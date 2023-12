{"article":{"id":"2222355","title":"Không nhận ra Hoa hậu H'hen Niê, Lam Trường trẻ trung ở tuổi 49","description":"Ca sĩ Lam Trường được nhận xét trẻ trung như thanh niên dù đã 49 tuổi. Hoa hậu H'hen Niê thật khác lạ khi hoá thân mẹ ruột mình khi còn trẻ.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406672662-10161679731891042-514922435759002366-n-723.jpg?width=768&s=ty3psDfn0uMJCLtOFqrNQA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406672662-10161679731891042-514922435759002366-n-723.jpg?width=1024&s=zVEsO8-4CCqHY7QCh-9ZJA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406672662-10161679731891042-514922435759002366-n-723.jpg?width=0&s=J_uhWztK2XgK6A_uW54lsA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406672662-10161679731891042-514922435759002366-n-723.jpg?width=768&s=ty3psDfn0uMJCLtOFqrNQA\" alt=\"406672662 10161679731891042 514922435759002366 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406672662-10161679731891042-514922435759002366-n-723.jpg?width=260&s=CRQolkrshscn1NcvuvHgzw\"></picture>

<figcaption><em>Tin <a href=\"https://vietnamnet.vn/giai-tri/the-gioi-sao\">sao Việt</a> ngày 3/12: \"Mình cố gắng nghe hướng dẫn là không cần tập quá nhiều mà cần duy trì đều đặn mỗi ngày nên dạo gần đây khi đi diễn ngoài đôi giày trên sân khấu còn mang thêm giày chạy bộ\", ca sĩ Lam Trường viết.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406568654-7208665722527752-7272812311195827864-n-724.jpg?width=768&s=pgfozUZ7nTnghdRvW-OZKw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406568654-7208665722527752-7272812311195827864-n-724.jpg?width=1024&s=P13SIl-zR7K5tWIPNjUvFg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406568654-7208665722527752-7272812311195827864-n-724.jpg?width=0&s=SsB9vLNezzivHcz7MTpsHw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406568654-7208665722527752-7272812311195827864-n-724.jpg?width=768&s=pgfozUZ7nTnghdRvW-OZKw\" alt=\"406568654 7208665722527752 7272812311195827864 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406568654-7208665722527752-7272812311195827864-n-724.jpg?width=260&s=3kdddFaMtCi-Y01afPt3tw\"></picture>

<figcaption><em><a href=\"https://vietnamnet.vn/phuong-oanh-tag8116994814976923259.html\">Phương Oanh</a> đăng hình diện váy cưới ren cúp ngực xinh đẹp gợi cảm.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407451036-889862582505752-1642052599892017057-n-725.jpg?width=768&s=Puz-Ap5K9gJtFQI0doL_vQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407451036-889862582505752-1642052599892017057-n-725.jpg?width=1024&s=yVNuHMM2uN-kfexKAUfORA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407451036-889862582505752-1642052599892017057-n-725.jpg?width=0&s=coj31zUQLWWP-6sk_3ZaUQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407451036-889862582505752-1642052599892017057-n-725.jpg?width=768&s=Puz-Ap5K9gJtFQI0doL_vQ\" alt=\"407451036 889862582505752 1642052599892017057 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407451036-889862582505752-1642052599892017057-n-725.jpg?width=260&s=uHZDDi37W1IesMv0uRoySw\"></picture>

<figcaption><em>Hoa hậu Tiểu Vy đăng ảnh với tâm trạng mong chờ Noel.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406508279-7784816728199814-5869970269466190820-n-726.jpg?width=768&s=7otxDIVhZfEw5tYgznonUw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406508279-7784816728199814-5869970269466190820-n-726.jpg?width=1024&s=liLf1M8bRZGIDweaKjJ4dw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406508279-7784816728199814-5869970269466190820-n-726.jpg?width=0&s=AQehoLCYwg36CKKM6d41Uw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406508279-7784816728199814-5869970269466190820-n-726.jpg?width=768&s=7otxDIVhZfEw5tYgznonUw\" alt=\"406508279 7784816728199814 5869970269466190820 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406508279-7784816728199814-5869970269466190820-n-726.jpg?width=260&s=Xjy0cFvbYMdJptlH-vnicA\"></picture>

