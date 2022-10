Chuyên gia thiết kế đường đua xe địa hình lên tiếng vụ Ford Ranger lộn nhào nát đầu

Chiều nay, 3/10 trao đổi với PV VietNamNet, anh Hoàng Kiên Định, chuyên gia đua xe, người thiết kế chính các bài thi của giải đua xe địa hình Nha Trang Offroad Challenge 2022 đã chia sẻ một số thông tin có thể hé lộ nguyên nhân sự cố tai nạn nát đầu của chiếc Ford Ranger đang gây ồn ào trên mạng xã hội.

Sau khi xe bị tai nạn, anh đã trực tiếp có mặt ở hiện trường và phát hiện một chi tiết bất thường liên quan đến chiếc Ford Ranger của đội đua Raptor Bình Dương.

“Tôi quan sát thấy Rotuyn bên phải đầu xe đã bị gẫy. Đây có thể là trong quá trình xe chạy, dẫn đến mất lái, xe mới cắm đầu xuống đụn cát và lộn nhào nhiều vòng”, anh Định nói.

Rotuyn là bộ phận có vai trò làm cầu nối giữa các hệ thống treo, khung gầm và hệ thống đánh lái, truyền động của ô tô. Với dòng bán tải hay SUV địa hình, bộ phận này rất quan trọng vì thường xuyên chịu lực tác động khi xe vượt địa hình khó.

Ảnh chụp cho thấy Rotuyn bên phải bánh trước bị gãy. Ảnh: Hoàng Kiên Định

Tương ứng với phán đoán của anh Định, một đoạn video từ người xem quay lại tình huống tai nạn, ở góc quan sát trực diện có thể thấy cụm bánh bên phải sau khi xe bay lên rồi hạ bánh đã rời ra khỏi trục, sau đó xe mất thăng bằng và lăn nhiều vòng.

Xem video:

Liên quan đến kỹ năng người lái trong tình huống tai nạn trên, anh Định cho biết để chạy đường cát trong một bài đua thì kiểm soát tốc độ là mấu chốt thành bại, do đó cũng không loại trừ tai nạn cũng đến từ đây.

Anh Định nói: “Đường đua dài khoảng 1,8 km, được thiết kế khống chế tốc độ tối đa chỉ được 80 km/h. Bài thi còn yêu cầu xe đua không chỉ chạy thẳng mà sẽ có điểm quay vòng tròn quanh cột, tổng cộng 5 vòng nên khi gần về đích như vị trí xe tai nạn tốc độ sẽ chỉ khoảng 60, 70 km/h. Rất khó lật xe. Thậm chí đã có xe đua bị loại vì để bánh xe lún cát.”

Đồng thời anh Định chia sẻ để làm bài thi này, anh và nhóm thiết kế đã phải chạy thử, có lúc đạt tốc độ trên 100 km/h nhưng vẫn an toàn. Ngay trong ngày thi đấu, có 32 đội thi thì chỉ có một đội gặp tai nạn thì khó có thể nói do bài thi kém an toàn.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 2/10 chiếc xe tải Ford Ranger thuộc đội đua Bình Dương đang chạy với tốc độ cao trên bãi biển trong khuôn khổ giải đua xe địa hình Nha Trang Offroad Challenge 2022 ở xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, thì tự gây tai nạn. Lái xe và lái phụ sau đó thoát ra ngoài an toàn và không gặp thương tích nào.

Chiếc xe tai nạn thuộc đội đua Raptor Bình Dương đến từ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Mạnh Toàn

Sau khi xảy ra tai nạn, Ban tổ chức giải cũng phối hợp với các thành viên Hội xe bán tải Khánh Hòa gặp, hỗ trợ đội thi tỉnh Bình Dương sau cuộc đua số tiền 60 triệu đồng. Tuy nhiên, một ngày sau vụ tai nạn, đã xuất hiện một số ý kiến phàn nàn Ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp, không quan tâm đến an toàn của tài xế gặp tai nạn.

Giải đua xe địa hình Nha Trang Offroad Challenge lần đầu được tổ chức, diễn ra trong 2 ngày từ 1/10 đến 2/10/2022 tại huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!