Cuộc thi An toàn thông tin Việt Nam - Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge 2023 do Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt- Hàn tổ chức khởi động từ ngày 15/6.

Cuộc thi dành cho sinh viên các trường ĐH trên cả nước yêu thích công nghệ thông tin cũng như an toàn, an ninh thông tin.

PGS Huỳnh Công Pháp - Hiệu trưởng trường, cho hay cuộc thi là sân chơi cho sinh viên toàn quốc, qua đó phát hiện những tài năng và sinh viên giỏi về an toàn thông tin để tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo để trở thành những chuyên gia.

Cuộc thi dự kiến thu hút 100 đội tham gia. (Ảnh minh họa: N.Ngọc)

Cuộc thi được khởi động từ ngày 15/6 kéo dài đến ngày 16/9 với 3 vòng loại và vòng chung kết, dự kiến thu hút 100 đội tham gia, mỗi đội gồm tối đa 5 thành viên.

Bà Bùi Thanh Hà - Đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin & Truyền thông, cho biết theo thống kê, tại Việt Nam chỉ có hơn 50.000 nhân sự làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng, trong khi nhu cầu thực sự phải cần khoảng 700.000 người.

Cuộc thi sẽ là cơ hội để các sinh viên thể hiện khả năng và tìm hiểu thêm về lĩnh vực an toàn thông tin.