<figcaption><em>Hội bạn thân MC Thu Hoài, diễn viên Huyền Lizzie tụ tập trong buổi chiều đông.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405271673-6909042859208591-5501111269549946363-n-727.jpg?width=768&s=uT5qaipMozK3pCyv2MZAEw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405271673-6909042859208591-5501111269549946363-n-727.jpg?width=1024&s=fVa57GGGbZROXhESkmyFXQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405271673-6909042859208591-5501111269549946363-n-727.jpg?width=0&s=kPRLL_Xo3mTWBgXrouQNMg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405271673-6909042859208591-5501111269549946363-n-727.jpg?width=768&s=uT5qaipMozK3pCyv2MZAEw\" alt=\"405271673 6909042859208591 5501111269549946363 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405271673-6909042859208591-5501111269549946363-n-727.jpg?width=260&s=vF-f0Q9QS7fB918UoHmcaw\"></picture>

<figcaption><em>Hòa Minzy khoe ảnh đón không khí lạnh tại Hà Nội.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406478634-875174133980285-3067842405312532335-n-728.jpg?width=768&s=F8S0J1XTCl9z18Ur1IBg4A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406478634-875174133980285-3067842405312532335-n-728.jpg?width=1024&s=DMlvJyaAYWiBkltSFxsMUQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406478634-875174133980285-3067842405312532335-n-728.jpg?width=0&s=VRU_5OZgQ0fbVVIFJL3mCg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406478634-875174133980285-3067842405312532335-n-728.jpg?width=768&s=F8S0J1XTCl9z18Ur1IBg4A\" alt=\"406478634 875174133980285 3067842405312532335 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/406478634-875174133980285-3067842405312532335-n-728.jpg?width=260&s=KDP-R43lt8zrl7VSxKruWg\"></picture>

<figcaption><em>MC Khánh Vy khoe dáng tại Hạ Long.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407699117-1403662460229033-112926789079433667-n-729.jpg?width=768&s=IdGB47FqzTBQZXNzdeojiw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407699117-1403662460229033-112926789079433667-n-729.jpg?width=1024&s=SCyLUaXC-L4pqFTrOz-1Hw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407699117-1403662460229033-112926789079433667-n-729.jpg?width=0&s=sk49_znI4IW_kfwV5qzJBw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407699117-1403662460229033-112926789079433667-n-729.jpg?width=768&s=IdGB47FqzTBQZXNzdeojiw\" alt=\"407699117 1403662460229033 112926789079433667 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407699117-1403662460229033-112926789079433667-n-729.jpg?width=260&s=Fx7nHdBHw7mw7mLfWZYLNw\"></picture>

<figcaption><em>Vợ mẫu Tây của thủ môn Bùi Tiến Dũng đẹp khí chất trong bộ đầm thời trang lấp lánh.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407823424-912390953585528-3407608553001953982-n-730.jpg?width=768&s=ziQsNNk9Pembqr9ioXsmKA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407823424-912390953585528-3407608553001953982-n-730.jpg?width=1024&s=CeDDsO9giCJVnOzxW3JOGg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407823424-912390953585528-3407608553001953982-n-730.jpg?width=0&s=vL_HFL_Maw-xUdXS1ExqAA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407823424-912390953585528-3407608553001953982-n-730.jpg?width=768&s=ziQsNNk9Pembqr9ioXsmKA\" alt=\"407823424 912390953585528 3407608553001953982 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/407823424-912390953585528-3407608553001953982-n-730.jpg?width=260&s=E9Qs4XYGNJICsOUyp4cMcg\"></picture>

<figcaption><em>Ca sĩ Bằng Kiều vui vẻ bên các con trai ngày cuối tuần.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405388118-898674291613963-971028081490573374-n-731.jpg?width=768&s=FW4vs41fb_OdxoE-QNHzIA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405388118-898674291613963-971028081490573374-n-731.jpg?width=1024&s=ROujZw-gQzx7Ddqtfw4opA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405388118-898674291613963-971028081490573374-n-731.jpg?width=0&s=NKKVOVskgcaINLh-iK4I4A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405388118-898674291613963-971028081490573374-n-731.jpg?width=768&s=FW4vs41fb_OdxoE-QNHzIA\" alt=\"405388118 898674291613963 971028081490573374 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405388118-898674291613963-971028081490573374-n-731.jpg?width=260&s=5q90s_mCFMhyhIQXD1EhHg\"></picture>

