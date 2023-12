{"article":{"id":"2224718","title":"Hoa hậu Diễm Hương xinh ở trời Tây, Phan Hiển rửa bát giúp vợ","description":"Hoa hậu Diễm Hương chăm chỉ chăm sóc bản thân, dưỡng da đều đặn để tươi tắn mỗi ngày tại trời Tây.","contentObject":"<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/406856140-7229933647031350-8740718975230785452-n-1-947.jpg?width=768&s=xt8ZLn2yszcxWBGs_sa-iQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/406856140-7229933647031350-8740718975230785452-n-1-947.jpg?width=1024&s=j4yfQdxXRlPSLL86ZrVgcg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/406856140-7229933647031350-8740718975230785452-n-1-947.jpg?width=0&s=_vjeC5JoOIGhxXVRTnGZrQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/406856140-7229933647031350-8740718975230785452-n-1-947.jpg?width=768&s=xt8ZLn2yszcxWBGs_sa-iQ\" alt=\"406856140-7229933647031350-8740718975230785452-n-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/406856140-7229933647031350-8740718975230785452-n-1-947.jpg?width=260&s=iO6x8kdIlMgKplvm7Ar9PA\"></picture>

<figcaption><em>Tin <a href=\"https://vietnamnet.vn/giai-tri/the-gioi-sao\">sao Việt</a> 8/12: \"Ở nơi xa lạ, không ai chăm, còn chưa biết ai tốt ai thương thì mình phải thương mình, phải chăm mình\", Hoa hậu Diễm Hương viết.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408224317-916706053147560-3915924707205991210-n-948.jpg?width=768&s=p3mriqvRbTKRYJnzcLCXlw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408224317-916706053147560-3915924707205991210-n-948.jpg?width=1024&s=MCS8rVPswSun4OkUorK18g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408224317-916706053147560-3915924707205991210-n-948.jpg?width=0&s=aTKD2jPnbSUNFWh4wpnlGg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408224317-916706053147560-3915924707205991210-n-948.jpg?width=768&s=p3mriqvRbTKRYJnzcLCXlw\" alt=\"408224317 916706053147560 3915924707205991210 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408224317-916706053147560-3915924707205991210-n-948.jpg?width=260&s=vG1-FsVHhNsrTAgzhD7TEw\"></picture>

<figcaption><em>Phan Hiển vui vẻ rửa bát, chén phụ vợ việc nhà.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408438259-6778044955614790-75873204135214968-n-949.jpg?width=768&s=m0z8CKvGQHY9j5rM7Mw5Ig\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408438259-6778044955614790-75873204135214968-n-949.jpg?width=1024&s=B89SqpKsBV9Gd2tJ8wWn4Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408438259-6778044955614790-75873204135214968-n-949.jpg?width=0&s=PbiPS_VDpOMsCu-nRzVw2g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408438259-6778044955614790-75873204135214968-n-949.jpg?width=768&s=m0z8CKvGQHY9j5rM7Mw5Ig\" alt=\"408438259 6778044955614790 75873204135214968 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408438259-6778044955614790-75873204135214968-n-949.jpg?width=260&s=fuN7MEzBwuw8K5wn7w5Y6A\"></picture>

<figcaption><em>Tóc Tiên mong Sài Gòn có mùa đông.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408130752-10227990595424139-8300758864240606095-n-950.jpg?width=768&s=1S1LbMOMegH1OtM6ZfcaeQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408130752-10227990595424139-8300758864240606095-n-950.jpg?width=1024&s=BgAeG5FoMPlWOsf2bZKLEg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408130752-10227990595424139-8300758864240606095-n-950.jpg?width=0&s=tSbWIONafykYh2CrHhmR0g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408130752-10227990595424139-8300758864240606095-n-950.jpg?width=768&s=1S1LbMOMegH1OtM6ZfcaeQ\" alt=\"408130752 10227990595424139 8300758864240606095 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408130752-10227990595424139-8300758864240606095-n-950.jpg?width=260&s=n3mZdQZu3cQob13hokxgEg\"></picture>

