Viên Băng Nghiên trốn thuế, nhà sản xuất nguy cơ tổn thất hơn 300 tỷ đồng

Ngày 4/7, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đồng loạt đưa tin Cục thuế Trùng Khánh thông báo xử phạt công ty của Viên Băng Nghiên số tiền 980.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) vì trốn thuế.

Công ty truyền thông văn hoá Lệ Nghiên do Viên Băng Nghiên làm đại diện trốn thuế đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng không chỉ vì mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà còn ở việc Viên Băng Nghiên chưa bị cấm sóng như Đặng Luân hay Phạm Băng Băng vì hành vi trốn thuế.

Sau khi việc trốn thuế bị phanh phui, Viên Băng Nghiên không đứng ra xin lỗi trực tiếp mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện. Cô nhanh chóng rút khỏi công ty trước đó nên chỉ bị truy cứu là người có liên quan thay vì là người đại diện pháp luật của công ty. Động thái "lách luật" này của Viên Băng Nghiên bị cộng đồng mạng chỉ trích vì muốn chối bỏ trách nhiệm.

Viên Băng Nghiên nổi lên với bộ phim "Lưu Ly mỹ nhân sát".

Viên Băng Nghiên nổi lên sau bộ phim "Lưu Ly mỹ nhân sát" đóng cặp với Thành Nghị. Cô được xem là "bản sao của Triệu Lệ Dĩnh" bởi phong cách rất giống đàn chị. Điều này cũng gây rất nhiều tranh cãi vì nghi vấn "đạo nhái" đàn chị để nổi tiếng.

Viên Băng Nghiên gây nhiều tranh cãi khi "đạo nhái" phong cách đàn chị Triệu Lệ Dĩnh.

Theo trang Zaker, nhà sản xuất của hai bộ phim "Vai trái có cậu" (do Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa đóng chính) và bộ "Mùa hoa rơi gặp lại chàng" (do Viên Băng Nghiên thủ vai chính, đóng cặp với Lưu Học Nghĩa) cho biết cả hai bộ phim này sẽ không thể lên sóng trong thời gian tới, ước tính tổn thất lên tới hơn 300 tỷ đồng. Ngoài ra, Viên Băng Nghiên còn tham gia đóng chính trong "Khuynh thành diệc thanh hoan" cùng Chung Hán Lương. Cả hai bộ phim do cô thủ vai này có thể sẽ bị hoãn chiếu vô thời hạn do ảnh hưởng bởi việc trốn thuế của Viên Băng Nghiên.

Sự nghiệp diễn xuất của Viên Băng Nghiên bị ảnh hưởng nặng nề, cùng với đó, các nhãn hàng hợp tác cũng nhanh chóng xoá bài liên quan tới cô hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Các bộ phim do cô tham gia có thể sẽ không được phát sóng trong thời gian tới.

Hiện tại, dù chưa bị cấm sóng, người hâm mộ vẫn kịch liệt tẩy chay và yêu cầu cấm sóng Viên Băng Nghiên như Đặng Luân hay Phạm Băng Băng.

Thu Vũ