<figcaption><em>Tạo hình điển trai của Hứa Vĩ Văn trong sản phẩm ca nhạc mới.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405388457-7330684866982638-5702778839326903513-n-732.jpg?width=768&s=oAAvggTLl5m-4C0vv_1kvQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405388457-7330684866982638-5702778839326903513-n-732.jpg?width=1024&s=x6q3y42WaosKBzygzZIl-g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405388457-7330684866982638-5702778839326903513-n-732.jpg?width=0&s=fVyi3tDAsBXeV4kNaJ2Rzg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405388457-7330684866982638-5702778839326903513-n-732.jpg?width=768&s=oAAvggTLl5m-4C0vv_1kvQ\" alt=\"405388457 7330684866982638 5702778839326903513 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/405388457-7330684866982638-5702778839326903513-n-732.jpg?width=260&s=EFEkTDtbf_C01FRDoWHnqw\"></picture>

<figcaption><em>Hoa hậu H'Hen Niê hóa trang giống mẹ khi bà 34 tuổi.</em></figcaption>

</figure>

<p><strong>=> Xem thêm những hình ảnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/lang-sao-tag12088883797313845933.html\">làng sao</a> mới nhất trên VietNamNet.</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701594860981\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2222056\"><a href=\"/sao-viet-2-12-chi-trung-ben-ban-gai-lai-van-sam-dat-nha-voi-con-trai-2222056.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chi-trung-hanh-phuc-ben-ban-gai-mc-lai-van-sam-lan-dau-dat-nha-cung-con-trai-724.jpg?width=0&s=WvLzcMvOMKDqZxSYgL_P-w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chi-trung-hanh-phuc-ben-ban-gai-mc-lai-van-sam-lan-dau-dat-nha-cung-con-trai-724.jpg?width=260&s=Njo5iq4kkDsrPkPyGDotqg\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/sao-viet-2-12-chi-trung-ben-ban-gai-lai-van-sam-dat-nha-voi-con-trai-2222056.html\">Chí Trung hạnh phúc bên bạn gái, MC Lại Văn Sâm lần đầu 'dạt nhà' cùng con trai</a><span class=\"summary__content-desc\">NSƯT Chí Trung vui vẻ bên bạn gái kém 18 tuổi khi cả hai có chuyến du lịch Hạ Long. Trong khi đó MC Lại Văn Sâm lần đầu 'dạt nhà' cùng con trai.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/sao-viet-3-12-khong-nhan-ra-hoa-hau-h-hen-nie-lam-truong-tre-trung-o-tuoi-49-2222355.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/khong-nhan-ra-hoa-hau-hhen-nie-lam-truong-tre-trung-o-tuoi-49-721.jpeg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/khong-nhan-ra-hoa-hau-hhen-nie-lam-truong-tre-trung-o-tuoi-49-722.jpeg","updatedDate":"2023-12-03T18:21:38","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"03/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222397","title":"Bức ảnh của hotgirl hào môn Tiên Nguyễn, mẹ Thủy Tiên và con dâu tương lai","description":"Bức hình xuất hiện mới đây của thành viên gia đình quyền lực này ngay lập tức gây chú ý.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/buc-anh-cua-hotgirl-hao-mon-tien-nguyen-thuy-tien-va-con-dau-tuong-lai-2222397.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/buc-anh-cua-hotgirl-hao-mon-tien-nguyenthuy-tien-va-con-dau-tuong-lai-773.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222327","title":"Con trai nuôi cao 1,82m của danh hài Minh Nhí thay đổi ra sao sau 8 năm?","description":"Từ một cậu bé nhút nhát, ngại giao tiếp, Minh Khải - con trai danh hài Minh Nhí gặt hái được nhiều thành tích sau 8 năm theo đuổi nghệ thuật.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/con-trai-nuoi-cao-1-82m-cua-danh-hai-minh-nhi-thay-doi-ra-sao-sau-8-nam-2222327.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/con-trai-nuoi-cao-182m-cua-danh-hai-minh-nhi-thay-doi-ra-sao-sau-8-nam-752.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T18:10:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222360","title":"Shark Bình nhiệt tình tác nghiệp giữa lúc Phương Oanh chụp ảnh cưới","description":"Phương Oanh vừa tung loạt ảnh cô dâu cực xinh đẹp được thực hiện cách đây không lâu. Trong lúc vợ chụp ảnh riêng, Shark Bình nhiệt tình ghi lại hình ảnh nữ diễn viên bằng điện thoại.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/shark-binh-nhiet-tinh-tac-nghiep-giua-luc-phuong-oanh-chup-anh-cuoi-2222360.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/shark-binh-nhiet-tinh-tac-nghiep-giua-luc-phuong-oanh-chup-anh-cuoi-698.