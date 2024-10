“Trái ngọt” FSEL đã đến mùa gặt hái

Năm 2020, với mong muốn gói toàn bộ trung tâm tiếng Anh 5 sao lên trên nền tảng online, Atlantic đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển FSEL, nền tảng học tiếng Anh trực tuyến nhằm mang đến cho học sinh cơ hội tiếp cận tiếng Anh chất lượng cao mà không cần di chuyển, với mục tiêu thu hẹp khoảng cách vùng miền trong học tập.

Sau gần 4 năm nghiên cứu và phát triển, đến tháng 1/2024, FSEL đã triển khai học trải nghiệm với sự tham gia của hàng trăm học sinh từ nhiều tỉnh thành trên cả nước nhằm hoàn thiện sản phẩm trước khi ra mắt chính thức. Kết quả đạt được vượt xa mong đợi.

Em Vũ Khánh Huyền, học sinh lớp 6A3, trường THCS Chu Văn An (Long Biên - Hà Nội) đạt kết quả B2 cao theo khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) trong kỳ thi Preliminary English Test diễn ra vào ngày 5/7.

Huyền chia sẻ: “Em có thể học mọi lúc, mọi nơi với FSEL. Nhiều lần gia đình em đi chơi mà em chưa hoàn thành bài, nhưng chỉ cần một chiếc máy tính là em có thể làm bài, vô cùng tiện lợi”.

Học viên FSEL đạt thành tích cao trong kỳ thi tiếng Anh Cambridge và IELTS sau 1 khóa học. Ảnh: Atlantic

Chia sẻ về sự tiện lợi của FSEL, chị Thoan, phụ huynh của em Văn Minh Tùng (lớp 7, trường THCS Nam Từ Liêm) cho biết: “Học online không chỉ tiện lợi cho các con mà còn giúp phụ huynh tiết kiệm thời gian đưa đón, chờ đợi. Học sinh từ thành phố đến các tỉnh đều có thể tham gia học online. Các con có thể tranh thủ học vào cuối buổi hoặc cuối tuần, và ngay cả khi gia đình đi du lịch hay về quê, vẫn có thể tự học”.

“Trung tâm tiếng Anh trong túi của bạn”

Với slogan "An English Center In Your Pocket - Trung tâm tiếng Anh trong túi của bạn", FSEL hướng tới trở thành trung tâm tiếng Anh bỏ túi mà bất cứ ai, ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào cũng đều có thể theo học.

FSEL giúp học viên phát triển 6 kỹ năng theo các chuẩn đầu ra quốc tế như CEFR và IELTS. Ảnh: Atlantic

Lượng “ngân hàng bài tập” lên tới hơn 15.000 câu hỏi cho 6 kỹ năng Nghe - Nói (Phát âm) - Đọc - Viết - Ngữ pháp & Từ vựng giúp học viên phát triển toàn diện 6 kỹ năng mang tới hiệu quả đầu ra chất lượng theo các chuẩn quốc tế như CEFR và IELTS.

Đồng thời, FSEL cũng thiết kế hơn 60.000 cơ sở dữ liệu đầu vào để chuẩn bị sẵn sàng cho các trò chơi mang tính học thuật trên nền tảng để việc học luôn hứng khởi qua những cú click chuột.

Hứa hẹn lễ ra mắt ấn tượng

Sau nhiều tháng dày công chuẩn bị, ngày 3/11, FSEL sẽ ra mắt, hứa hẹn thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả trên cả nước.

Sự kiện mang đến một bữa tiệc độc đáo và hoành tráng, kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng và trình diễn sân khấu với nhiều câu chuyện lôi cuốn về hành trình đi đến ước mơ và vũ trụ tri thức mang tên FSEL.

Khách tham dự sẽ được đắm chìm trong không gian nghệ thuật tương tác ba chiều sống động như một thước phim điện ảnh, trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc qua hành trình phát triển thương hiệu và từng bước khám phá vũ trụ FSEL ấn tượng và mới lạ.

Lễ ra mắt tạo ấn tượng mạnh với hiệu ứng thị giác độc đáo qua sự kết hợp giữa phim ngắn, trình diễn sân khấu, nhảy tập thể và bài hát truyền tải thông điệp, dẫn dắt khán giả từ khám phá này đến ngạc nhiên khác. Đặc biệt, màn trình diễn kể câu chuyện của đội ngũ phát triển - những người đã gác lại lợi ích và cơ hội cá nhân để xây dựng nền tảng học tiếng Anh online chất lượng cao cho mọi người Việt, sẽ để lại nhiều cảm xúc và suy ngẫm sâu sắc.

Chia sẻ về sự kiện ra mắt FSEL, ông Nguyễn Đại Phúc - Giám đốc công nghệ FSEL cho biết: “Chúng tôi mong muốn tổ chức một lễ ra mắt mang dấu ấn đặc biệt với khán giả, sử dụng công nghệ hiện đại kết hợp cùng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng để kể một câu chuyện công nghệ, giúp khách tham dự cảm nhận trực quan nhất về thông điệp FSEL gửi gắm, đồng thời thể hiện rõ nét nhất những trải nghiệm của học sinh trên nền tảng FSEL”.

Key visual ấn tượng của lễ ra mắt thương hiệu FSEL. Ảnh: Atlantic

Bên cạnh đó, hai ca khúc “Phi hành gia FSEL” và “Vũ trụ ngôn ngữ muôn màu”, sáng tác riêng cho thương hiệu FSEL, hứa hẹn là món quà đặc biệt dành cho thế hệ học sinh hôm nay. Với ca từ ý nghĩa và giai điệu bắt tai, hai ca khúc được biểu diễn bởi các vũ công chuyên nghiệp và đội ngũ 50 kỹ sư gen Z của FSEL, mang đến hiệu ứng sân khấu bùng nổ, truyền tải trọn vẹn tinh thần và thông điệp của FSEL. Những bài hát này khơi dậy niềm tin, lòng quyết tâm thực hiện ước mơ, đồng thời lan tỏa niềm tự hào về quê hương, đất nước Việt Nam.

Tại lễ ra mắt, FSEL sẽ công bố hợp tác với các trường đại học, bao gồm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Kỹ năng Phenikaa, Trường Đại học Phenikaa nhằm phát triển các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế cho hàng triệu học sinh Việt với công nghệ hiện đại, đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian học tập.

Trong tương lai, FSEL dự kiến ra mắt chương trình tiếng Anh tiểu học và mở rộng thêm các khóa học ngôn ngữ khác như tiếng Việt, Nhật, Hàn, Trung, Đức và Tây Ban Nha để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học.

Ngoài ra, FSEL phối hợp với Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền Hình Việt Nam triển khai chương trình học bổng "Ngôi Sao Khát Vọng - Reach for the Stars" cho năm học 2024-2025 dành cho học sinh tại các trường THCS, THPT công lập tại 22 tỉnh thành trên toàn quốc, đặc biệt là tại các địa bàn khó khăn nhằm đồng hành, chắp cánh cho các em theo học chương trình ngoại ngữ chuẩn quốc tế.

Tìm hiểu chi tiết về FSEL và tham gia bài đánh giá trình độ miễn phí tại: https://lms.fsel.edu.vn/. Hotline đăng ký và hỗ trợ kỹ thuật: 0903470020.

Doãn Phong