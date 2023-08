Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi

Nhiều năm qua, câu chuyện xung quanh những nàng hậu Việt Nam luôn là đề tài thu hút sự chú ý của dư luận. Nhưng có lẽ, chưa một tân hoa hậu nào lại vướng phải nhiều chuyện lùm xùm khi mới vừa đăng quang như Huỳnh Trần Ý Nhi. Trong thời đại mạng xã hội đang bùng nổ, phải chăng mọi chuyện đang bị đẩy đi quá xa giới hạn của nó?

Những phát ngôn của Ý Nhi về bạn trai, về bạn bè cùng trang lứa bị cho là sốc. Nhưng giả sử đó là câu nói của một cô gái 21 tuổi nào đó, có lẽ nó cũng chỉ như cơn gió thoáng qua trên mạng xã hội để rồi người ta chẳng quan tâm chủ nhân của nó là ai. Nhưng chính vì đó là “lời vàng ý ngọc” của một tân hoa hậu nên được chia sẻ, mổ xẻ và phân tích còn hơn cả bài thi văn cuối cấp ba.

Khi đánh giá một điều gì đó, phải chăng chúng ta cũng nên đứng ở nhiều góc độ khác nhau bởi mọi sự vội vàng, chủ quan mà còn được tiếp tay với mạng xã hội chẳng khác nào lời tuyên án mà không cho khổ chủ một cơ hội giải thích.

Có lẽ chúng ta nên thông cảm với Ý Nhi. Thông cảm vì em còn trẻ quá. Mà tuổi trẻ nào chẳng có vấp ngã, tuổi trẻ nào chẳng có sự tự tin đôi khi thái quá. Và khi một người trẻ đó sau một đêm lại vụt sáng giữa bao lời chúc tụng, ca ngợi và phía trước là một tương lai đầy màu hồng với tiền tài, danh vọng đủ cả, liệu mấy ai đủ tỉnh táo để không “lỡ lời”.

Nên hiểu Ý Nhi là đại diện của thế hệ Y2K nên cái tôi tất nhiên khác hẳn thế hệ 8X, 7X… mà một người Y2K khi “hưng phấn quá mức” tính kiểm soát trong lời nói khó mà hoàn hảo được. Xung quanh chúng ta đâu hiếm những nhân vật tiếng tăm, dù trên danh nghĩa đã đủ “tuổi trưởng thành” còn bị vạ miệng thì tại sao lại “đánh hội đồng” một cô gái mới qua tuổi đôi mươi như vậy?

Ở một chừng mực nào đó, những điều mà Ý Nhi nói về bạn trai hay bạn bè đồng trang lứa cũng chưa hẳn sai hoàn toàn. Tuy nhiều người cho rằng dù hoa hậu cũng chẳng phải là cái gì to tát (nhất là thời nay có quá nhiều danh hiệu hoa hậu và thậm chí danh hiệu hoa hậu còn bị nghi ngờ là mua bán được) thì Ý Nhi lấy gì để đòi hỏi người bạn trai phải “đu” theo mình.

Nhưng dù là một cô gái bình thường vẫn có quyền mong muốn bạn trai có sự cầu tiến trong cuộc sống. Có thể ngôn từ của nàng hậu không vừa tai tất cả mọi người nhưng nếu bình tĩnh chúng ta sẽ thấy rằng nó cũng bình thường thôi.

Nhưng quả thật, thông cảm với Ý Nhi một thì cũng nên trách cô tới hai, ba. Có lẽ, trong cơn hưng phấn khi đăng quang hoa hậu, người đẹp quê Bình Định đã quên rằng mình cũng chỉ mới 21 tuổi. Thay vì hãy tận hưởng dư âm ngọt ngào của thành công bước đầu đó thì Ý Nhi lại tự “mua dây buộc mình” khi tách ra khỏi thế hệ Y2K và tình nguyện đeo vào mình những trách nhiệm hay sứ mệnh có lẽ chưa cần thiết.

Như trên đã nói, trong thời buổi Việt Nam có quá nhiều hoa hậu trong 1 năm thì có ai quan tâm hoa hậu X, hoa hậu Y, hoa hậu Z…. đã làm gì cho đất nước. Suy cho cùng, ngoài một hay hai cuộc thi hoa hậu chính quy dư âm còn đọng lại, những cuộc thi khác chẳng khác gì các gameshow trên truyền hình. Và một khi vàng thau lẫn lộn, điều mà người ta quan tâm (đôi chút) có lẽ cũng chỉ dừng ở mức nhan sắc của các nàng hậu mà thôi. Sau một thời gian, nếu chẳng có điều gì chấn động, mọi thứ cũng lui vào quên lãng.

Song Ý Nhi lại khiến dư luận chú ý đến mình, nhưng theo một cách tiêu cực hơn là ngưỡng mộ. Chẳng biết cô có cố ý hay không khi vô tình nêu tên mình đặt trước Hàn Mặc Tử và Vua Quang Trung nhưng rõ ràng kiểu đùa này không vui chút nào (vì sau khi trả lời câu này cô cưới khá tươi). Và cũng chẳng rõ Ý Nhi có “tự quyết” được không trong việc mặc váy áo lộng lẫy đi thăm một bệnh viện tư chuyên dành cho giới khá giả. Cách hành xử đó dù không đáng được khen nhưng cũng chẳng có gì quá đáng để lên án.

Tuy vậy, do trước đó Ý Nhi tự nhận “đã trưởng thành” hơn so với cái tuổi 21 nên người ta vịn vào đó để đòi hỏi cao hơn. Một hoa hậu phải chuẩn mực. Người trưởng thành phải có phong thái đĩnh đạc. Và khi đã không thương, quả bồ hòn cũng méo nên chẳng trách bên ngoài kia có biết bao lời chỉ trích hướng về nàng hậu dù trong số ấy có không ít người chẳng thèm đọc hết trang báo đã like và share để góp phần đẩy câu chuyện đi xa quá xa.

Tuổi trẻ nào cũng có vấp ngã và người trẻ phải biết tự đứng lên để trưởng thành. Dù Ý Nhi đã trưởng thành hay chưa đây cũng là lúc để cô tự hoàn thiện sự trưởng thành của mình. Câu nói “hữu xạ tự nhiên hương” đúng trong trường hợp này. Mọi thứ tự nhiên bao giờ cũng tốt hơn là gượng ép. Một bông hoa tự nở cùng đất trời, một chùm trái chín khi tới tháng tới ngày đều mang đến sự tươi ngọt dễ chịu nhất.