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T16:46:57","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222268","title":"Tiệc cưới ở Ninh Bình của diễn viên Phương Lan và chồng kém tuổi","description":"Sau hôn lễ ở TP.HCM, diễn viên Phương Lan và ông xã Phan Đạt tổ chức tiệc báo hỷ tại quê nhà trai ở Kim Sơn (Ninh Bình).","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tiec-cuoi-rieng-tu-cua-dien-vien-phuong-lan-va-chong-kem-tuoi-2222268.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tiec-cuoi-rieng-tu-cua-dien-vien-phuong-lan-va-chong-kem-tuoi-511.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:11:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222064","title":"Cuộc sống của Hoa hậu Ý Nhi sau 1 tháng du học, nhan sắc gây bất ngờ","description":"Một tháng sau khi sang Australia, Hoa hậu Ý Nhi gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống du học trên mạng xã hội.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cuoc-song-cua-hoa-hau-y-nhi-sau-1-thang-du-hoc-nhan-sac-khac-han-khi-dang-quang-2222064.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/cuoc-song-cua-hoa-hau-y-nhi-sau-1-thang-du-hoc-nhan-sac-gay-bat-ngo-740.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T11:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222251","title":"Xót xa nữ diễn viên nổi tiếng qua đời tuổi 37 vì dùng máy sấy tóc","description":"MALAYSIA - Nữ diễn viên nổi tiếng Queenzy Cheng đột ngột qua đời ở tuổi 37 khiến người hâm mộ xót xa.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xot-xa-nu-dien-vien-noi-tieng-qua-doi-tuoi-37-vi-dung-may-say-toc-2222251.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/xot-xa-nu-dien-vien-noi-tieng-qua-doi-tuoi-37-vi-dung-may-say-toc-358.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:42:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222056","title":"Chí Trung hạnh phúc bên bạn gái, MC Lại Văn Sâm lần đầu 'dạt nhà' cùng con trai","description":"NSƯT Chí Trung vui vẻ bên bạn gái kém 18 tuổi khi cả hai có chuyến du lịch Hạ Long. Trong khi đó MC Lại Văn Sâm lần đầu 'dạt nhà' cùng con trai.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-2-12-chi-trung-ben-ban-gai-lai-van-sam-dat-nha-voi-con-trai-2222056.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/chi-trung-hanh-phuc-ben-ban-gai-mc-lai-van-sam-lan-dau-dat-nha-cung-con-trai-724.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T18:47:37","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222009","title":"Đám cưới xa hoa của Quan Sở Diệu gây sốt, vợ kém 11 tuổi đeo 18 chiếc vòng vàng","description":"TRUNG QUỐC - Những hình ảnh trong lễ cưới xa hoa của ca sĩ Quan Sở Diệu cùng người mẫu kém 11 tuổi khiến dân tình không khỏi ngưỡng mộ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-cuoi-xa-hoa-cua-quan-so-dieu-gay-sot-v-kem-11-tuoi-deo-18-chiec-vong-vang-2222009.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/quan-so-dieu-459.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T13:20:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221940","title":"Diễn viên Vân Trang bị chỉ trích vì quảng cáo 'quá lố'","description":"Bài đăng quảng bá cho một loại mỹ phẩm làm trắng da đã biến mất khỏi trang cá nhân của Vân Trang sau khi nhiều khán giả phản ứng gay gắt.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-van-trang-bi-chi-trich-vi-quang-cao-qua-lo-2221940.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dien-vien-van-trang-bi-chi-trich-vi-quang-cao-qua-lo-368.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221784","title":"Vợ kém 17 tuổi mừng Hồ Quang Hiếu lên chức, mong sớm có con","description":"Hơn nửa năm kết hôn, Hồ Quang Hiếu và vợ - người mẫu Tuệ Như đồng hành trong công việc và cuộc sống. Cả hai mong sớm có con để 'vui nhà vui cửa'.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vo-kem-17-tuoi-mung-ho-quang-hieu-len-chuc-mong-som-co-con-2221784.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/vo-kem-17-tuoi-mung-ho-quang-hieu-len-chuc-mong-som-co-con-1534.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T00:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221721","title":"Cuốn 'Take 15: Chú cừu đen'","description":"Diễn viên Đoàn Minh Tài lần đầu tiết lộ về bạn gái kém 16 tuổi - ca sĩ Sunny Đan Ngọc trong cuốn sách \"Take 15: Chú cừu đen\".","displayType":1,"category":{"name":"Sách","detailUrl":"/van-hoa/sach","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/sach","relatedIds":["00087U","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-doan-minh-tai-lan-dau-tiet-lo-ve-ban-gai-ca-si-kem-16-tuoi-2221721.