<figcaption><em>Vân Hugo và chồng trốn con đi hẹn hò.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/406746078-10163023710541978-3199645394776400037-n-951.jpg?width=768&s=SpElj0CatIsnrQSTqdu7dw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/406746078-10163023710541978-3199645394776400037-n-951.jpg?width=1024&s=jDoZ10Yx2J9H9wc_aJmQcg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/406746078-10163023710541978-3199645394776400037-n-951.jpg?width=0&s=U_gjVfwuJlBQjB85oUFSmg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/406746078-10163023710541978-3199645394776400037-n-951.jpg?width=768&s=SpElj0CatIsnrQSTqdu7dw\" alt=\"406746078 10163023710541978 3199645394776400037 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/406746078-10163023710541978-3199645394776400037-n-951.jpg?width=260&s=KjtYWgHtZmfiJ1OTKKvBqg\"></picture>

<figcaption><em>\"Ở bên một người, nếu năng lượng người ấy trao cho bạn có thể khiến bạn ngày ngày vui vẻ thức giấc, tối tối yên tâm đi ngủ, làm bất cứ việc gì cũng tràn đầy động lực, ngập tràn mong đợi với tương lai, vậy chắc chắn đã gặp đúng người\", MC Mai Ngọc viết.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408455933-3674624319444602-2185383277277570516-n-952.jpg?width=768&s=lFLBRlcZt5sG1-_7Slewug\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408455933-3674624319444602-2185383277277570516-n-952.jpg?width=1024&s=kAWYCqBVghNM9l82snIDhw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408455933-3674624319444602-2185383277277570516-n-952.jpg?width=0&s=UgAapIKahtdf_1Ck70JI2w\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408455933-3674624319444602-2185383277277570516-n-952.jpg?width=768&s=lFLBRlcZt5sG1-_7Slewug\" alt=\"408455933 3674624319444602 2185383277277570516 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408455933-3674624319444602-2185383277277570516-n-952.jpg?width=260&s=0J9WNnF93aGmxezic5YQsw\"></picture>

<figcaption><em>\"Một tấm ảnh khá xinh nhưng hậu trường của nó thì không như vậy\", siêu mẫu Võ Hoàng Yến chia sẻ.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/409173636-6745256452253832-1275407659171108061-n-953.jpg?width=768&s=7Y92xSjFcxx0a9D2SSj1bg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/409173636-6745256452253832-1275407659171108061-n-953.jpg?width=1024&s=dQOI9nj7eeQsHVkrAqDKbQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/409173636-6745256452253832-1275407659171108061-n-953.jpg?width=0&s=70FEzuvX4ssCILHHdAYh9A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/409173636-6745256452253832-1275407659171108061-n-953.jpg?width=768&s=7Y92xSjFcxx0a9D2SSj1bg\" alt=\"409173636-6745256452253832-1275407659171108061-n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/409173636-6745256452253832-1275407659171108061-n-953.jpg?width=260&s=RP0NRF6rI1PBFtQHesHWvQ\"></picture>

<figcaption><em>Diễn viên Kim Oanh xinh tươi trong chuyến công tác tại Trung Quốc.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/409160023-3309936572485822-5333751668318164693-n-954.jpg?width=768&s=PHQsyECK8n7mfQ3zvU1NSA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/409160023-3309936572485822-5333751668318164693-n-954.jpg?width=1024&s=D3M3-oH_iCURNH-qh-EsEw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/409160023-3309936572485822-5333751668318164693-n-954.jpg?width=0&s=vyxKHzut6D9hTZntmc1QZQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/409160023-3309936572485822-5333751668318164693-n-954.jpg?width=768&s=PHQsyECK8n7mfQ3zvU1NSA\" alt=\"409160023 3309936572485822 5333751668318164693 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/409160023-3309936572485822-5333751668318164693-n-954.jpg?width=260&s=P4laFm7Ol50SP3kQkZ3U3Q\"></picture>

<figcaption><em>MC Bạch Dương xinh tươi trong nắng.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/407999152-1194220144886978-1360977970118504726-n-955.jpg?width=768&s=DdJR7swhVhU3gurfwvm2KA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/407999152-1194220144886978-1360977970118504726-n-955.jpg?width=1024&s=NWtPhFpN3nevT1N91v85Xw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/407999152-1194220144886978-1360977970118504726-n-955.jpg?width=0&s=RnWjzUtIjnocLGPvTW4E_g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/407999152-1194220144886978-1360977970118504726-n-955.jpg?width=768&s=DdJR7swhVhU3gurfwvm2KA\" alt=\"407999152 1194220144886978 1360977970118504726 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/407999152-1194220144886978-1360977970118504726-n-955.jpg?width=260&s=A-QjP149ZHpRMAp-K2EpOw\"></picture>

