những người có tuổi đẹp để tiến hành động thổ làm nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/luu-y-khi-muon-tuoi-lam-nha-nam-2023-theo-phong-thuy-2103120.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/25/anh-2-468.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-01-26T07:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2103187","title":"Chuyên gia phong thuỷ điểm tên những đồ vật không nên bày trong phong ngủ","description":"Những vật dụng dưới đây có thể khiến cho không gian phòng ngủ của bạn không còn là nơi an yên, thư giãn.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-gia-phong-thuy-diem-ten-nhung-do-vat-khong-nen-bay-trong-phong-ngu-2103187.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/23/phong-ngu-5-472.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-01-24T09:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2103132","title":"Chọn hướng tốt xây nhà năm Quý Mão 2023 hợp phong thủy","description":"Hướng nhà là mặt trước của nhà, cũng chính là hướng đón các luồng khí vào nhà nên ảnh hưởng rất lớn đến tài vận của gia chủ. Vậy trong năm 2023, hướng nào tốt để xây nhà?","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chon-huong-tot-xay-nha-nam-quy-mao-2023-hop-phong-thuy-2103132.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/23/1-huong-lam-nha-2023-484.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-01-23T15:29:01","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2103127","title":"Ngày lành tháng tốt để xây, sửa nhà năm Quý Mão 2023 hợp phong thuỷ","description":"Chọn được ngày lành tháng tốt để xây, sửa nhà cửa sẽ giúp việc thi công diễn ra thuận lợi. Trong năm Quý Mão 2023, có rất nhiều ngày lành tháng tốt để gia chủ tham khảo.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngay-lanh-thang-tot-de-xay-sua-nha-nam-quy-mao-2023-hop-phong-thuy-2103127.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/20/1-ngay-lanh-thang-tot-nam-2023-1089.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-01-22T06:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2103189","title":"Năm mới Quý Mão, nên ‘tống khứ’ những thứ này trước cửa nhà theo phong thuỷ","description":"Cửa vào nhà đừng nên đặt, treo những thứ này vì chúng sẽ ngăn dòng khí tốt đi vào trong.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-moi-quy-mao-nen-tong-khu-nhung-thu-nay-truoc-cua-nha-theo-phong-thuy-2103189.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/20/cua-nha-1-704.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-01-21T12:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2102558","title":"Trang trí nhà hợp phong thủy để nghênh đón tài lộc trong năm mới","description":"Ngoài yếu tố thẩm mỹ, trang trí nhà cửa đón Tết còn mang lại nhiều ý nghĩa tinh thần. Sau đây là những quan niệm phong thuỷ khi trang trí nhà dịp Tết để nghênh đón tài lộc trong năm mới.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/trang-tri-nha-hop-phong-thuy-de-nghenh-don-tai-loc-trong-nam-moi-2102558.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/18/trang-tri-nha-1582.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-01-21T06:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2101670","title":"Cách lau dọn ban thờ dịp cuối năm để hút tài lộc, gia tăng vận khí tốt","description":"Việc lau dọn ban thờ vào dịp cuối năm cực kỳ quan trọng, không được làm qua loa, sơ sài, vì như vậy sẽ khiến tiêu tán tài lộc.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lau-don-ban-tho-dip-cuoi-nam-don-tet-nguyen-dan-hut-tai-loc-2101670.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/17/trang-tri-ban-tho-tet-515.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-01-17T11:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2101621","title":"Một số loại hoa kiêng kỵ trong ngày Tết để tránh đen đủi, tan vỡ","description":"Chuyên gia phong thủy Trần Tuấn Thịnh (Hà Nội) cho biết một số loại hoa như ly, phù dung, đại... theo quan niệm dân gian thường mang lại sự chia ly, đổ vỡ, tán tài lộc và đen đủi. Vì vậy, không nên dùng những loại này trong ngày Tết.","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mot-so-loai-hoa-kieng-ky-trong-ngay-tet-de-tranh-den-dui-tan-vo-2101621.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/16/hoa-nhai-1473.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-01-17T06:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2101405","title":"Tuổi tốt xây nhà năm Quý Mão 2023 theo phong thuỷ","description":"Trong văn hóa của người Việt, xem tuổi là việc rất được chú trọng khi có ý định xây nhà. Vậy năm Quý Mão 2023, tuổi nào hợp để làm nhà?","displayType":1,"category":{"name":"Tư vấn","detailUrl":"/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san/kinh-nghiem-tu-van","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuoi-tot-xay-nha-nam-quy-mao-2023-theo-phong-thuy-2101405.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/1/15/anh-1-tuoi-dep-lam-nha-nam-2023-333.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-01-15T10:44:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2096026","title":"Người mua nhà chờ chính sách mới của năm 2023","description":"Theo đại diện Cushman & Wakefield, cả người mua và nhà đầu tư đều có xu hướng chờ xem chính sách mới của năm 2023 trước khi đưa quyết định với BĐS.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-mua-nha-cho-chinh-sach-moi-cua-nam-2023-2096026.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/31/nguoi-mua-nha-cho-chinh-sach-moi-cua-nam-2023-06d9de3c703e4a65b37230ec7f75490a.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2022-12-31T14:03:35","option":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2095720","title":"Những kịch bản sáng tối về thị trường bất động sản năm 2023","description":"Theo giới chuyên gia, 2023 vẫn là một năm khó khăn của thị trường bất động sản, tuy nhiên vẫn có những kịch bản tích cực có thể xảy ra.