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cuon-take-15-chu-cuu-den-1568.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T00:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221798","title":"Nhóm nhạc bị chỉ trích vì 'chu môi, bắn tim' rất lố tại tang lễ nữ nghệ sĩ trẻ","description":"MALAYSIA - Ba nữ nghệ sĩ tươi cười trong đám tang của ca sĩ, diễn viên Queenzy Cheng nhận phản ứng trái chiều từ dư luận","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhom-nhac-nu-nhan-chi-trich-vi-cuoi-cot-lam-lo-tai-tang-le-cua-queenzy-cheng-2221798.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nhom-nhac-bi-chi-trich-vi-chu-moi-ban-tim-rat-lo-tai-tang-le-nu-nghe-si-tre-1396.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T21:17:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221787","title":"G-Dragon phải nộp phạt 933 tỷ đồng dù âm tính với ma túy?","description":"HÀN QUỐC - G-Dragon có thể sẽ phải đền bù số tiền lên tới 933 tỷ đồng dù anh có kết quả xét nghiệm âm tính với ma túy sau nhiều cuộc kiểm tra.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/g-dragon-phai-nop-phat-933-ty-dong-du-am-tinh-voi-ma-tuy-2221787.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/g-dragon-phai-nop-phat-933-ty-dong-du-am-tinh-voi-ma-tuy-1351.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:51:46","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221799","title":"NSƯT Hương Dung tuổi xế chiều: Được tặng NSND, con cái không ai theo nghề mẹ","description":"NSƯT Hương Dung mới đây đã có mặt trong danh sách một trong 77 nghệ sĩ được trao tặng danh hiệu NSND. Chị đã có rất nhiều cống hiến trước đó để có thành tích này.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-huong-dung-tuoi-xe-chieu-duoc-tang-nsnd-con-cai-khong-ai-theo-nghe-me-2221799.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nsut-huong-dung-tuoi-xe-chieu-duoc-tang-nsnd-con-cai-khong-ai-theo-nghe-me-1344.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:48:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221745","title":"Đỗ Mỹ Linh đẹp đôi bên ông xã, vợ chồng Thanh Lam ngày càng mặn nồng","description":"Đỗ Mỹ Linh tháp tùng sự kiện và bày tỏ sự tự hào trước sự giỏi giang của ông xã Đỗ Vinh Quang.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-1-12-2023-do-my-linh-dep-doi-ben-ong-xa-vo-chong-thanh-lam-man-nong-2221745.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/do-my-linh-dep-doi-ben-ong-xa-vo-chong-thanh-lam-ngay-cang-man-nong-1393.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221706","title":"Bộ Văn hoá có thông báo mới sau vụ NSƯT Đỗ Kỷ 'trượt' danh hiệu NSND","description":"NSƯT Đỗ Kỷ vừa nhận được thông báo mới từ Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) về việc xét tặng danh hiệu NSND của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-van-hoa-co-thong-bao-moi-sau-vu-nsut-do-ky-truot-danh-hieu-nsnd-2221706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/bo-van-hoa-co-thong-bao-moi-sau-vu-nsut-do-ky-truot-danh-hieu-nsnd-978.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221641","title":"Khả Như 'Nhà bà Nữ' váy ngắn nóng bỏng, trẻ hơn nhiều tuổi thật","description":"Khả Như tung bộ ảnh mang đậm sắc màu trẻ trung năng động trước thềm tái xuất màn ảnh rộng với phim điện ảnh 'Trên bàn nhậu dưới bàn mưu'.","displayType":19,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kha-nhu-nha-ba-nu-vay-ngan-nong-bong-tre-hon-nhieu-tuoi-that-2221641.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kha-nhu-nha-ba-nu-vay-ngan-nong-bong-tre-hon-nhieu-tuoi-36-918.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221629","title":"Diễn viên Minh Tiệp được bổ nhiệm Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa","description":"Diễn viên Minh Tiệp vừa được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa từ ngày 1/12/2023.","displayType":1,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"description":"","medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-vien-minh-tiep-duoc-bo-nhiem-pho-giam-doc-truong-quay-co-loa-2221629.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-vien-minh-tiep-duoc-bo-nhiem-pho-giam-doc-truong-quay-co-loa-804.