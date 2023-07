Đây là giải đua xe địa hình chuyên nghiệp lần đầu tiên diễn ra ở Miền Trung- Tây Nguyên do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn tổ chức. Tổng giám đốc công ty này cũng vốn là một tay đua xe địa hình.

Chiều nay, 18/7, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban tổ chức Giải đua đã tổ chức họp báo công bố thông tin về giải.

Ban tổ chức đang test đường đua

Theo đó, giải có 80 đội đua đăng ký, trong đó, nhiều đội đua quốc tế đến từ các nước như Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Australia, Ukraine tham gia.

Đặc biệt, giải quy tụ những đội đua xe địa hình hàng đầu của Việt Nam đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành trong nước.

Những tay đua nổi tiếng của Việt Nam sẽ góp mặt như Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar- Giám đốc, Trưởng ban tổ chức Giải đua Knock out the King - giải đua đối kháng tốc độ cao nhất Việt Nam); Vũ Đỗ Hiếu, 2 lần vô địch giải RFC châu Á (giải đua địa hình khắc nghiệt nhất châu Á); Nguyễn Hoàng Giang, vô địch giải HTV challenge TP Hồ Chí Minh; Lee Johun, vô địch giải Việt Nam offroad Cup Hà Nội; Some phon, Chủ tịch Lào offroad; Leo Vũ, nhà vô địch của nhiều giải đua xe địa hình ở Việt Nam...

Một đoạn đường đua dưới khu vực suối

Giải đua được phân thành 3 hạng bao gồm: hạng nguyên bản, hạng nâng cấp và hạng chuyên nghiệp.

Đường đua được thiết kế bởi hai chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế đường đua đến từ Australia và Malaysia.

Các thành viên trong ban tổ chức phải làm việc cật lực, ăn ngủ tại hiện trường để hoàn thành đường đua

Tổng trị giá giải thưởng cho toàn bộ các hạng đua dự kiến khoảng trên dưới 1 tỉ đồng.

Trao đổi với VietNamNet, ông Phan Đức, Chủ tịch Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Rubi Đại Ngàn, cho biết, xuất phát là một tay đua địa hình nên bản thân rất mong muốn khu vực Miền Trung- Tây Nguyên cũng có giải đua chính thức để tạo phong trào đua xe đồng đều trên cả nước.

"Thông qua sự kiện này, ngoài yếu tố tổ chức một giải đua chuyên nghiệp, chúng tôi mong muốn góp phần quảng bá, phát triển du lịch địa phương, đặc biệt là huyện Buôn Đôn", ông Đức chia sẻ.

Giải đua xe địa hình “Thử thách vượt đại ngàn - Buôn Đôn 2023” sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 16/8/2023 tại khu vực Hồ Thác Vàng, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.