Dự án cải tạo, nâng cấp đường băng và đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất khởi công từ đầu tháng 7/2020 bao gồm 2 phần là nâng cấp đường băng 25R/07L và xây dựng mới các đường lăn song song, đường lăn thoát nhanh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, từ vốn ngân sách nhà nước. Vào ngày 10/1/2021, giai đoạn 1 dự án hoàn thành với việc đường băng 25R/07L được đưa vào khai thác. Trong giai đoạn 2, dự án sẽ thực hiện các phần việc còn lại như xây dựng mới các đường lăn song song, đường lăn thoát nhanh và dự kiến hoàn thành cuối năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến dự án bị chậm tiến độ và phải dời thời gian hoàn thành trước 30/4/2022. Để phục vụ thi công một số hạng mục trong giai đoạn 2 của dự án, từ giữa tháng 2/2022, phía sân bay Tân Sơn Nhất đã cho dừng khai thác tạm thời đường băng 25R/07L nhằm đảm bảo an toàn bay. Do đó, máy bay cất hạ cánh đều thực hiện trên đường băng 25L/07R.