Sáng 8/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tân Minh (huyện Đà Bắc) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở khiến 1 gia đình bị vùi lấp.

Theo đó, khoảng 0h5 cùng ngày, tại xóm Chầm, xã Tân Minh xảy ra vụ sạt lở đất đá làm sập hoàn toàn nhà ông Xa Văn S. (SN 1973). Thời điểm này, trong nhà có 5 người.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: Khang Tâm

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ. Hiện thi thể 4 người gặp nạn đã được đưa ra ngoài, 1 người bị thương được sơ cứu.

Cơn bão số 3 gây sạt lở tuyến đường tỉnh 433, tắc đường nhiều nơi, huyện Đà Bắc đã chỉ đạo thực hiện phương châm "4 tại chỗ", huy động lực lượng công an, dân quân cùng người dân đến cứu nạn, cứu hộ.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, giông lốc từ 19h ngày 6/9 đến 7h ngày 8/9 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa từ các trạm đo tự động lớn nhất đạt 447,8mm.