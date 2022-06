Ngày 13/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã đối với nghi phạm Nguyễn Văn Vượng (SN 29/9/1995, ở thôn Đại Lộc, xã Ngọc Thanh, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) về hành vi giết người.

Nghi phạm Nguyễn Văn Vượng đặc biệt nguy hiểm. Ảnh Công an Vĩnh Phúc

Ngoài ra, công an cũng kêu gọi ai biết nghi phạm Nguyễn Văn Vượng đang trốn ở đâu báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên theo số điện thoại 0982.839.232 hoặc báo ngay cho cơ quan công an gần nhất.

Nhị Tiến