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T14:28:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221392","title":"Siêu mẫu được thưởng 13.000 tỷ vì sinh con trai, khốn đốn vì người yêu vỡ nợ","description":"TRUNG QUỐC - Siêu mẫu Ngô Bội Từ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn sau khi bạn trai đại gia của cô bỏ trốn ra nước ngoài vì phạm tội và nợ nần.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngo-boi-tu-tung-duoc-thuong-13-000-ty-vi-sinh-con-trai-2221392.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/sieu-mau-duoc-thuong-13000-ty-vi-sinh-con-trai-khon-don-vi-nguoi-yeu-vo-no-575.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:56:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221506","title":"Beyonce mặc trang phục thêu chỗ nhạy cảm ra mắt phim, Taylor Swift tới ủng hộ","description":"Taylor Swift tới ủng hộ đàn chị ra mắt bộ phim tài liệu ca nhạc 'Renaissance' vì trước đó Beyonce cũng dự buổi ra mắt phim 'Eras Tour' của đàn em.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/beyonce-mac-trang-phuc-theu-o-cho-nhay-cam-ra-mat-phim-taylor-swift-toi-ung-ho-2221506.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/beyonce-mac-trang-phuc-theu-cho-nhay-cam-ra-mat-phim-taylor-swift-toi-ung-ho-510.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:41:50","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221376","title":"Người mẫu nổi tiếng cùng con gái bị sát hại dã man, nghi phạm là chồng cũ","description":"NGA - Nữ người mẫu Irina Dvizova cùng cô con gái 15 tuổi bị sát hại dã man trong khi cậu con trai đang chưa rõ tung tích.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/irina-dvizova-nguoi-mau-noi-tieng-cung-con-gai-bi-sat-hai-2221376.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/nguoi-mau-noi-tieng-cung-con-gai-bi-sat-hai-da-man-nghi-pham-la-chong-cu-1625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T00:03:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221346","title":"NSƯT Đặng Châu Anh: Nhớ thương Xuân Phương, 'ông mối' của vợ chồng tôi","description":"Giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh nhắc lại kỷ niệm với người bạn học tài hoa bạc mệnh - nhạc sĩ Xuân Phương - trước khi tiễn anh về nơi an nghỉ vĩnh hằng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giang-vien-dang-chau-anh-nho-thuong-xuan-phuong-ong-moi-cua-vo-chong-toi-2221346.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/giang-vien-dang-chau-anh-nho-thuong-xuan-phuong-ong-moi-cua-vo-chong-toi-1467.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221310","title":"Thanh Bùi: Tôi đang rất ổn, có gì đâu","description":"Ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi xuất hiện tại một sự kiện chiều 30/11, nhận nhiều câu hỏi về gia đình vợ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-bui-toi-dang-rat-on-co-gi-dau-2221310.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thanh-bui-neu-lien-quan-gia-dinh-vo-lam-sao-toi-van-ngoi-day-1383.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T20:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221198","title":"Hà Thanh Xuân mong sống vui, Quang Lê điển trai sau khi giảm 12kg","description":"Sau biến cố tình cảm, Hà Thanh Xuân lấy lại tinh thần, tự nhủ sống vui, không nghĩ ngợi.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-30-11-2023-ha-thanh-xuan-mong-song-vui-quang-le-dien-trai-giam-12kg-2221198.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ha-thanh-xuan-mong-song-vui-quang-le-dien-trai-sau-khi-giam-12kg-1148.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T18:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220973","title":"Thực hư chuyện cụ bà hơn 70 tuổi vẫn quyết tâm thi Miss Universe","description":"MEXICO - Cụ bà trong lời đồn dự thi Miss Universe Ecuador 2024 là người Mexico có tên Emilia Andrade và chỉ chiến thắng cuộc thi Nữ hoàng Thời đại Hoàng kim (Reina de la Edad de Oro) 2022.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuc-hu-ve-cu-ba-hon-70-tuoi-quyet-tam-thi-miss-universe-2220973.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thuc-hu-chuyen-cu-ba-hon-70-tuoi-van-quyet-tam-thi-miss-universe-786.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T13:01:59","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