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-kich-ban-sang-toi-ve-thi-truong-bat-dong-san-nam-2023-2095720.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/30/nhung-kich-ban-sang-toi-ve-thi-truong-bat-dong-san-nam-2023-0df9ffe42bcc46e582ac6f350a0a877f.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2022-12-31T07:00:00","option":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2095732","title":"Có nên mua đất tái định cư chờ cấp sổ đỏ có giá rẻ?","description":"Theo tư vấn của luật sư, người mua đất tái định cư chưa có sổ đỏ sẽ đối mặt với rất nhiều rủi ro.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-nen-mua-dat-tai-dinh-cu-cho-cap-so-do-co-gia-re-2095732.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/30/co-nen-mua-dat-tai-dinh-cu-cho-cap-so-do-co-gia-re-3a6c33950d444085b9137a8e3c31c7c7.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2022-12-30T18:40:00","option":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2091142","title":"Điều ít biết về hoa lan cẩm cù - loại cây phong thủy nhiều tài lộc","description":"Hoa lan cẩm cù đại diện cho sự may mắn, thu hút thịnh vượng đến cho gia chủ.","displayType":2,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":2,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoa-lan-cam-cu-2091142.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/15/hoa-phong-thuy-1162.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2022-12-17T07:00:00","option":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2091155","title":"Trồng cây ngũ gia bì trong nhà, gia chủ quanh năm đầy ắp tài lộc","description":"Nếu muốn thay đổi vận may trong công việc và cuộc sống, hãy thử đặt một chậu cây ngũ gia bì lên bàn làm việc hoặc trong văn phòng của bạn.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cay-ngu-gia-bi-2091155.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/12/15/phong-thuy-1129.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2022-12-16T07:35:00","option":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2085044","title":"Hai cách giặt thảm lông đơn giản nhưng không phải ai cũng biết","description":"Trải thảm lông sẽ giúp cho không gian ngôi nhà trở nên ấm cúng và sang trọng hơn nhưng gia chủ sẽ gặp khó khăn khi vệ sinh.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-cach-giat-tham-long-don-gian-nhung-khong-phai-ai-cung-biet-2085044.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/28/giat-tham-long-526.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2022-11-28T10:54:00","option":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2082712","title":"3 năm mua 19 bất động sản cho thuê, cặp vợ chồng ung dung nghỉ hưu tuổi 40","description":"Với các khoản tiền có được từ cho thuê nhà, cặp vợ chồng thảnh thơi nghỉ hưu ở tuổi 40.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-nam-mua-19-bat-dong-san-cho-thue-cap-vo-chong-ung-dung-nghi-huu-tuoi-40-2082712.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/21/doi-2-306.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2022-11-21T09:03:00","option":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2076490","title":"Mẹo làm sạch cửa sổ bằng kính từ trong ra ngoài không phải ai cũng biết","description":"Thường xuyên vệ sinh cửa sổ bằng kính sẽ giúp người trong nhà tận hưởng được khung cảnh bên ngoài. Tuy vậy, không phải ai cũng biết làm sạch cửa sổ đúng cách.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/meo-lam-sach-cua-so-bang-kinh-tu-trong-ra-ngoai-khong-phai-ai-cung-biet-2076490.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/3/cua-so-457.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2022-11-04T08:00:00","option":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2075977","title":"6 loại rác thải tuyệt đối không nên vứt vào bồn rửa để tránh tắc nghẽn","description":"Vứt các loại rác thải trong sinh hoạt hằng ngày vào bồn rửa chén bát tưởng chừng như vô hại nhưng nó sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng nếu đường thoát nước bị tắc nghẽn. Sau đây là 6 loại rác thải không nên vứt vào bồn rửa.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/6-loai-rac-thai-tuyet-doi-khong-nen-vut-vao-bon-rua-de-tranh-tac-nghen-2075977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/11/1/bon-rua-608.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2022-11-01T14:37:00","option":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2075091","title":"Ý nghĩa phong thuỷ và cách trồng cây hương thảo","description":"Bên cạnh những tác dụng như một loại thảo dược và gia vị cho nhiều món ăn, cây hương thảo còn có ý nghĩa về phong thuỷ.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cay-huong-thao-y-nghia-phong-thuy-tac-dung-va-cach-trong-2075091.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/10/29/cay-huong-thao-609.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2022-10-31T06:00:00","option":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2074461","title":"Ý nghĩa phong thuỷ và cách trồng cây kim tiền","description":"Không chỉ là cây cảnh trang trí, cây kim tiền còn được gia chủ chọn trồng vì ý nghĩa của nó. Cùng tìm hiểu ý nghĩa phong thuỷ và cách chăm sóc cây kim tiền.","displayType":1,"category":{"name":"Bất động sản","detailUrl":"/bat-dong-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/bat-dong-san","relatedIds":["00001C","00002M","00001V","00001B"],"subIds":["00000E","00001C","00001V","00001B","00004V","00002M","000021"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cay-kim-tien-y-nghia-phong-thuy-va-cach-trong-2074461.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2022/10/27/cay-kim-tien-2-840.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2022-10-29T06:00:00","option":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