<figcaption><em>Doãn Quốc Đam chụp hình kỷ niệm tại Bình Thuận.</em></figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408685155-7790168044333283-8777134499757970593-n-956.jpg?width=768&s=y1Q7x8bihCGRmbU8Rcdxpg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408685155-7790168044333283-8777134499757970593-n-956.jpg?width=1024&s=nWuAIQ7IsWFF5Nv6Gd1nSQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408685155-7790168044333283-8777134499757970593-n-956.jpg?width=0&s=avJ1xitZE7WtyEqc7Rw7vg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408685155-7790168044333283-8777134499757970593-n-956.jpg?width=768&s=y1Q7x8bihCGRmbU8Rcdxpg\" alt=\"408685155 7790168044333283 8777134499757970593 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/408685155-7790168044333283-8777134499757970593-n-956.jpg?width=260&s=FkgIHaRzejth34ST6nIykA\"></picture>

<figcaption><em>Bộ 3 giám khảo quyền lực của The New Mentor Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang đọ sắc tại sự kiện.</em></figcaption>

</figure>

<p><strong>=> Xem thêm những hình ảnh <a href=\"https://vietnamnet.vn/lang-sao-tag12088883797313845933.html\">làng sao</a> mới nhất trên VietNamNet.</strong></p>

