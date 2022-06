Sát hại người tình còn đăng Facebook trách móc nạn nhân ở Thái Nguyên

Theo cơ quan công an, khoảng 15h15 ngày 15/6, người dân tại tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn (huyện Đại Từ) thấy Dương Văn Công (SN 1985, trú tại tổ 5, phường Chùa Hang, TP.Thái Nguyên) to tiếng với chị Nguyễn Thị N. (SN 1982, trú tại xóm 5, xã Vạn Thọ, huyện Đại Từ).

Sau đó, chị N. bị Công cầm dao rượt. Chỉ trong chốc lát, người phụ nữ bị đâm gục bên lề đường với nhiều vết thương trên người.

Khi xảy ra vụ việc, người dân đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng đã không qua khỏi.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh Đặng Ngọc

Sau khi gây án, Dương Văn Công đã đến cơ quan Công an tự thú. Sơ bộ đối tượng khai nguyên nhân là do mâu thuẫn tình cảm.

Đáng nói, sau khi gân án Công còn đăng tải dòng trạng thái lên Facebook của mình với nội dung vĩnh biệt người mình yêu. Đồng thời, người đàn ông này để lại nội dung với hàm ý trách móc nạn nhân.

Theo nhân chứng, khi xảy ra cãi vã, Công có chất vấn chị N. tại sao khi Công gọi điện lại không nghe máy và được chị N. nói rằng phải đi giao sữa gấp không thể nghe điện thoại.

Đồng thời, chị giải thích việc mình đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống... Sau đó, Công đã xuống tay sát hại người tình.

Nhị Tiến