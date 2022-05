Sắp giải thể 3 trường cao đẳng công an nhân dân

Thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Bộ Công an và Bộ GD-ĐT chiều ngày 19/5.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Công an cho biết thực hiện đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường công an nhân dân, hệ thống các trường công an nhân dân đã được sắp xếp, tổ chức lại từ 19 trường thành 12 trường. Theo lộ trình, năm 2022 sẽ giải thể 3 trường cao đẳng công an nhân dân và thành lập 3 trường trung cấp công an nhân dân.

Với công tác tuyển sinh đại học chính quy, hiện Bộ Công an đã có những điều chỉnh để nâng cao chất lượng tuyển sinh, như tăng điều kiện tiêu chuẩn về học lực đối với thí sinh dự tuyển; ban hành chỉ tiêu tuyển sinh cho từng vùng, từng địa bàn, tăng thêm phương thức tuyển sinh để có thể tuyển thí sinh có năng lực ngoại ngữ tốt.

Bộ Công an cũng đang tập trung triển khai Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân giai đoạn 2022 - 2025, Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong công an nhân dân.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ và Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn (ảnh: moet)

Về chương trình đào tạo, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 7712/QĐ-BCA-X02 ban hành danh mục ngành, chuyên ngành đào tạo trong công an nhân dân. Các các trường công an nhân dân đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đào tạo theo danh mục ngành, chuyên ngành mới từ năm học 2022-2023…

Thời gian tới, công tác giáo dục - đào tạo của lực lượng Công an nhân dân tập sẽ trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có xây dựng, thực hiện các đề án, dự án phát triển giáo dục, đào tạo và hoàn thiện văn bản quản lý về giáo dục, đào tạo; công tác tuyển sinh và thực hiện kế hoạch chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng; quản lý nội dung, chương trình đào tạo; biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và nghiên cứu khoa học; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; công tác khảo thí, kiểm định và đảm bảo chất lượng đào tạo; công tác đối ngoại và hợp tác đào tạo, bồi dưỡng….

Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, cho rằng hệ thống các trường công an nhân dân ngoài đặc thù riêng cũng có những điểm chung. Do vậy, các trường cần quan tâm hơn nữa trong đổi mới quản trị trường học, phương pháp nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập để hoà chung với đổi mới giáo dục đại học nói chung.

Các trường cũng cần tính đến phối hợp để phát triển nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng phổ biến những vấn đề liên quan an ninh phi truyền thống, đồng thời có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các trường Công an nhân dân tăng cường hợp tác với các trường bên ngoài, thúc đẩy nghiên cứu phát triển...

PV