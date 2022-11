Sao mặc sốc, nổi bật trên thảm đỏ ra mắt bom tấn Black Panther 2

Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Leititia Wright và Michaela Coel diện đồ sequin lấp lánh ra mắt 'Black Panther: Wakanda Forever' tại quảng trường Cineworld Leicester ở London, Anh.

Sau thành công của Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022) và Thor: Love and Thunder (2022), Black Panther: Wakanda Forever (Chiến binh báo đen: Wakanda bất diệt) đang là tác phẩm được người xem mong đợi nhất khi được cho là một trong các tác phẩm mang nhiều cảm xúc nhất của Marvel. Phim ra rạp toàn cầu từ 10/11 và dàn diễn viên trong phim đang tích cực quảng bá cho bom tấn này ở nhiều nước trên thế giới.

Sự kiện ra mắt Black Panther: Wakanda Forever tại London, Anh tối 3/11 có sự tham gia của rất nhiều ngôi sao đình đám như Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Leititia Wright, Michaela Coel, Jourdan Dunn, Leigh-Anne, Maya Jama...

Jourdan Dunn gây ấn tượng với bộ đầm vàng và tóc tết dài chấm gót.

Maya Jama chọn chiếc đầm màu cam kết hợp họa tiết màu trắng nổi bật với cổ khoét sâu và chiếc vòng cổ đặc biệt tạo hiệu ứng thị giác.

Leigh-Anne Pinnock khoe dáng đẹp trong chiếc đầm dài bó sát kén người mặc.

Sau buổi công chiếu tại Mỹ mới đây, tác phẩm nhận về hàng loạt lời khen ngợi của giới phê bình. Marc Malkin của Variety viết ngắn gọn: "Black Panther: Wakanda Forever là tất cả mọi thứ và hơn thế nữa". Sean O’Connell của CinemaBlend đánh giá: “Trên tất cả, Black Panther: Wakanda Forever của Ryan Coogler là một sự thanh lọc cảm xúc. Một bộ phim đầy ý nghĩa về sự mất mát, di sản và hàn gắn. Câu chuyện gần gũi nhưng hoành tráng với các cuộc tranh giành quyền lực toàn cầu và âm mưu chốn hoàng gia. Namor của Tenoch Huerta vô cùng ấn tượng. Phim có rất nhiều điều để thảo luận".

Leigh-Anne Pinnock, Jourdan DunBrian Davids đến từ The Hollywood Reporter bình luận: “Black Panther: Wakanda Forever là bộ phim sâu sắc và mạnh mẽ nhất của Marvel cho đến thời điểm hiện tại. Tác phẩm nặng nề và u tối một cách cần thiết, thay vì theo tông màu tươi sáng vốn có của hãng phim. Kỹ xảo, dựng phim đều có sự nâng cấp, và diễn xuất cũng lên một tầm cao mới".