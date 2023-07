Tới Mộc Châu (Sơn La) "trốn nóng" dịp hè, ngoài các điểm đến quen thuộc như thác Dải Yếm, thác Chiềng Khoa, thác Nàng Tiên, Hang Táu... những du khách yêu thích trải nghiệm có thể lên lịch trình khám phá đỉnh Tò Bò.

Đỉnh Tò Bò, thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La, thuộc Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu, cách trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 35km và cách Hà Nội khoảng 170km. Ở độ cao gần 1.200m so với mực nước biển, đỉnh núi này quanh năm mát mẻ, khí hậu trong lành, khung cảnh xanh mướt, hoang sơ. Đây là địa điểm lý tưởng để "trốn nóng", cắm trại và săn mây.

Mới đây, Quang Kiên (28 tuổi) một chàng trai Mộc Châu đã có chuyến cắm trại qua đêm, săn mây sớm bình minh trên đỉnh Tò Bò. Những hình ảnh ấn tượng Quang Kiên và bạn bè ghi lại được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội.

Kiên cho biết, anh di chuyển từ trung tâm thị trấn Mộc Châu theo hướng quốc lộ Mộc Châu - Hà Nội khoảng 30km, sau đó rẽ vào xã Lóng Luông để lên đỉnh Tò Bò. 5km gần đỉnh núi rất khó đi, nhiều dốc cao, sỏi đá. "Đoạn đường này khó chinh phục hơn nhiều so với "con dốc huyền thoại" lên Hang Táu. Du khách nên chọn các loại xe máy số, khỏe, và có tay lái chắc chắn, kinh nghiệm để đảm bảo an toàn", Kiên chia sẻ.

Đỉnh Tò Bò hoàn toàn hoang sơ nên không có bất cứ dịch vụ du lịch nào. Du khách nên chuẩn bị lều trại, đồ nấu ăn...

Sau khi xem dự báo thời tiết kỹ lưỡng, Kiên và nhóm bạn quyết định cắm trại qua đêm trên đỉnh núi, để trải nghiệm cả khung cảnh hoàng hôn và bình minh. Theo kinh nghiệm của Kiên, thời tiết ở đỉnh Tò Bò thay đổi thất thường. Mùa này, du khách có thể cảm nhận 4 mùa rõ rệt trong ngày. Buổi sáng, trời ấm áp như mùa xuân, buổi trưa nắng gay gắt mùa hè, chiều tới mát mẻ như mùa thu và dần se lạnh đầu đông khi đêm về và rạng sáng.

Buổi tối, thời tiết khá thuận lợi, nhóm bạn có thể ngắm trăng, sao, những lớp mây trôi lững lờ, xa xa là thị trấn lấp lánh ánh đèn. Đây là không gian lý tưởng để họ cùng nướng đồ ăn, sưởi lửa và trò chuyện bên nhau.

Tuy nhiên, càng về đêm, nhiệt độ trên đỉnh núi càng xuống thấp, ở mức 18 độ C, gió to và có mưa giông. "Du khách cắm trại qua đêm như mình nên chuẩn bị lều trại nhiều lớp, chắc chắn, mang quần áo ấm giữ nhiệt và nên đi theo nhóm đông", Kiên cho biết. "Đêm đó, trời mưa lớn, lạnh hơn mức nhóm mình tưởng tượng nên mọi người phải mặc áo chống nắng, ngồi co ro trong lều", anh nói thêm.

Sau một đêm mưa lớn, tờ mờ sáng hôm sau, những làn mây mỏng bắt đầu vờn quanh chân núi rồi đùn lên thành từng lớp, dần tạo thành biển mây trắng dày đặc ôm lấy đỉnh Tò Bò.

"Ở đây bình minh tới sớm hơn dưới thị trấn. Khoảnh khắc mặt trời dần ló dạng phía sau biển mây trắng, cả nhóm vỡ òa. Khung cảnh hết sức bình yên, thơ mộng, đủ sức xóa đi mọi mệt mỏi của một đêm lạnh, giông gió", Kiên chia sẻ cảm nhận. Anh và nhóm bạn thích thú ngắm nhìn, quay phim, chụp ảnh. Biển mây sớm bình minh chỉ xuất hiện khoảng 30 phút trước khi mặt trời lên cao, mây tan dần.

Theo Kiên, mùa này tại Mộc Châu, du khách cũng có thể săn mây ở đỉnh Mu Náu nhưng thường mây tại đó mỏng và nhanh tan hơn.

Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu đã được vinh danh là "Điểm đến du lịch thiên nhiên hàng đầu châu Á năm 2022" và "Điểm đến du lịch thiên nhiên hàng đầu Việt Nam năm 2022" tại Lễ trao giải World Travel Awards 2022 - Region: Asia & Oceania (Giải thưởng Du lịch Thế giới 2022 - Khu vực châu Á và Châu Đại Dương) của Tổ chức World Travel Group.