<p><strong>Thu Nhi</strong></p>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1702030701810\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2224253\"><a href=\"/sao-viet-7-12-btv-hoai-anh-ban-ron-van-cuon-hut-mai-ngoc-xinh-tuoi-len-song-2224253.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/btv-hoai-anh-ban-ron-van-cuon-hut-mc-mai-ngoc-vtv-xinh-tuoi-len-song-1197.jpg?width=0&s=CWbFoCEnTaXJmXUOiGQefg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/btv-hoai-anh-ban-ron-van-cuon-hut-mc-mai-ngoc-vtv-xinh-tuoi-len-song-1197.jpg?width=260&s=ot59uV9T6vvXT-gjEqCkQw\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/sao-viet-7-12-btv-hoai-anh-ban-ron-van-cuon-hut-mai-ngoc-xinh-tuoi-len-song-2224253.html\">BTV Hoài Anh bận rộn vẫn cuốn hút, MC Mai Ngọc VTV xinh tươi lên sóng</a><span class=\"summary__content-desc\">BTV Mai Ngọc VTV diện đồ đỏ lên sóng chào đón mùa Noel trong khi đàn chị Hoài Anh bận rộn chạy deadline vẫn xinh đẹp.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/sao-viet-8-12-hoa-hau-diem-huong-xinh-o-troi-tay-phan-hien-rua-chen-giup-vo-2224718.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hoa-hau-diem-huong-xinh-o-troi-tay-phan-hien-rua-bat-giup-vo-945.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hoa-hau-diem-huong-xinh-o-troi-tay-phan-hien-rua-bat-giup-vo-946.jpg","updatedDate":"2023-12-08T17:56:08","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"08/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224575","title":"Á vương Quốc Trí được bố mẹ đón khi trở về từ Brazil","description":"Á vương Du lịch Thế giới 2023 Nguyễn Quốc Trí đã đáp chuyến bay trở về Việt Nam sau chiến thắng trong cuộc thi diễn ra tại Brazil.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/a-vuong-quoc-tri-duoc-bo-me-don-khi-tro-ve-tu-brazil-2224575.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/avavav988-1036.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T18:44:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224739","title":"Quách Thành Danh và vợ kém 8 tuổi làm đám cưới tại biệt thự 35 tỷ đồng","description":"Ca sĩ Quách Thành Danh và vợ sẽ tổ chức đám cưới tại TPHCM sau nhiều lần trì hoãn. Cặp đôi đã gắn bó bên nhau 12 năm và có 5 người con.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quach-thanh-danh-va-vo-kem-8-tuoi-lam-dam-cuoi-tai-biet-thu-35-ty-dong-2224739.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/quach-thanh-danh-va-vo-kem-8-tuoi-lam-dam-cuoi-tai-biet-thu-35-ty-dong-977.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T18:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224738","title":"Phương Mỹ Chi lên tiếng khi vướng tin đồn lộ clip nhạy cảm","description":"Phương Mỹ Chi chính thức phản hồi khi mạng xã hội xôn xao về clip nhạy cảm bị nghi của nữ ca sĩ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phuong-my-chi-noi-gi-khi-vuong-tin-don-lo-clip-nhay-cam-2224738.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/phuong-my-chi-noi-gi-khi-vuong-tin-don-lo-clip-nhay-cam-973.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T18:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224688","title":"Thang Duy lên tiếng về thông tin rạn nứt hôn nhân với chồng đạo diễn","description":"TRUNG QUỐC - Rộ tin diễn viên Thang Duy gặp trục trặc trong hôn nhân với chồng đạo diễn Hàn Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thang-duy-len-tieng-dau-hieu-ran-nut-hon-nhan-voi-chong-dao-dien-2224688.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/thang-duy-len-tieng-ve-thong-tin-ran-nut-hon-nhan-voi-chong-dao-dien-860.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:46:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224544","title":"Người đẹp cực sexy có con năm 16 tuổi đoạt Hoa hậu Venezuela 2023","description":"Hoa hậu Venezuela 2023 Ileana Márquez chính thức lộ diện với vóc dáng nóng bỏng và 3 vòng săn chắc dù có con năm 16 tuổi.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-me-nong-bong-co-con-nam-16-tuoi-dang-quang-hoa-hau-venezuela-2023-2224544.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ba-me-nong-bong-co-con-nam-16-tuoi-dang-quang-hoa-hau-venezuela-2023-552.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:42:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224470","title":"Dùng sen đá làm áo, Sĩ Thanh táo bạo khoe body đón tuổi 37","description":"Với tone màu hồng chủ đạo, Sĩ Thanh dùng sen đá làm áo khoe trọn đường cong quyến rũ trong bộ ảnh mới.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dung-sen-da-lam-ao-si-thanh-tao-bao-khoe-body-don-tuoi-37-2224470.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/dung-sen-da-lam-ao-si-thanh-tao-bao-khoe-body-don-tuoi-37-505.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:11:22","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222510","title":"Hoàng Hà 'Chúng ta của 8 năm sau': Tôi chỉ có 1 người yêu cũ","description":"Diễn viên Hoàng Hà tự nhận mình là người kỹ tính và mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cô nói mình không yêu nhiều và thuộc tuýp người rất gìn giữ chuyện cá nhân.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoang-ha-chung-ta-cua-8-nam-sau-toi-chi-co-1-nguoi-yeu-cu-2222510.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/hoang-ha-chung-ta-cua-8-nam-sau-toi-chi-co-1-nguoi-yeu-cu-388.