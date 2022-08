Sân Lạch Tray cấm khán giả, an ninh vẫn thắt chặt

Do để CĐV xuống sân tấn công trọng tài trong trận Hải Phòng - Bình Định ở vòng 9 V-League, CLB Hải Phòng nhận án phạt treo sân 1 trận từ Ban kỷ luật VFF.

Như vậy, trận Hải Phòng tiếp đón SHB Đà Nẵng tại vòng 11 Night Wolf V-League 2022 vào ngày 5/8 sẽ không có khán giả. "Chảo lửa" Lạch Tray vốn rất sôi động khi CĐV cổ vũ cuồng nhiệt, nhưng trận này chỉ có các bộ phận làm nhiệm vụ mới được vào sân.

Trong công văn gửi CLB Hải Phòng, VPF đề nghị BTC trận đấu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội khách, giám sát, trọng tài trong suốt thời gian lưu trú, làm nhiệm vụ, thi đấu tại địa phương; Phối hợp với Giám sát trận đấu, thành viên BTC V-League 2022, nghiêm túc thực hiện các quy định của quy chế, điều lệ, các hướng dẫn của BTC về vấn đề kiểm soát, đảm bảo an ninh, an toàn.

Cầu thủ Hải Phòng phải thi đấu trên sân nhà không khán giả

Bên cạnh đó, toàn bộ các hoạt động cộng đồng trong khuôn viên trước sân Lạch Tray phải dừng hoạt động trước 16h ngày 5/8. Lực lượng an ninh kiểm soát người vào sân làm nhiệm vụ từ khu vực cổng chính (phía đường Lạch Tray) và cổng phụ (phía đường Chu Văn An).

BTC trận đấu và Công an TP.Hải Phòng cũng khuyến cáo, đề nghị người dân có nhà xung quanh sân Lạch Tray không leo trèo lên các mái nhà, tầng thượng để xem bóng đá vì rất nguy hiểm.

CLB Hải Phòng đang gặp rất nhiều khó khăn, lại phải thi đấu trên sân nhà không khán giả khi tiếp SHB Đà Nẵng. Năm trận gần đây, đội bóng đất Cảng thua đến 4 và thủng lưới 9 bàn.