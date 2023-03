Đây là năm thứ hai liên tiếp Home Credit Việt Nam được TGE trao tặng giải thưởng trong hoạt động tài chính tiêu dùng. Điều này góp phần khẳng định dù mới có mặt trên thị trường thời gian gần đây, nhưng hình thức mua trước trả sau Home PayLater đang hoạt động hiệu quả, được đánh giá dựa trên chính trải nghiệm thực tế của khách hàng đã và đang sử dụng phương thức thanh toán tiện lợi này.

Đội ngũ dự án Home PayLater

Không ngừng sáng tạo và ứng dụng chuyển đổi số để tiên phong đưa ra các sản phẩm mới, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, được xem là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh tại Home Credit. Nền tảng mua trước trả sau Home PayLater là ví dụ điển hình cho nỗ lực này.

“Chúng tôi nhìn thấy được “nỗi đau lớn nhất” của khách hàng hiện nay, đặc biệt là những người chưa được các ngân hàng truyền thống hỗ trợ. Họ phải trải qua nhiều quy trình với các loại giấy tờ, mất vài ngày mới hoàn thiện và lãi suất thường ở mức cao. Home PayLater có trong tay khả năng để thay đổi cuộc chơi này. Khách hàng nộp hồ sơ dễ dàng, được duyệt nhanh chóng với tỷ lệ phê duyệt rất cao so với các đơn vị khác. Tất cả dựa trên kinh nghiệm hoạt động 14 năm, giúp chúng tôi phân loại và phục vụ khách hàng tốt hơn”, ông Michal Skalicky - Giám đốc Quan hệ khách hàng Home Credit Việt Nam chia sẻ.

Nhắc đến sản phẩm mua sắm trực tuyến này, không thể bỏ qua sự đơn giản, nhanh gọn khi người dùng có thể sử dụng ngay dịch vụ mà không cần phải đến tận quầy làm thủ tục hoặc khai báo tín dụng. Home PayLater còn thu hút khách hàng ở khẩu hiệu “5 không”: Không trả trước, không lãi suất, không phí ẩn, không phí chuyển đổi trả góp, không phí tất toán trước hạn. Một yếu tố khác hấp dẫn không kém là người dùng được chủ động lựa chọn kỳ hạn thanh toán từ 1, 3, 6 hoặc sắp tới là 12 tháng phù hợp với kế hoạch chi tiêu cá nhân.

Để gia tăng tiện ích và đáp ứng nhu cầu mua sắm cho khách hàng, Home PayLater đã hợp tác với nhiều thương hiệu, đối tác thuộc đa dạng các ngành nghề, lĩnh vực, từ thời trang, du lịch, phụ kiện, điện máy cho đến giáo dục, dịch vụ, các sàn thương mại điện tử như Tiki, iVIVU.com, META.vn, Triumph, Awake your Power, Di Động Hay, Hoàng Hà Mobile, thời trang nam Torano…

Sản phẩm Home PayLater đón đầu xu hướng mua sắm thông minh, phù hợp với nhiều đối tượng trẻ hiện nay

Sự vượt trội của Home PayLater đã giúp sản phẩm này giành giải thưởng Sản phẩm mua trước trả sau mới tốt nhất - Home PayLater (Best New “Buy Now Pay Later” Platform - Home PayLater) từ Hội đồng giám khảo khắt khe của TGE. Đặt trụ sở tại Anh, TGE được giới tài chính biết đến là tạp chí uy tín trong ngành. Để ghi nhận các đơn vị, tổ chức có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm và năng lượng, TGE đã thành lập bộ giải thưởng Global Economics Awards vào năm 2019.

Home Credit là tập đoàn tài chính tiêu dùng toàn cầu tiên phong gia nhập thị trường Việt Nam năm 2008. Doanh nghiệp có khoảng 6.000 nhân viên, phục vụ hơn 14 triệu khách hàng trên cả nước. Home Credit cung cấp các sản phẩm tài chính tiêu dùng nổi bật với ba ngành hàng chính gồm cho vay trả góp hàng tiêu dùng, cho vay tiền mặt và thẻ tín dụng. Với nền tảng công nghệ tiên phong và ứng dụng di động tối ưu, doanh nghiệp mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tài chính nhanh chóng, phù hợp, mọi lúc mọi nơi. Home Credit được bình chọn là “Thương hiệu được yêu thích nhất” (Ipsos, 2021 - 2022) cùng với các giải thưởng uy tín khác như “Công ty tài chính tiêu dùng tiên phong trong chuyển đổi kỹ thuật số ở Việt Nam 2022” (Global Business Magazine), “Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022” (HR Asia), “Thương hiệu Truyền cảm hứng 2022” (APEA) và bằng khen từ Ngân hàng Nhà nước cho những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Độc giả tham khảo thêm thông tin về Home Credit tại: Website: www.homecredit.vn Fanpage: www.facebook.com/homecreditvn/ LinkedIn: www.linkedin.com/company/home-credit-vietnam/ Instagram: www.instagram.com/homecredit.vietnam/ TikTok: www.tiktok.com/@homecreditvn

Doãn Phong