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:28:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224124","title":"Hai diễn viên quen mặt trên phim giờ vàng VTV được phong danh hiệu NSƯT","description":"Việt Anh và Quách Thu Phương là 2 trong số nhiều diễn viên quen mặt trong các phim giờ vàng VTV vừa được nhà nước phong danh hiệu NSƯT.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-dien-vien-quen-mat-tren-phim-gio-vang-vtv-vua-tro-thanh-nsut-2224124.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/hai-dien-vien-quen-mat-tren-phim-gio-vang-vtv-vua-nhan-danh-hieu-nsut-1214.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:45:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224253","title":"BTV Hoài Anh bận rộn vẫn cuốn hút, MC Mai Ngọc VTV xinh tươi lên sóng","description":"BTV Mai Ngọc VTV diện đồ đỏ lên sóng chào đón mùa Noel trong khi đàn chị Hoài Anh bận rộn chạy deadline vẫn xinh đẹp.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-7-12-2023-btv-hoai-anh-ban-ron-van-cuon-hut-mc-mai-ngoc-xinh-tuoi-2224253.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/btv-hoai-anh-ban-ron-van-cuon-hut-mc-mai-ngoc-vtv-xinh-tuoi-len-song-1197.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:42:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224223","title":"Nhan sắc hoa hậu '2 nhiệm kỳ' Phan Kim Oanh","description":"Trong bộ ảnh mới, 'Hoa hậu 2 nhiệm kỳ' Phan Kim Oanh khoe nhan sắc rạng rõ sau khi giảm cân.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-sac-hoa-hau-2-nhiem-ky-phan-kim-oanh-2224223.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nhan-sac-hoa-hau-2-nhiem-ky-phan-kim-oanh-1185.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224262","title":"Puka và Gin Tuấn Kiệt ngọt ngào hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc","description":"Trên trang cá nhân, Puka và Gin Tuấn Kiệt đăng ảnh đi tuần trăng mật tại Hàn Quốc. Cặp đôi đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng đầu tiên sau đám cưới cổ tích.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/puka-va-gin-tuan-kiet-ngot-ngao-huong-tuan-trang-mat-o-han-quoc-2224262.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/puka-va-gin-tuan-kiet-ngot-ngao-huong-tuan-trang-mat-o-han-quoc-1142.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:14:59","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223832","title":"Doãn Hải My hạnh phúc khi đi trăng mật với Đoàn Văn Hậu ở nước ngoài","description":"Sau đám cưới hôm 26/11 tại Hà Nội, người đẹp Doãn Hải My và cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã có tuần trăng mật ngọt ngào tại Singapore.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doan-hai-my-hanh-phuc-khi-di-trang-mat-voi-doan-van-hau-o-nuoc-ngoai-2223832.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/doan-hai-my-hanh-phuc-khi-di-trang-mat-voi-doan-van-hau-o-nuoc-ngoai-1584.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223678","title":"NSƯT Đức Hải 62 tuổi thu nhập trăm triệu/tháng, sống an nhàn bên vợ và 4 con","description":"Không đi diễn, NSƯT Đức Hải nói vẫn sống thoải mái nhờ cho thuê các bất động sản tại TP.HCM và Hà Nội. Ở tuổi 62, anh muốn dành trọn thời gian cho gia đình và vợ con.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-duc-hai-u60-thu-nhap-tram-trieu-thang-song-an-nhan-ben-vo-va-4-con-2223678.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nsut-duc-hai-u60-thu-nhap-tram-trieuthang-song-an-nhan-ben-vo-va-4-con-975.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223631","title":"Nữ nghệ sĩ cải lương trẻ nhất được phong tặng NSND là ai?","description":"Quế Trân - nữ nghệ sĩ duyên dáng, tài sắc của sân khấu cải lương miền Nam vừa có tên trong danh sách phong tặng NSND.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-nghe-si-cai-luong-tre-nhat-duoc-phong-tang-nsnd-la-ai-2223631.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nu-nghe-si-cai-luong-tre-nhat-duoc-phong-tang-nsnd-la-ai-1041.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:02:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223826","title":"NSƯT Kim Tử Long bức xúc vì bị dọa đánh khi hát hội chợ","description":"NSƯT Kim Tử Long bức xúc khi bị một người đàn ông mạo danh là cán bộ Sở Thông tin & Truyền thông, chửi bới và dọa đánh anh ngay trên sân khấu.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-kim-tu-long-buc-xuc-vi-bi-doa-danh-khi-hat-hoi-cho-2223826.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nsut-kim-tu-long-bi-doa-danh-khi-hat-hoi-cho-1187.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T18:45:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223803","title":"Lý Nhã Kỳ gợi cảm trước biển, Mỹ Tâm trẻ đẹp không ngờ","description":"Diễn viên Lý Nhã kỳ diện đầm cúp ngực khoe vòng 1 lấp ló sexy trước biển. Mỹ Tâm đăng ảnh tập hát mà trẻ đẹp không ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-6-12-2023-ly-nha-ky-goi-cam-truoc-bien-my-tam-tre-dep-khong-ngo-2223803.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ly-nha-ky-goi-cam-truoc-bien-my-tam-tre-dep-khong-ngo-1153.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T18:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223547","title":"Taylor Swift là nhân vật hấp dẫn nhất thế giới năm 2023","description":"Taylor Swift được PEOPLE xếp ở vị trí đầu trong danh sách những nhân vật hấp dẫn nhất năm 2023 nhờ thành công ngoài sức tưởng tượng của Eras Tour và bộ phim tài liệu ca nhạc cùng tên.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/taylor-swift-la-nhan-vat-hap-dan-nhat-the-gioi-nam-2023-2223547.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/taylor-swift-la-nhan-vat-hap-dan-nhat-the-gioi-nam-2023-773.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:59:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223705","title":"Siêu mẫu Võ Hoàng Yến cầu hôn bạn trai, trữ đông trứng ở Thái Lan","description":"Võ Hoàng Yến cầu hôn bạn trai Việt kiều tại Thái Lan, lên kế hoạch có con sau khi quyết định trữ đông trứng.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sieu-mau-vo-hoang-yen-cau-hon-ban-trai-tru-dong-trung-o-thai-lan-2223705.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/sieu-mau-vo-hoang-yen-cau-hon-ban-trai-tru-dong-trung-o-thai-lan-755.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T14:56:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223370","title":"Tấn Minh - Thu Huyền, cặp vợ chồng hiếm hoi sắp được phong NSND","description":"NSƯT Tấn Minh được tặng danh hiệu NSND đợt 2 trong khi vợ anh là NSƯT Thu Huyền có tên trong danh sách đợt 1.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tan-minh-thu-huyen-cap-vo-chong-duy-nhat-sap-duoc-phong-nsnd-2223370.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/tan-minh-thu-huyen-cap-vo-chong-hiem-hoi-sap-duoc-phong-nsnd-1476.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221717","title":"Quốc Trường 'Về nhà đi con': Độc thân, không có gia đình là một phước báu","description":"Diễn viên Quốc Trường nói: \"Độc thân, không có gia đình là một phước báu nhưng với góc nhìn của con người trong xã hội này không có gia đình là điều kém phước. Tôi dùng cả hai thế giới quan đó để sống nên dù thế nào cũng thấy vui\".","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quoc-truong-ve-nha-di-con-doc-than-khong-co-gia-dinh-la-mot-phuoc-bau-2221717.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/quoc-truong-ve-nha-di-con-doc-than-khong-co-gia-dinh-la-mot-phuoc-bau-1175.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:34:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223145","title":"Ba nghệ sĩ là công an sắp được phong danh hiệu NSND","description":"NSƯT Vũ Hồng Tuấn, Hương Dung, Khương Đức Thuận là 3 gương mặt nổi bật trong ngành công an được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ba-nghe-si-la-cong-an-duoc-phong-danh-hieu-nsnd-2223145.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/ba-nghe-si-la-cong-an-sap-duoc-phong-danh-hieu-nsnd-1045.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T05:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223417","title":"Người mẫu đẹp trai nhất nước Ý giải nghệ để làm cha xứ ở tuổi 21","description":"ITALIA - Thông tin nam người mẫu đẹp trai nhất nước Ý Edoardo Santini giải nghệ để đi làm cha xứ khiến cộng đồng mạng bất ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/edoardo-santini-nguoi-mau-dep-trai-nhat-nuoc-y-tuyen-bo-giai-nghe-de-lam-cha-xu-2223417.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nguoi-mau-dep-trai-nhat-nuoc-y-giai-nghe-de-lam-cha-xu-o-tuoi-21-1262.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T21:11:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223352","title":"Mai Phương Thúy đẹp xứng danh 'đại mỹ nhân', Lý Hùng đi Mỹ","description":"Dù ít tham gia hoạt động giải trí, Hoa hậu Mai Phương Thúy vẫn luôn được người hâm mộ khen xinh đẹp xứng tầm \"đại mỹ nhân\".","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sao-viet-5-12-2023-mai-phuong-thuy-dep-xung-danh-dai-my-nhan-ly-hung-di-my-2223352.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/mai-phuong-thuy-dep-xung-danh-dai-my-nhan-ly-hung-di-my-1135.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T18:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223336","title":"Ca sĩ Thanh Lam, Mai Hoa được phong tặng NSND","description":"Thanh Lam, Mai Phương (Mai Hoa) là 2 cái tên quen thuộc được khán giả yêu mến có mặt trong danh sách đợt 2 lần xét tặng danh hiệu NSND thứ 10.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thanh-lam-mai-hoa-duoc-phong-tang-nsnd-2223336.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/thanh-lam-mai-hoa-duoc-phong-tang-nsnd-1063.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T17:36:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223301","title":"Nghệ sĩ Quang Tèo trượt danh hiệu NSND","description":"Một ủy viên Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu NSND chia sẻ với VietNamNet, NSƯT Quang Tèo thiếu 1 phiếu bầu nên \"trượt\" xét tặng danh hiệu NSND.","displayType":1,"category":{"name":"Thế giới sao","detailUrl":"/giai-tri/the-gioi-sao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/the-gioi-sao","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-teo-truot-danh-hieu-nsnd-2223301.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/nghe-si-quang-teo-truot-danh-hieu-nsnd-958.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-05T16:31:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa